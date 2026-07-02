تكريمًا لصديقه .. سر "عاطفي" وراء اختيار إسماعيل صيباري لرقم 34 في بايرن ميونخ!

وكشف صيباري عن قراره بارتداء القميص رقم 34 مع بايرن ميونخ، مؤكدًا أن هذا القرار بمثابة تكريم شخصي عميق لصديقه المقرب، عبد الحق نوري؛ حيث تعرض متوسط ميدان أياكس السابق، لانهيار مأساوي، خلال مباراة ودية أمام فيردر بريمن، عام 2017، تسبب في إصابته بتلف دماغي دائم أنهى مسيرته الواعدة.

وفي خضم حديثه حول السبب "العاطفي" وراء اختياره، قال صيباري: "لقد نجا من الموت، لكنه لم يعد قادراً على الحركة دون مساعدة منذ ذلك الحين. أنا أدعمه بارتداء القميص رقم 34، فقد كان هذا رقمه الأخير".

وتأتي هذه اللفتة في إطار تكريم عميق شارك فيه العديد من لاعبي كرة القدم الأوروبيين الذين ارتدوا هذا الرقم تكريماً لإرث نوري وإبقاء ذكراه حية على أرض الملعب.