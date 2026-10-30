برشلونة يريده وأنشيلوتي يحبه وألونسو يهمشه .. لغز إستيفاو المحير في تشيلسي وسيناريو فينيسيوس يقترب!

مرارًا وتكرارًا تعرض ألونسو للأسئلة بخصوص عدم مشاركة إستيفاو، البداية كانت بالحديث عن عودته عقب غياب طويل بسبب الإصابة التي أبعدته عن كأس العالم الأخيرة، ثم تحولت لردود للدفاع عن قراراته باستبعاد اللاعب المتكرر من التشكيل الأساسي، وحتى من المشاركة كبديل.

أبرز مثال هو لقاء ليفربول الأخير بكأس كاراباو، لم يشارك إستيفاو كأساسي ولم يستخدم كبديل في خسارة البلوز بركلات الترجيح ووداع البطولة، على الرغم من أنه شارك أساسيًا بشكل نادر في المباراتين السابقتين بالمسابقة.

ألونسو فضل اللعب بمورجان رودجرز، داني ولبك، وبيدرو نيتو، ثلاثي اختاره لتشكيل هجومه في غياب كول بالمر الموقوف، وفي بطولة ووصفها بأنها الأقل أهمية للنادي، ما يجعل عدم مشاركة إستيفاو حتى كبديل تثير الدهشة، وهو ما فسره ألونسو كالتالي: "الموسم طويل والجميع سيحصل على فرصة، اخترت هذا الثلاثي لأن المباراة كان بدنية والتغييرات كانت مجبرة بسبب إصابة جوستو، إستيفاو يمكن أن يكون أكثر سعادة لأنه يريد اللعب، هذه مسؤوليتي، موسمه الثاني فقط في إنجلترا ونحن نعرف ضراوة اللعب هنا ويجب أن تكون مستعدًا لذلك".

إذًا، تفسير ألونسو الأساسي هو أن إستيفاو مشكلته "بدنية" وليس فنية، ولكن بالنظر لأرقام اللاعب الموسم الماضي: 36 مباراة، عشرين منها كأساسي وأكثر من 1600 دقيقة لعب مع إنزو ماريسكا في عامه الأول، ما يعني أن البرازيلي كان قادرًا على مجابهة احتياجات البريميرليج القاسية.

وماذا عن تحضيرات الموسم الحالي؟ اللاعب كان قد تعافى من الإصابة التي غيبته عن المونديال ولعب بالفعل مع ألونسو في الوديات في أستراليا وغيرها، وهز الشباك حتى ضد توتنهام، وبدا في حالة بدنية وفنية جيدة، ما يبعد اتهام الإصابة.