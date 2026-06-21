السعودية وإسبانيا | "السفاح" الذي بحث عنه رينارد ولم يجده دونيس .. خطيئتان لليوناني وسالم الدوسري يؤكد تحذير نجم الهلال السابق!

عذرًا، هل كانت مباراة أم حصة تدريبية؟ المنتخب السعودي يسقط، بأقل مجهود من إسبانيا، برباعية دون مقابل، في مباراة الجولة الثانية من المجموعة السابعة، والتي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز في أتالانتا، ضمن نهائيات كأس العالم 2026.

المنتخب الإسباني أنهى المباراة - عمليًا - بشكل مبكر، بأربعة أهداف جاءت عن طريق لامين يامال وميكيل أويارزابال (هدفين) وحسان تمبكتي (بالخطأ في مرماه) في الدقائق 11 و21 و24 و49.

وبعد أن فاجأ الجميع، بتعادله مع أوروجواي، بنتيجة (1-1)، تجرع الأخضر خسارة ثقيلة أمام الماتادور الذي تربع في صدارة المجموعة الثامنة، برصيد 4 نقاط، بينما تجمد رصيد السعودية عند نقطة واحدة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة السعودية وإسبانيا في كأس العالم..