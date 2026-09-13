هالاند في ديربي مانشستر: ضرب رقم أسطورة اليونايتد بهفوة إنزو .. وراشفورد ترك سحره عند برشلونة وعاد منبوذًا!

إرلينج هالاند بات خبيرًا في مخاطبة كاتب التاريخ، هذا ما أثبته فتى الفايكنج الذي قاد مانشستر سيتي، لوضع رايته في الديربي، بعد إسقاط اليونايتد في معقل أولد ترافورد.

في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، كان صاحب الـ26 عامًا، قد وقّع على هدف المباراة الوحيد، ليقود كتيبة إنزو ماريسكا، للحفاظ على العلامة الكاملة، في الوقت الذي يواصل فيه مايكل كاريك، التخبط مع مانشستر يونايتد في البريمييرليج.

ديربي بعنوان "الضرب تحت الحزام"، زاد من قيمة النقاط الثلاث للسيتي، الذي واصل المباراة بعشرة لاعبين، بعد تلقي فيل فودين، بطاقة حمراء مباشرة، في الدقيقة 23، بداعي "ضرب" برونو فيرنانديش.

ورفع مانشستر سيتي، رصيده إلى 12 نقطة، ليتقاسم صدارة البريمييرليج، مع آرسنال، حامل اللقب، بينما تجمد رصيد يونايتد عند 4 نقاط، في المركز الثالث عشر.

وفيما يلي، تطرح النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء هالاند، وما شهدته قمة مانشستر بشكل عام..