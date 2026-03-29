النصر و"المجموعة الذهبية": لا أعذار لرونالدو وجيسوس .. المهيدب يقارع الهلال وبداية الحلم بعودة الرمز!

أزمات لن تتكرر في النصر مع "المجموعة الذهبية"..

هل يمكن القول إن نادي النصر بات في انتظار دخول "العصر الذهبي"؟ ربما، ليس فقط بسبب اقتراب الفريق الأول لكرة القدم، من العودة إلى منصات التتويج، لأول مرة منذ سنوات، بل لأن "المجموعة الذهبية"، صارت على أعتاب تولي زمام المشهد النصراوي.

منذ إعلان صندوق الاستثمارات السعودي عن ملكية الأندية الأربعة، شاهدنا الكبار يتوجون بالألقاب الرسمية، محليًا وقاريًا، بين الهلال والأهلي والاتحاد، بينما لا يزال النصر يحلم بالخروج بلقب رسمي، دون الاكتفاء بحصده بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي فاز بها عام 2023، ولم يصعد منذ ذلك الحين، فوق منصات التتويج.

الألقاب لم تغب عن النصر، ولكن ليس للفريق الأول، بل الفئات الأخرى، بين "احتكار" فريق السيدات للقب الدوري الممتاز "أربع" مرات على التوالي، والفوز بلقب دوري البراعم تحت 13 عامًا، في موسم 2023-2024، حيث كان كريستيانو جونيور، نجل الأسطورة البرتغالية، رونالدو، ضمن كتيبة التتويج.

ولكن، الأمر هنا لا يتوقف عند بطولات الفرق، ولكنه يتعلق بالعديد من الأمور الداخلية، التي باتت بحاجة إلى "ثورة إصلاح" في النصر، خلال المرحلة المُقبلة.

  • المهيدب والمجموعة الذهبية

    وكشف أحمد البريكي، المدير التنفيذي الأسبق بالنصر، عن نقلة نوعية في انتظار "فارس نجد"؛ حيث ألمح بإمكانية عودة إبراهيم المهيدب إلى المشهد، باستحواذه على النادي.

    ليس ذلك فحسب، بل أشار البريكي إلى وجود "مجموعة ذهبية" تدعم المهيدب، تتمثل في الأمير حسام بن سعود، والأمير منصور بن سعود، الذي وصفه بـ"العمود الفقري" لقرارات النادي، والأمير تركي بن سلمان، فضلًا عن سعود آل سويلم، الرئيس السابق الذي قاده للتتويج بآخر لقب دوري في موسم 2018-2019.

    وإذا ما تحقق هذا الأمر، فإن النصر سيكون في انتظار "نقلة كبرى"، ستمثل إنهاء لجميع الأزمات التي عصفت بالنادي خلال الفترة الماضية.

    وبينما كان الحديث في الهلال، عن اقتراب الأمير الوليد بن طلال، من الاستحواذ بالكامل على النادي، فإن وجود المهيدب، وخلفه المجموعة الذهبية، سيجعل النصر منتعشًا اقتصاديًا، ومنافسًا شرسًا لجاره الأزرق.

    ومن أجل ذلك، فإن نقلة المهيدب واستحواذه على النصر، يعني عدم وجود الأزمات التي شهدها النادي، والتي يمكن تلخصيها في النقاط التالية..

    • إعلان
    عجز جيسوس وإضراب رونالدو

    رغم أن النصر أبرم عددًا من الصفقات المدوية في الميركاتو الصيفي الماضي، على غرار جواو فيليكس وإينيجو مارتينيز وكينجسلي كومان، إلا أنه عانى كثيرًا في الفترة الشتوية، حيث اكتفى بإبرام صفقتين فقط؛ وهما حيدر عبد الكريم من الزوراء، وعبد الله الحمدان، القادم من الهلال بانتقال حر.

    القوة الاقتصادية التي سيشهدها النصر، حال "استحواذ" المهيدب ودعم أصحاب السمو الملكي، ستعني عدم تكرار الجملة التي نطق بها المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، في يناير الماضي، بقوله "ليس لدينا أموال في النادي"، وكذلك إضراب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، عن المباريات، بداعي عدم دعم النادي بالصفقات التي يحتاج إليها في الميركاتو الشتوي.


    إيقاف الفيفا

    أن يتعرض نادي النصر، لإيقاف القيد من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فهذا أمر كارثي، اختلف المفسرون حوله، بين ربطه بعدة صفقات في النادي، وصراع الصلاحيات وما تبعه من تقارير حول تجميد صلاحيات الرئيس التنفيذي جوزيه سيميدو.

    وكما ذكرت، فإن أزمة إيقاف القيد، التي تم حلها فيما بعد، تعلقت بعدة صفقات بين إيمريك لابورت ودافيد هانسكو وويسلي جاسوفا.

    الأزمات الإدارية التي آلت إلى أزمة الإيقاف أو "التجميد"، من شأنها أن تتجه نحو النهاية، مع وجود كتيبة من الداعمين "المخلصين" للنادي، والاجتماع على كلمة واحدة، دون حديث عن أي صراع للصلاحيات.

    صلاحيات المهيدب

    واستكمالًا للنقطة الماضية، فإنها تعود بنا إلى صيف 2024، حينما قرر إبراهيم المهيدب، الاستقالة من منصبه كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة النصر غير الربحية، فيما نشر رسالة عبر منصة (إكس)، بأنه من مصلحة الكيان النصراوي أن يدار النادي من جهة واحدة، وتكون المسؤولية عليها أمام الجميع، ووجود إدارتين للنادي قد يعطل دفة النجاح.

    المهيدب رحل وقتها، بإشادة نصراوية، في ظل مساهماته الداعمة للنادي قبل الرحيل، حيث أفادت تقارير بأنه تكفل بحوالي 40 مليون ريال من جيبه الخاص، وتكفل بصفقة سالم النجدي، فضلًا عن مساهمته في صفقة الحارس بينتو.

    رحيل المهيدب في ذلك الوقت، ارتبط أيضًا برغبته في تكبير حجم صلاحياته الإدارية، على غرار فهد بن نافل في الهلال، حينها، وبعودة المهيدب إلى النصر بصفة "الاستحواذ"، فإنه سيضمن عدم تكرار أزمة الانقسام الإداري التي أشار إليها في وقت سابق، حيث سيصبح صاحب الكلمة الأولى في النادي.


    هل يعود الرمز؟

    وبين "احتمالية" عودة المهيدب، وخلفه المجموعة الداعمة، يبقى الحديث عن "الرمز" الأمير خالد بن فهد، الذي كان قراره بالانسحاب من المشهد، في أغسطس 2024، بمثابة "ضربة قوية" للنصر، بعدما كان داعمًا كبيرًا للنادي على مدار ما يقارب 40 عامًا.

    ورغم ذلك، إلا أن التقارير الواردة حول قيادة "محبي النصر" للمشهد، قد تمثل حافزًا للرمز من أجل العودة، فضلًا عن الحديث بشأن دخول رونالدو في الاستحواذ على النصر، بشكل جزئي، ما يعني أن الفريق سيكون في انتظار "عهد ذهبي"، سيوفر له الكثير من الاستقرار الإداري والاقتصادي.

