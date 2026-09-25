ليس هالاند فقط: أوروبا ستلهث وراء بوعدي "مظلوم السيتي" .. وهل شباك الجابون أصعب من برشلونة يا الزبيري؟

في مباراة بعنوان "صراع الخبرة والشباب"، كان منتخب المغرب يخطو خطواته الأولى - بكل ثقة - في الطريق نحو كأس أمم إفريقيا 2027، بالانتصار على الجابون، بنتيجة (2-0)، على ملعب مولاي الأمير عبد الله الرياضي.

ثنائية بدأها نصير مزراوي، بتسديدة أرضية مباغتة على يسار الحارس أمونومي، في الدقيقة 36، ثم اختتمها "البديل" سفيان رحيمي، في الدقيقة 84، مستغلًا عرضية بلال الخنوس، ليسدد كرة قوية من داخل المنطقة.

المنتخب المغربي، الذي أعلنته لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بطلًا لـ"كان 2025"، والمتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، قدم أداءً قويًا، تحت قيادة مدربه محمد وهبي، رغم أن الدقائق الأخيرة، كادت أن تشهد تعديلًا كبيرًا في النتيجة، لولا تألق ياسين بونو.

من بين هؤلاء، لنتحدث عن نموذج جمع الشباب والخبرة معًا، وهو أيوب بوعدي، الذي أثبت أن تألقه في كأس العالم لم يكن بمحض الصدفة إطلاقًا، لماذا؟ لنشاهد معًا..