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Ayyoub Bouaddi Yassi Zabiri Morocco (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

ليس هالاند فقط: أوروبا ستلهث وراء بوعدي "مظلوم السيتي" .. وهل شباك الجابون أصعب من برشلونة يا الزبيري؟

فقرات ومقالات
أيوب بوعدي
ياسر زبيري
المغرب
الجابون
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
إرلينج هالاند
مانشستر سيتي

المغرب ينتصر في غياب حكيمي ودياز وصيباري..

في مباراة بعنوان "صراع الخبرة والشباب"، كان منتخب المغرب يخطو خطواته الأولى - بكل ثقة - في الطريق نحو كأس أمم إفريقيا 2027، بالانتصار على الجابون، بنتيجة (2-0)، على ملعب مولاي الأمير عبد الله الرياضي.

ثنائية بدأها نصير مزراوي، بتسديدة أرضية مباغتة على يسار الحارس أمونومي، في الدقيقة 36، ثم اختتمها "البديل" سفيان رحيمي، في الدقيقة 84، مستغلًا عرضية بلال الخنوس، ليسدد كرة قوية من داخل المنطقة.

المنتخب المغربي، الذي أعلنته لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بطلًا لـ"كان 2025"، والمتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، قدم أداءً قويًا، تحت قيادة مدربه محمد وهبي، رغم أن الدقائق الأخيرة، كادت أن تشهد تعديلًا كبيرًا في النتيجة، لولا تألق ياسين بونو.

من بين هؤلاء، لنتحدث عن نموذج جمع الشباب والخبرة معًا، وهو أيوب بوعدي، الذي أثبت أن تألقه في كأس العالم لم يكن بمحض الصدفة إطلاقًا، لماذا؟ لنشاهد معًا..

  • ليس هالاند فقط .. الكل سيلهث وراء بوعدي

    بالتزامن مع الأخبار الصادمة بشأن الاتهامات الموجّهة إلى مانشستر سيتي، وثبوت إدانته بخرق غالبية القواعد المالية الـ115، بات الجميع يلهث في انتظار عقوبات السيتي، التي قد تجعله بمثابة "الكعكة" التي سترغب أندية أوروبا في اقتسامها.

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    الكل يتحدث بالطبع أن هالاند ومراقبة ريال مدريد، ولكن هناك أيضًا من لا يقل إثارة في هذا الملف، وهو أيوب بوعدي، صاحب الـ18 عامًا، الذي قدم مباراة تكتيكية بدرجة امتياز ضد الجابون، فكان بجدارة "موهبة أوروبية" في غابات إفريقيا.

    باختصار، ابحث عن أيوب بوعدي في كل مكان في الملعب تجده، العبقرية التكتيكية المتجسدة في لاعب يعرف جيدًا توقيت التدخل وقطع الكرات، إعاقة الخصم دون احتساب خطأ، التمرير من أول لمسة، الدعم الدفاعي المطلوب وقت تقدم الأظهرة، وبناء اللعب حتى الوصول لمنطقة جزاء الخصم.

    كل ذلك، وهذه الموهبة لا تجد إقناعًا لدى إنزو ماريسكا، المدير الفني لمانشستر سيتي، والذي قد يكون محكومًا بالطبع، بالاستفادة من صفقتي إليوت أندرسون وإنزو فيرنانديز، كثنائي يعتمد عليهما في البناء وصنع الفرص، ولكن ما الفائدة من صفقة بوعدي الذي قدم أيضًا في الصيف، ولم يشارك سوى في 187 دقيقة، موزعة بين أربع مباريات؟

    وإذا ما جاءت نبرة ماريسكا، بأن بوعدي لا يزال بحاجة للمزيد من الخبرة، فإن الفتى المغربي الذي لم يمرّ برهبة ارتداء قميص المنتخب الأول، ليؤكد أن السيتي إذا سقط، فإنه بالطبع سيكون في الصفقة الأولى في قائمة "المطلوبين".

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  • ياسر الزبيري: هل شباك الجابون أصعب من برشلونة؟

    بخلاف بوعدي، حدثني عن مواهب المغرب في مباراة الجابون، الجميع بالطبع أدى ما عليه، إلا أن جبهة علي معمّر وجسيم ياسين، اليمنى، لم تكن بنفس القدر من القوة، التي أظهرتها "خبرة" نصير مزراوي وعبد الصمد الزلزولي، ناهيك عن تحركات عز الدين أوناحي في تلك الجهة، وخلفه بوعدي ونايف أكرد، الذي غاب عن المونديال للإصابة، وعاد ليثبت حضوره بكل قوة.

    وبين هذا وذاك، يأتي الحديث عن ياسر الزبيري، نجم مونديال الشباب، والذي قدم بداية ولا أروع مع فريقه راسينج، بعيدًا عن نتائجه في الدوري الإسباني.

    صاحب الـ21 عامًا، كان بمثابة لغز كبير، وهو الذي سجل هاتريك ضد إلتشي، وثنائية أمام ألافيس، ورغم سقوط راسينج أمام برشلونة، بسباعية مقابل هدفين، جاء الزبيري ليكون أحد المسجلين في شباك جوان جارسيا.

    ولكن ماذا حدث أمام الجابون؟ اختفاء! بالضبط، ترك مساحة الإبداع وصنع الخطورة لمن خلفه، وكان بمثابة التائه بين خبرة زملائه في الوصول للمرمى من داخل المنطقة، أو بالتسديد من الخارج، والرقابة الدفاعية التي أجبرته على التراجع إلى خارج مربع الـ18، بينما اكتفى بثماني لمسات للكرة، منها تسديدتان، لم تجدا طريقهما لما بين الخشبات الثلاث، وكأن الزبيري الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في راسينج خلال شهر أغسطس، ونافس مبابي على جائزة الأفضل في الليجا، بالجولة الخامسة، أثبت بأن قميص المنتخب الأول لا يزال واسعًا عليه، خاصة وأن بديله سفيان رحيمي، الذي نزل في الدقيقة 62، جاء ليطلق رصاصة الرحمة، بهدف المغاربة الثاني.

  • كلمة أخيرة..

    ما يُحسب لوهبي، بأنه يملك جرأة إعطاء الفرصة للمواهب، أن تكون تحت 21 عامًا، فلا مانع من أن تثبت حضورك مع المنتخب الأول، خاصة وإن كنت تتألق في ملاعب أوروبا.

    ولكن، كلمة النهاية أيضًا جاءت من نصيب عنصر الخبرة، بمباغتة نصير مزراوي، الذي سجل أول أهدافه مع المغرب منذ أكتوبر 2020، حينما هز شباك الكونغو الديمقراطية في مباراة ودية، أو سفيان رحيمي، وحتى عز الدين أوناحي الذي حاول فك حصار الدفاع، بقذائفه من خارج المنطقة، وأيضًا ياسين بونو، حارس الهلال، الذي تصدى لثلاث فرص محققة من داخل المنطقة، منها انفراد تام في الدقيقة 90+1.

    في غياب أسماء مثل أشرف حكيمي وإبراهيم دياز وإسماعيل صيباري، ثلاثي باريس سان جيرمان، وريال مدريد وبايرن ميونخ، ظهر المغرب بتوليفة مميزة، سنحت فيها الفرصة لوهبي لتجربة عناصره الشابّة، وإن كان عليه أن يجد حلًا أفضل لجبهته اليمنى، وانتظار عودة نجومه في المرحلة المُقبلة.

    أما عن الجابون، فلن نقول كثيرًا "في الليلة الظلماء يفتقد بدر أوباميانج"، مهاجم ديبورتيفو لاكورونيا، الذي أبدع في الليجا بخمسة أهداف وتمريرتين حاسمتين، قبل إصابته، فمع اعتزال هذا القائد، يحتسب للمنتخب الجابوني أن قدم تلك النسخة الهجومية، وكان بمثابة "الند بالند" لهجمات المغرب، إلا أن الخبرة والأرض تحكمان، وهذا ما تحقق.

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