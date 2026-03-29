ليس كين ولكن هالاند فقط يتفوق عليه .. "العادي" أويارزابال سلاح إسبانيا الخفي في كأس العام

عندما فازت إسبانيا بكأس العالم 2010، كانت نقطة القوة ليس رأس الحربة بمقدار ما كانت في خط وسطها المدجج بالنجوم، كما كان الحال في أمم أوروبا الأخيرة، وكما هو الواقع في الجيل الحالي، ولذا أويارزبال، مهاجم متحرك يجيد فتح المساحات واللعب في المساحات الضيقة، بالإضافة لامتلاك سرعة الانطلاق ولمسة تهديفية، يعد مهاجمًا مثاليًا لهذا الفريق، خصوصًا مع خروج موراتا من الصورة بانهيار مستواه في كومو.

ولكن، يخشى دي لا فوينتي وأويارزبال نفسه من تكرار سيناريو كأس العالم قطر 2022، وقتها أيضًا كان بدأ يكتسب ثقة مدرب المنتخب لويس إنريكي ويُنظر له كمرشح لقيادة هجوم الفريق بالمونديال، ولكن في مارس أيضًا، تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الركبة كتبت نهاية موسمه الكروي، وأنهت حلمه بالمشاركة في المحفل العالمي.

مباراة مصر المقبلة فرصة لكتابة المزيد من التاريخ، التسجيل لمباراة سادسة على التوالي كما فعل فقط دافيد فيا بقميص إسبانيا، وفرصة لتثبيت مكانته كقائد هجوم أبطال أوروبا بالرحلة الأمريكية بعد شهرين من الآن، والدعوات أن يبقى سليمًا هذه المرة ويحظى بفرصة أنه يستحق أن يكون ضمن مصاف الصفوة، سواء على الساحة العالمية أو الإسبانية، عند الحديث عن أفضل المهاجمين.