هيثم محمد

ليس كين ولكن هالاند فقط يتفوق عليه .. "العادي" أويارزابال سلاح إسبانيا الخفي في كأس العام

ميكيل أويارزابال
إسبانيا ضد مصر
إسبانيا
على مدار تاريخه، تمتع منتخب إسبانيا بوجود رأس حربة قناص من الطراز العالمي، الأجيال الماضية عرفت نجومًا بحجم راؤول جونزاليس، فيرناندو توريس، وفيرناندو موريينتيس على سبيل المثال وليس الحصر.

ولكن في مثل هذا الوقت العام الماضي ضد هولندا، خرج ألفارو موراتا، القائد المُتوج في أمم أوروبا ودخل ميكيل أويارزبال، لاعب آخر كان حاضرًا في ألمانيا 2024، لتبدأ حقبة جديدة في خط هجوم "لا روخا".

  • القائد الباسكي الوفي

    طوال مسيرته الكروية، لم يعرف أويارزبال غير إقليم الباسك، وتحديدًا ناديين، إيبار حيث وُلد، وحيث بدأ اللعب على صعيد الناشئين، ثم ريال سوسييداد حيث صنع التاريخ.

    428 مباراة شهدت 129 هدفًا و64 صناعة، مع العلم بأنه ليس برأس الحربة التقليدي، أقرب لمهاجم مساند أو جناح، ولكن مع تقدم مشواره أصبح يميل أكثر للبقاء في مناطق الجزاء وطور من لمسته التهديفية، وها هو الموسم الحالي يقترب من معادلة سجله التهديفي للموسم الماضي (18 في 53 مقابل 14 في 31).


    • إعلان

  • تحول في إسبانيا

    "لو كان من جنسية أخرى، لأصبح يوصف بأنه عالمي"، بهذه الكلمات أثنى دي لا فوينتي مدرب إسبانيا على قائد هجومه، كلمات اتفق معها جمهور أبطال أوروبا بشدة عقب ودية صربيا الأخيرة التي هز فيها الشباك وواصل سلسلة من 10 مباريات من المساهمات التهديفية، فترى من يضع صورًا للظاهرة رونالدو أو فتاة حسناء ويكتب: "أويارزبال مع إسبانيا"!



    بلغ نجم سوسييداد 24 هدفًا بقميص إسبانيا ضد صربيا، ليصبح تاسع أفضل هداف في تاريخ المنتخب وذلك في 52 مباراة. البعض يقول إنه لاعب جيد ولكن ليس بمهاجم عالمي مثل هالاند أو هاري كين، ولكن لغة الأرقام والميدان تثبت العكس، في العام الماضي، كان هالاند هداف العالم مع المنتخبات برصيد 16 هدفًا، منها خمسة في مباراة واحدة ضد مولدوفا، صاحب المركز الثاني كان أويارزبال ب11 هدفًا في عشر مباريات، بمعدل هدف وأكثر في كل مباراة.


    أسلوب لعب مناسب ولكن تحذير من سيناريو قطر

    عندما فازت إسبانيا بكأس العالم 2010، كانت نقطة القوة ليس رأس الحربة بمقدار ما كانت في خط وسطها المدجج بالنجوم، كما كان الحال في أمم أوروبا الأخيرة، وكما هو الواقع في الجيل الحالي، ولذا أويارزبال، مهاجم متحرك يجيد فتح المساحات واللعب في المساحات الضيقة، بالإضافة لامتلاك سرعة الانطلاق ولمسة تهديفية، يعد مهاجمًا مثاليًا لهذا الفريق، خصوصًا مع خروج موراتا من الصورة بانهيار مستواه في كومو.

    ولكن، يخشى دي لا فوينتي وأويارزبال نفسه من تكرار سيناريو كأس العالم قطر 2022، وقتها أيضًا كان بدأ يكتسب ثقة مدرب المنتخب لويس إنريكي ويُنظر له كمرشح لقيادة هجوم الفريق بالمونديال، ولكن في مارس أيضًا، تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الركبة كتبت نهاية موسمه الكروي، وأنهت حلمه بالمشاركة في المحفل العالمي.

    مباراة مصر المقبلة فرصة لكتابة المزيد من التاريخ، التسجيل لمباراة سادسة على التوالي كما فعل فقط دافيد فيا بقميص إسبانيا، وفرصة لتثبيت مكانته كقائد هجوم أبطال أوروبا بالرحلة الأمريكية بعد شهرين من الآن، والدعوات أن يبقى سليمًا هذه المرة ويحظى بفرصة أنه يستحق أن يكون ضمن مصاف الصفوة، سواء على الساحة العالمية أو الإسبانية، عند الحديث عن أفضل المهاجمين.

