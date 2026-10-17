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Michael Olise World-Class Club GFXGetty/GOAL
هيثم محمد

عصفوران بحجر واحد .. أوليسي يتخلى عن المبادئ "التسويقية" لخلافة مبابي وإعادة إرث نيمار

فقرات ومقالات
اقتصاد ومال
مايكل أوليسي
كيليان مبابي
نيمار
بايرن ميونخ
الدوري الألماني

نجم فرنسا يواصل الصعود، حتى خارج الملعب

يواصل مايكل أوليسي صعوده الصاروخي في عالم كرة القدم، النجم الفرنسي لبايرن ميونخ في العامين الماضيين ثبت أقدامه ليس فقط كموهبة واعدة ولكن كأحد أفضل اللاعبين حول العالم.

تألق نجم كريستال بالاس السابق لفت أنظار العديدين، فهاهو يصبح مطلبًا لريال مدريد وبايرن يسعى لتأمينه بشرط جزائي يقارب مائتي مليون يورو، وفي فرنسا هو نجم الظهور الأول لزين الدين زيدان بتسجيله أربعة أهداف في أول أربع مباريات للديوك مع "زيزو".

تألق أوليسي داخل الميدان جذب الأنظار خارجه، صحيح هو شخصية هادئة وبعيد عن الجدل ولا يفضل الاختلاط بالإعلام، ولكن كل ذلك لا يمنع تحولك لواجهة دعائية لأكبر الشركات!

  • Kylian Mbappe On boots GFXGOAL

    خلافة مبابي

    في الأسابيع الماضية، أُعلن عن توقيع كيليان مبابي عقدًا مع شركة "أون" السويسرية للملابس الرياضية لتزوده بالأحذية ويصبح وجهًا دعائيًا لها في خططها الطموحة لاقتحام عالم كرة القدم كما فعلت في كرة المضرب عبر روجير فيدرير.

    رحيل مبابي من "نايكي" إلى "أون" كان بمثابة الضربة القوية للشركة الأمريكية الرائدة في مجال الملابس الرياضية، ولكن يبدو وأن كان هناك خطة بالفعل لتعويض رحيل الفرنسي بآخر، وذلك بالتوقيع مع أوليسي.

    كشف موقع "فوتي هيدلاينز" المتخصص في متابعة أخبار العلامات التجارية الرياضية وأبرز العقود مع الفرق واللاعبين عن توقيع أوليسي عقدًا مع نايكي بعقد مقابل ملايين لم يفصح بعد عن تفاصيله.



  • خيانة المبادئ

    عقد أوليسي المرتقب مع نايكي سيكون مخالفًا لما اعتاد عليه أوليسي على صعيد اختياراته للأحذية الرياضية، فجرت العادة أن اللاعبين يوقعون عقدًا مع أحد العلامات التجارية ويرتدون منتجاتها حصريًا في المباريات والتدريبات، ولكن الفرنسي اختار أن يبقى حرًا ويرتدي ما يريد من علامات تجارية.

    صحيح، أوليسي ظهر كثيرًا بأحذية نايكي في مشواره الرياضي، ولكن لم يتقيد بارتداء شعارها فقط وظهر بعلامات أخرى في مباريات فرنسا، بايرن ميونخ، كريستال بالاس، وريدينج.

    توقيع أوليسي عقدًا حصريًا مع نايكي سينهي حقبة "حرية" نجم البافاري، وستحوله لسفير للعلامة الأمريكية الشهيرة، وخليفة مبابي في الترويج لشعارها الشهير.



  • إرث نيمار

    "فوتي هيدلاينز" كشف أن اختيار أوليسي يرجع بالأساس لخطة إعادة إطلاق حذاء هايبر فينوم الشهير، الحذاء الذي أطلقه نيمار قبل عشر سنوات تقريبًا وكان أحد أنجح الأحذية التي أنتجتها العلامة التجارية في عالم الكرة.

    اختيار أوليسي يرجع بسبب علاقته الخاصة بنيمار الذي وصفه في عديد المناسبات بأحد أكثر اللاعبين المفضلين في مسيرته، وثانيًا لأنه اختار الظهور بالحذاء في أكثر من مناسبة مع بايرن ميونخ وفرنسا رغم أنه لا يعد جديدًا ولم يكن له إصدارات حديثة.



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