عصفوران بحجر واحد .. أوليسي يتخلى عن المبادئ "التسويقية" لخلافة مبابي وإعادة إرث نيمار

يواصل مايكل أوليسي صعوده الصاروخي في عالم كرة القدم، النجم الفرنسي لبايرن ميونخ في العامين الماضيين ثبت أقدامه ليس فقط كموهبة واعدة ولكن كأحد أفضل اللاعبين حول العالم.

تألق نجم كريستال بالاس السابق لفت أنظار العديدين، فهاهو يصبح مطلبًا لريال مدريد وبايرن يسعى لتأمينه بشرط جزائي يقارب مائتي مليون يورو، وفي فرنسا هو نجم الظهور الأول لزين الدين زيدان بتسجيله أربعة أهداف في أول أربع مباريات للديوك مع "زيزو".

تألق أوليسي داخل الميدان جذب الأنظار خارجه، صحيح هو شخصية هادئة وبعيد عن الجدل ولا يفضل الاختلاط بالإعلام، ولكن كل ذلك لا يمنع تحولك لواجهة دعائية لأكبر الشركات!