أوروجواي وكوريا | فورلان أعاد نونيز "المفقود منذ سنتين" .. واحذر يا فليك أن تمنح ليفربول هدية العمر!

قبل 24 عامًا، كان دييجو فورلان، في الجوار، يرتدي قميص منتخب أوروجواي، ويُبهر الجميع بهدفه في مرمى السنغال، في كأس العالم 2002، واليوم، يعود فورلان، بزي المدير الفني، ويقود لا سيليستي، لانتصاره الأول، في مباراة ودية له على مقاعد البدلاء، ضد كوريا الجنوبية.

في ميدان سيؤول كأس العالم، قدم ظهر منتخب أوروجواي بشكل مبشّر، مع مدربه فورلان الذي تم تعيينه بشكل مؤقت، وتمكن من سحق كوريا الجنوبية "وديًا"، بنتيجة (4-1)، خلال فترة التوقف الدولي.

رباعية أوروجوياني جاءت عن طريق داروين نونيز (هدفين د13 و62) وجورجيان دي أراسكايتا (د27)، وهدف خاطئ من كيم مين جاي (د43)، فيما وقّع كانج إن لي، نجم أتلتيكو مدريد، على هدف أصحاب الأرض، في الدقيقة 80.

لمحات من تلك المباراة الودية، نستعرضها معًا حول الفوز الودي الأول لفورلان، في السطور التالية..