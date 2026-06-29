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Pisa SC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
محمود خالد

بين أنباء العودة لتدريب إيطاليا .. حقيقة العرض السعودي "المفاجئ" للتعاقد مع أنطونيو كونتي!

انتقالات
أنتونيو كونتي
النصر
الاتحاد
إيطاليا
دوري روشن السعودي

ماذا ينتظر كونتي؟

منذ قراره بالرحيل عن نابولي، وصار أنطونيو كونتي، مادة دسمة للجدل الإعلامي، بشأن الحديث عن مستقبله؛ فبينما يدور الحديث بشأن اقترابه من المنتخب الإيطالي، جاءت أنباء مفاجئة حول عروض لتحويل الدفة إلى دوري روشن السعودي.

كونتي، صاحب الـ56 عامًا، يعد اسمًا كبيرًا في عالم التدريب، وهو الذي حصد لقب الدوري الإيطالي "5" مرات مع ثلاثة أندية مختلفة "يوفنتوس، إنتر، نابولي"، كما فاز بالبريمييرليج مع تشيلسي.

  • Kevin De Bruyne Antonio Conte NapoliGetty Images

    لماذا قرر كونتي الرحيل عن نابولي؟

    وكان كونتي قد أعلن عن قراره بمغادرة نابولي، عقب مباراة أودينيزي، في الجولة الأخيرة من موسم الدوري الإيطالي، حيث قال إنه لم يتمكن من تحقيق "تماسك" الفريق، كما انتقد الأجواء المحيطة بالنادي، بقوله "لقد رأيت الكثير من السموم، وأولئك الذين ينشرونها هم فاشلون".

    ونوّه كونتي بأنه لم يكن متسرعًا في قراره بالرحيل، بل إنه اتجه لهذا القرار قبل شهر من الإعلان عنه، بعد مباراة بولونيا، حينما شعر بوجود مواقف لم تعجبه، ليبلغ الرئيس بأنه على وشك إنهاء رحلته في النادي.

    يذكر أن النجم البلجيكي كيفن دي بروينه، قد أبدى سعادته برحيل كونتي، حيث اتهمه بعدم الوفاء بوعوده حول أشياء معينة تتعلق بطريقة اللعب، وأن الفريق افتقد معه متعة كرة القدم.

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  • عرض مفاجئ من السعودية؟

    وفجّر الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد عبر حسابه على منصة (إكس)، أن أنطونيو كونتي تلقى عرضًا كبيرًا للغاية من أحد الأندية السعودية، خلال الساعات الماضية.

    ورغم عدم الكشف عن هوية النادي، إلا أن المؤشرات ربما تذهب إلى أحد ناديي النصر أو الاتحاد، اللذين لا يزالان في مرحلة البحث عن مدير فني جديد، بعد رحيل جورج جيسوس وإقالة سيرجيو كونسيساو.

    وفي مطلع يونيو الجاري، ذكر برنامج "سبورت سنتر"، بأن كونتي يقترب من العمل في دوري روشن السعودي، بالموسم المُقبل، من بوابة النصر تحديدًا، في الوقت الذي خرجت فيه أحاديث غير رسمية بأن الإيطالي على رادار الاتحاد أيضًا.

  • Pisa SC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    وكيل كونتي يحسم الجدل

    في المقابل، خرج وكيل أنطونيو كونتي، لحسم الجدل، بشأن مفاوضات السعودية، في حديث عبر موقع 365Scores، مؤكدًا أن ما تردد بشأن تلقيه عرضًا من أحد أندية دوري روشن، غير صحيح.

    وطبقًا لذلك، فقد بات من غير المرجح، أن نشاهد المدرب الإيطالي على مقاعد البدلاء في دوري روشن، خلال الموسم المُقبل، ما لم يحدث تغيير مفاجئ، لتبقى وجهة كونتي بين أمرين، في الوقت الحالي، إما قيادة المنتخب الإيطالي، أو إمكانية الحصول على راحة، كما ألمح المدرب ذاته في وقت سابق.

  • FBL-EURO-2016-ITA-TRAININGAFP

    ماذا قال كونتي عن تدريب إيطاليا؟

    وكان اسم أنطونيو كونتي قد ارتبط - كمرشح محتمل - لتدريب منتخب إيطاليا، للمرة الثانية في مسيرته، بعد ولايته الأولى بين (2014-2016).

    في البداية، نفى كونتي توصله لاتفاق مع الاتحاد الإيطالي، على تدريب "الآتزوري"، خلفًا لجيناريو جاتوزو، الذي رحل بعد فشل المنتخب في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

    وقال كونتي حينها "لا يوجد شيء بيني وبين الاتحاد الإيطالي، صفر حتى الآن، لنرى في المستقبل"، في ظل عدم وجود رئيس للاتحاد المحلي بعد استقالة جابرييل جرافينا، فيما اقترح أن يتولى بيب جوارديولا المهمة.

    ولكن، قبل أيام، خرجت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" لتؤكد أن الاتحاد الإيطالي، في مجلسه الجديد تحت رئاسة جوفاني مالاجو، يسرع إجراءات تعيين أنطونيو كونتي، ومن المنتظر أن يوقّع المدرب عقدًا لمدة 4 أعوام، من أجل تولي مهمة إعادة بناء المنتخب، وبدء الإعداد نحو كأس العالم 2030، التي ستقام في إسبانيا والبرتغال والمغرب.

    وكان كونتي قد تولى تدريب المنتخب الإيطالي في 2014، حيث تمكن من قيادته للتأهل إلى بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2016)، فيما انتهت رحلته في يوليو 2016، بعد خروج المنتخب من الدور ربع النهائي، من اليورو، على يد ألمانيا بركلات الترجيح.