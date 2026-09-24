"إن لم يلعب فلن يتطور" .. رسالة أتشيلوتي تحفز عملاقي إيطاليا لإنقاذ إندريك من دكة ريال مدريد!

أعادت قضية إندريك في البرازيل إحياء الجدل، حول قرار العديد من المواهب الشابة بمغادرة وطنهم في سن مبكرة للغاية، للانضمام إلى أندية أوروبا الكبرى؛ حيث يجدون صعوبة متزايدة في الحصول على فرصة اللعب والانتظام اللازمين لإثبات أنفسهم.

وقد ألقى المدرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للبرازيل، الضوء على هذه المسألة، خلال مؤتمر صحفي؛ مستشهدًا بلاعب ريال مدريد، ليؤكد أن المهاجم، وكذلك غيره من المواهب الشابة البرازيلية، يحتاجون إلى مزيد من الفرص ليصبحوا لاعبين بارزين.

وفي إسبانيا، تتزايد التكهنات بأن لاعب بالميراس السابق قد يسلك مسارًا بعيدًا عن معقل سانتياجو برنابيو، في يناير المقبل؛ حيث يتصدر ميلان وروما قائمة الأندية التي تسعى إلى جلبه إلى إيطاليا.