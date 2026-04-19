فاتي ضد أوسير | في ليلة رحيله عن برشلونة .. "الموهبة الضائعة" تظهر في احتفالية ال50 عامًا!

شارك المهاجم الإسباني أنسو فاتي أساسيًا مساء الأحد للمرة الثانية على التوالي في تشكيل ناديه موناكو، وذلك في لقاء الجولة الثلاثين من الدوري الفرنسي ضد أوسير، وذلك عقب خوضه 87 دقيقة الجولة الماضية أيضًا في الهزيمة برباعية من باريس إف سي.

مشاركة فاتي كأساسي في اللقاء المنتهي 2-2 تزامنت مع التقارير التي تحدثت في وقت سابق اليوم عن قرار موناكو بشراء اللاعب نهائيًا من برشلونة ودفع 11 مليون يورو كما هو الاتفاق الصيف الماضي، ولكن اشترط النادي الفرنسي بحسب تلك التقارير أن يقبل اللاعب تخفيض راتبه، والذي في الوقت الراهن يدفع النادي الكتالوني جزءًا منه.

فاتي الذي شارك في 20 مباراة مع موناكو في الدوري و25 بكل المسابقات وسجل تسعة أهداف لعب مجموع 1028 دقيقة فقط قبل لقاء أوسير بسبب الإصابات، الآفة التي أثرت على مشواره مع برشلونة وأخرجته مُعارًا مع برايتون ثم موناكو، فماذا قدم ضد أوسير ليبرر قرار ناديه؟