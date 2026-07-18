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Lionel Messi Angel Di Maria World Cup trophyGetty
محمود خالد

من أجل ميسي ورفاقه .. دي ماريا يرفض حضور نهائي كأس العالم!

أنخيل دي ماريا
ليونيل ميسي
الأرجنتين
إسبانيا
كأس العالم

أسطورة الأرجنتين كشف عن السبب وراء قراره..

في خطوة غير متوقعة، قرر نجم الكرة الأرجنتينية السابق، أنخل دي ماريا، عدم حضور مباراة النهائي، التي يطمح فيها منتخب بلاده، لحصد اللقب الثاني على التوالي، أمام إسبانيا.

دي ماريا الذي لعب دورًا في تتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022 في أرض قطر، بإحرازه هدف في شباك فرنسا، والذي قرر أن يعلق حذاءه الدولي، بعد الفوز بكأس كوبا أمريكا 2024.

وتتجه الأنظار إلى ملعب ميتلايف، في العاشرة مساء الأحد، بتوقيت مكة المكرمة، لمتابعة نهائي مونديال 2026، الذي يجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، للمنافسة على لقب النسخة الثالثة والعشرين من البطولة.

ويطمح المنتخب الأرجنتيني لإضفاء النجمة الرابعة في قميصه، بعد 1978 و1986 و2022، وتحقيق إنجاز غائب منذ عام 1962، بالفوز بلقب المونديال "مرتين" متتاليتين، في الوقت الذي يبحث فيه الماتادور الإسباني عن لقبه الثاني بعد 2010.

  • Angel Di Maria Argentina 2024Getty Images

    دي ماريا يكشف سر غيابه عن نهائي المونديال

    وبحسب وكالة الأنباء الأرجنتينية A24، عبر القسم الترفيهي، فقد كشف أنخل دي ماريا، عن السبب وراء اتخاذ قرار بعدم التواجد في الولايات المتحدة، واكتفائه بمؤازرة المنتخب من الأرجنتين، واضعًا حدًا للشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    وأوضح جناح نادي روزاريو سنترال، أنه تحدث على انفراد مع كبار أعضاء الفريق والجهاز التدريبي، وقرر أنه من الأفضل عدم الذهاب إلى معسكر الفريق في نيو جيرسي، احترامًا لخصوصية المجموعة ونظامها الداخلي.

    وقال دي ماريا "لا أريد أن أعطّل النظام الحالي للمنتخب الوطني، لقد استحقوا مكانهم في هذه المرحلة النهائية، خطوة بخطوة".

    وأضاف بطل مونديال قطر، أنه من الأفضل أن تظل الأضواء مسلطة على اللاعبين الذين يمثلون البلاد حاليًا، في الملعب، بدلًا من تحويلها إلى أماكن أخرى.

    وأثار موقف دي ماريا، إشادة كبرى من مختلف الأوساط الرياضية، المحلية والخارجية، حيث وصفت TyC Sports وOle، تلك الخطوة بأنها تعكس قيادة دي ماريا الهادئة، والتزامه الراسخ براحة الفريق ورفاهيته، فيما أشارت "ماركا" إلى أن هذا الموقف يعكس حالة النضج التي وصل إليها النجم الأرجنتيني الذي انتهى فصله الذهبي مع "راقصي التانجو"، حيث رفض السعي وراء الأضواء، واختار إعطاء الأولوية لراحة الفريق وتركيزه في الساعات التي تسبق المباراة النهائية.

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  • Angel Di Maria Lionel Messi Argentina World Cup trophy 2022Getty

    دي ماريا يتواصل مع ميسي

    وذكرت وسائل إعلام دولية، مثل ESPN وDAZN، أبعاد قرار دي ماريا، ومدى تفهم زملائه الحاليين لمشاعره، والذي يعد أحد الأشخاص المحبوبين في الفريق، فيما أشارت مصادر مقربة من معسكر المنتخب الأرجنتيني، بأن دي ماريا لا يزال على تواصل يومي مع زملائه السابقين، مثل ليونيل ميسي ورودريجو دي بول، ويقدم لهم دعمًا متواصلًا، وأن هذه الرسائل التشجيعية عبر الإنترنت، كانت جزءًا أساسيًا من مشاركته طوال البطولة.

    ويظل أنخل دي ماريا، أحد رموز الكرة الأرجنتينية، والذي كان مرافقًا لميسي في التتويج بجميع الألقاب الممكنة، بين كأس العالم وكوبا أمريكا، وكأس فيناليسيما، وكذلك الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية، وكأس العالم تحت 20 عامًا، كما اشتهر دي ماريا، بكونه بطل إحراز الأهداف في المباريات النهائية.

  • argentina Getty Images

    الطريق إلى نهائي المونديال

    ونجح ليونيل ميسي ورفاقه في تحقيق مسيرة مميزة، خلال مشوار البطولة، حيث حققوا العلامة الكاملة في المجموعة العاشرة، بعدما تغلبوا على الجزائر بنتيجة (3-0)، والنمسا (2-0) والأردن (3-1).

    واتسم أداء المنتخب الأرجنتيني بالنتائج الدراماتيكية في الأدوار الإقصائية، بعدما أحبطوا مفاجأة كاب فيردي، بالفوز عليه بنتيجة (3-2)، ثم قلبوا الطاولة على مصر (3-2) في دور الـ16، وسط اتهامات حول جدل تحكيمي، فيما نجحوا في إقصاء سويسرا من ربع النهائي، بنتيجة (3-1)، قبل التغلب على إنجلترا في نصف النهائي (2-1).

    ويبحث ليونيل ميسي، عن ختام مثالي لرحلته البطولية في كأس العالم 2026، حيث يتربع في صدارة هدافي المونديال، برصيد 8 أهداف، بالتقاسم مع كيليان مبابي، فيما يتفوق قائد إنتر ميامي في عدد التمريرات الحاسمة، موقعًا على 4 تمريرات، كما يطمح "لابولجا" في الحفاظ على موقعه في صدارة الهدافين التاريخيين للمونديال، بوصوله إلى 21 هدفًا.

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