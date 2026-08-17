"لا تحميه من قرص ناموسة" .. رسالة إنذار من مجازفة أنجيلو أمام الفتح وعلى إداري النصر التدخل!

في الوقت الذي تنهال فيه الإشادة من الجميع على أداء البرازيلي أنجيلو جابرييل، جاءت رسالة انتقاد لنجم النصر، الذي يبدو وكأنه "يلعب بالنار"، في نداء إلى إداري الفريق بالتدخل قبل أن يتحول الأمر إلى أزمة من "لا شيء".

أنجيلو، الذي أعاد جورج جيسوس اكتشافه بمركز الوسط، الذي حوّله إلى أحد العناصر الأساسية في النصر، ساهم في انتصار الفريق على الفتح، فيما ترك بصمته، بإحراز الهدف الأول للعالمي خلال الموسم الرياضي الجديد "2026-2027".

بثلاثية حملت توقيع أنجيلو وجواو فيليكس وسامو كوستا، تمكن النصر، من استهلال مسيرته للدفاع عن لقبه في دوري روشن، بأفضل طريقة، لتتزعم كتيبة أنج بوستيكوجلو، صدارة الترتيب مع نهاية الجولة الأولى، أمام أنظار القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تابع اللقاء من مدرجات الأول بارك.