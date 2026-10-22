لم يسافروا حتى الصباح: تأجيل مباراة الأهلي والخليج .. والأزمة تجبر الهلال على المعاناة 16 ساعة!

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن استهداف مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مساء الأربعاء، ونتج عنه حالة وفاة لمقيم وإصابة ثمانية آخرين، فضلًا عن أضرار مادية أخرى، فيما تم إرفاق بيان إلحاق بوقوع حالة وفاة جديدة.

في المقابل، نشرت هيئة الطيران المدني رسالة طمأنينة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين، وقد تم استئناف العمليات التشغيلية بالمطار، وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها.

جاء ذلك بالتزامن مع استعداد بعثة الخليج للسفر إلى جدة، من أجل مواجهة الأهلي، في المباراة التي كان مقررًا إقامتها، في التاسعة مساء اليوم "الخميس"، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل، ضمن حساب الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي "2026-2027".