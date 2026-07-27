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محمود خالد

"ظل في الفندق 3 أيام وقال لي أنت بطل" .. أمين عمر يكشف رد فعل حكم مباراة الأرجنتين بعد هجوم المصريين!

الأرجنتين
مصر
كأس العالم

الحكم الفرنسي تعرض لهجوم شرس بسبب قراراته الجدلية..

كشف الحكم الدولي المصري أمين عمر، عن كواليس الحديث الذي دار بينه وبين الفرنسي فرانسوا ليتكسير، الذي أدار مباراة مصر والأرجنتين، في دور الـ16 من نهائيات كأس العالم 2026، والتي شهدت العديد من اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل.

وجاء حديث أمين عمر، خلال فعاليات استقباله في مركز التنمية الشبابية بالجزيرة، من أجل تكريمه من قِبل الاتحاد العام لشباب العمال، بعد تقديمه أداءً متميزًا في المونديال.

وأدار أمين عمر مباراتين في مونديال أمريكا الشمالية، الذي أقيم خلال الفترة بين 11 يونيو و19 يوليو، حيث قاد مباراة كوريا الجنوبية ضد تشيكيا، والأرجنتين أمام النمسا، في دور المجموعات.

  • egypt referee(C)Getty Images

    ماذا حدث في مباراة مصر والأرجنتين؟

    وسادت حالة من الغضب المصري العارم تجاه الحكم فرانسوا ليتكسير، بسبب قراراته الجدلية، في الوقت الذي قلب فيه المنتخب الأرجنتيني الطاولة، بدءًا من الدقيقة 79، وحوّل تقدم الفراعنة بهدفين نظيفين، للفوز بنتيجة (3-2).

    ما بين إلغاء هدف لصالح منتخب مصر، أحرزه مصطفى زيكو، ومن ثمّ عدم احتساب ركلة جزاء للفراعنة، بواقع جذب قميص حمدي فتحي، من قِبل ماك أليستر، أو إعاقة محمد صلاح داخل منطقة جزاء الأرجنتين، قبل الهجمة المرتدّة التي آلت إلى الهدف الثالث، في واقعة ربطها الكثيرون بأنه كان ينبغي إلغاء ذلك الهدف، كما حدث مع إلغاء هدف زيكو.

    أضف إلى ذلك، رده على إشارة تقاطع الذراعين التي قام بها حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، وهي الحركة المعتمدة من الفيفا للإشارة إلى المعاملة العنصرية، بإشهار البطاقة الصفراء في وجهه.

    وعقب المباراة، خرج حسام حسن ليؤكد أن المنتخب المصري خسر بعوامل داخلية وخارجية، مشيرًا إلى وجود أسباب "تسويقية"، وراء الإصرار على بقاء ليونيل ميسي في البطولة.


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  • رد فعل ليتكسير بعد هجوم المصريين

    وتلقى أمين عمر، سؤالًا خلال فعاليات حفل تكريمه، بشأن ما حدث مع الحكم الفرنسي عقب مباراة مصر والأرجنتين، والذي تابعه تصفيق من الحضور، الذين رغبوا في معرفة رد فعله إزاء حملات الهجوم التي تعرض لها.

    وقال عمر إن الحكم تعرض لصدمة قوية، بعدما وصلته "مليون" رسالة على هاتفه، فضلًا عن إغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا أنه عاد من دالاس إلى ميامي، وظل في الفندق ثلاثة أيام، ولم يشارك في التدريبات.

    ونوّه عمر بأن فرانسوا ليتكسير تحدّث معه بعد ذلك، وقال له "أنت بطل، كيف تدير مباريات في هذا البلد، لم أحسب ركلة جزاء وأغلق هاتفي شهرين"، ليرد عليه الحكم المصري، بقوله - بالعامية - "احنا جامدين بنخلّص على أي حد".


  • Pierluigi Collina 2024Getty Images

    كولينا يدافع عن ليتكسير ويرد على اتهامات الفساد

    وجه الإيطالي بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة التحكيم في الفيفا، ردًا حاسمًا بشأن المزاعم المتعلقة بـ"التحيز"، ووجود عوامل خارجية أثرت بدورها على الخروج الدراماتيكي لمنتخب مصر، من نهائيات كأس العالم 2026.

    وصرّح كولينا بأنه "لا أحد يستطيع التشكيك في نزاهة" حكام مباريات كأس العالم، أعقاب الادعاءات "التي لا أساس لها"، التي تم إطلاقها عقب خسارة منتخب مصر أمام الأرجنتين، خاصة وأن الاتحاد المصري تقدم بشكوى رسمية إلى الفيفا، مطالبًا بالتحقيق فيما يتعلق بـ"المعايير المزدوجة"، والمشاكل الفنية التي أصابت تقنية الفيديو المساعد VAR.

    وقال الإيطالي: "بالطبع، ستظل المناقشات البناءة حول القرارات جزءًا لا يتجزأ من كرة القدم، لكن الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة لا مكان لها في رياضتنا. لا يمكن لأحد أن يشكك في نزاهة حكام مباريات كأس العالم. وعندما يحدث ذلك، قد يؤدي الأمر إلى ردود فعل تثير تهديدات ضدهم وضد عائلاتهم. وهذا أمر غير صحيح".

    وتركز غضب مصر على هدف تم إلغاؤه لمصطفى زيكو كان من شأنه تغيير مجرى المباراة، في الوقت الذي كانت فيه منتخب الفراعنة متقدمًا في النتيجة. وأوضح كولينا أن العديد من المشجعين يسيئون فهم نطاق تطبيق تقنية الفيديو المساعد (VAR) فيما يتعلق بمرحلة الاستحواذ الهجومي، مؤكدًا أن الحكام كانوا على صواب عندما عادوا إلى اللقطة السابقة وعاقبوا مروان عطية على ارتكابه خطأً ضد ليساندرو مارتينيز في مرحلة سابقة من الهجمة.

    وأضاف كولينا: "في مباراة الأرجنتين ومصر، حيث دهس اللاعب المصري رقم 19 (مروان عطية) بوضوح على قدم اللاعب الأرجنتيني رقم 6 (ليساندرو مارتينيز). نحن نؤمن بأن المخالفة هي مخالفة. وبقطع النظر عمّا إذا كانت المخالفة تبدو "واضحة" أم لا، فإذا لم يرها الحكم على أرض الملعب، فيمكن لنظام الفيديو المساعد (VAR) التدخل. ولا يوجد حد محدد فيما يتعلق بالمسافة من المرمى أو المدة الزمنية الفاصلة بين الحادثة والهدف".

    واختتم كولينا قائلاً: "مرة أخرى، ظهر مثال على ذلك في نهاية المباراة نفسها. فقد اعتبر الحكم ونظام الفيديو المساعد (VAR) أن ما حدث كان تلامسًا كرويًا عاديًا بين اللاعب المصري رقم 10 (محمد صلاح) واللاعب الأرجنتيني رقم 9 (خوليان ألفاريز). بالطبع، سيظل هناك دائمًا عنصر من الذاتية في بعض القرارات، لكننا راضون عن الطريقة التي طُبق بها هذا المبدأ طوال البطولة".

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