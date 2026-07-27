"ظل في الفندق 3 أيام وقال لي أنت بطل" .. أمين عمر يكشف رد فعل حكم مباراة الأرجنتين بعد هجوم المصريين!

وجه الإيطالي بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة التحكيم في الفيفا، ردًا حاسمًا بشأن المزاعم المتعلقة بـ"التحيز"، ووجود عوامل خارجية أثرت بدورها على الخروج الدراماتيكي لمنتخب مصر، من نهائيات كأس العالم 2026.

وصرّح كولينا بأنه "لا أحد يستطيع التشكيك في نزاهة" حكام مباريات كأس العالم، أعقاب الادعاءات "التي لا أساس لها"، التي تم إطلاقها عقب خسارة منتخب مصر أمام الأرجنتين، خاصة وأن الاتحاد المصري تقدم بشكوى رسمية إلى الفيفا، مطالبًا بالتحقيق فيما يتعلق بـ"المعايير المزدوجة"، والمشاكل الفنية التي أصابت تقنية الفيديو المساعد VAR.

وقال الإيطالي: "بالطبع، ستظل المناقشات البناءة حول القرارات جزءًا لا يتجزأ من كرة القدم، لكن الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة لا مكان لها في رياضتنا. لا يمكن لأحد أن يشكك في نزاهة حكام مباريات كأس العالم. وعندما يحدث ذلك، قد يؤدي الأمر إلى ردود فعل تثير تهديدات ضدهم وضد عائلاتهم. وهذا أمر غير صحيح".

وتركز غضب مصر على هدف تم إلغاؤه لمصطفى زيكو كان من شأنه تغيير مجرى المباراة، في الوقت الذي كانت فيه منتخب الفراعنة متقدمًا في النتيجة. وأوضح كولينا أن العديد من المشجعين يسيئون فهم نطاق تطبيق تقنية الفيديو المساعد (VAR) فيما يتعلق بمرحلة الاستحواذ الهجومي، مؤكدًا أن الحكام كانوا على صواب عندما عادوا إلى اللقطة السابقة وعاقبوا مروان عطية على ارتكابه خطأً ضد ليساندرو مارتينيز في مرحلة سابقة من الهجمة.

وأضاف كولينا: "في مباراة الأرجنتين ومصر، حيث دهس اللاعب المصري رقم 19 (مروان عطية) بوضوح على قدم اللاعب الأرجنتيني رقم 6 (ليساندرو مارتينيز). نحن نؤمن بأن المخالفة هي مخالفة. وبقطع النظر عمّا إذا كانت المخالفة تبدو "واضحة" أم لا، فإذا لم يرها الحكم على أرض الملعب، فيمكن لنظام الفيديو المساعد (VAR) التدخل. ولا يوجد حد محدد فيما يتعلق بالمسافة من المرمى أو المدة الزمنية الفاصلة بين الحادثة والهدف".

واختتم كولينا قائلاً: "مرة أخرى، ظهر مثال على ذلك في نهاية المباراة نفسها. فقد اعتبر الحكم ونظام الفيديو المساعد (VAR) أن ما حدث كان تلامسًا كرويًا عاديًا بين اللاعب المصري رقم 10 (محمد صلاح) واللاعب الأرجنتيني رقم 9 (خوليان ألفاريز). بالطبع، سيظل هناك دائمًا عنصر من الذاتية في بعض القرارات، لكننا راضون عن الطريقة التي طُبق بها هذا المبدأ طوال البطولة".