Aleksandar Mitrovic Serbia Euro 2024Getty Images
نغمة رينارد: ميتروفيتش يستغل خبرته في الهلال .. ويكشف "ثغرة" المنتخب السعودي قبل ودية صربيا!

السعودية تواجه صربيا في بلجراد..

بناءً على خبرته السابقة مع الهلال، لم يكن هناك أنسب من أليكساندر ميتروفيتش، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة الودية بين السعودية وصربيا، من أجل الحديث عن الأخضر، فيما تحدث "ميترو جول" بنبرة واثقة بأن منتخب بلاده قادر على تحقيق الفوز في ودية الثلاثاء.

لن تكون مجرد "ودية" للأخضر، بل اختبار صعب في انتظار المدير الفني هيرفي رينارد، رغم أن المنتخب الصربي لن يشارك في نهائيات كأس العالم 2026، إلا أن المدرب الفرنسي قد يجد نفسه خارج مقاعد بدلاء الصقور إذا ما تعثر مجددًا ولم يقدم المستوى المأمول أمام الصرب في بلجراد.

    إحباط سعودي بعد رباعية الفراعنة

    وكانت الخسارة القاسية التي تلقاها المنتخب السعودي أمام نظيره المصري بنتيجة (0-4)، من قلب ميدان الإنماء بجدة، بمثابة جرس إنذار للأخضر، خاصة بعد ظهوره بمستوى باهتٍ للغاية، في مختلف خطوط اللعب.

    48 ساعة، شهدت "ضربتين" لبرنامج رينارد غير المعتاد، في المرحلة الثالثة من المعسكر الإعدادي قبل مونديال 2026، بعدما قرر الفرنسي اختيار 50 لاعبًا، على قائمتين للأخضر (A-B)، فبعد خسارة المنتخب الأول أمام مصر، جاءت خسارة "الرديف"، الذي يقوده المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو، أمام السودان بنتيجة (1-2)، في الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

    وبالتزامن مع سفر بعثة المنتخب السعودي إلى بلجراد، لملاقاة صربيا، خرجت تقارير إعلامية جديدة، تفيد بأن مستقبل هيرفي رينارد، بات على المحك، وأن أي تعثر أمام رفاق ميتروفيتش، قد يعني إنهاء عقد رينارد، خاصة مع ظهور سعد الشهري في الصورة، كـ"حل طارئ" لخلافة الفرنسي، أو ترشيحات إعلامية لمدربين يملكون الخبرة في دوري روشن، على غرار جورج جيسوس، سيموني إنزاجي، ماتياس يايسله، جورجيوس دونيس، بريكليس شاموسكا.

    ميتروفيتش يكشف "ثغرة" السعودية

    على مدار عامين، كان ميتروفيتش، بمثابة "قوة ضاربة" غير عادية للهلال، حيث شارك معه في 79 مباراة رسمية، بجميع المسابقات، سجل خلالها 68 هدفًا وصنع 15 تمريرة حاسمة، كما قاد الزعيم لموسم تاريخي في "2023-2024"، متوجًا بثلاثية دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، فضلًا عن تحقيق رقم قياسي في موسوعة جينيس، كصاحب أكبر رصيد من الانتصارات المتتالية في تاريخ فرق الرجال "34 مباراة".

    ورغم ذلك، إلا أن تصريح ميتروفيتش، جاء بنبرة الكشف عن "ثغرة" المنتخب السعودي، على غرار ما ذكره الفرنسي هيرفي رينارد، في عدة مناسبات سابقة، حول زيادة عدد الأجانب في دوري روشن.

    وقال ميتروفيتش، في المؤتمر الصحفي، "لقد كان تأثيرهم على الدوري أكبر من تأثيرهم على المنتخب الوطني؛ في السنوات الأخيرة، وصل العديد من اللاعبين الأجانب، بينما حصل اللاعبون المحليون على وقت لعب ومساحة للتطور أقل بكثير، خاصة اللاعبين الشباب".

    وأضاف "الدوري (السعودي) يتحسن، ولكن فيما يتعلق بالمنتخب الوطني، أعتقد أن هذا يجعل من الصعب عليهم تطوير اللاعبين الشباب".

    واستطرد مهاجم الريان القطري "بالطبع، عندما تتدرب مع سيرجي (سافيتش)، ومالكوم و(كريم) بنزيما، تتطور يومًا بعد يوم، ولكن اللاعبين يحتاجون إلى المباريات، يمتلكون منتخبًا وطنيًا صاحب جودة عالية، ولكن لاعيبهم أيضًا يتقدمون في السن؛ والسؤال هو كم عدد المباريات التي سيلعبونها مع المنتخب الوطني بعد كأس العالم. هذه مزية كبيرة للدوري، ولكن اللاعبين يعانون من الركود، هناك وجهان للعملة".

    وتطرق ميتروفيتش للحديث عن الانتقادات، وحملات التشكيك حول استحقاقه بالتواجد مع منتخب صربيا، ليرد بقوله "أنا لا أملك موهبة فطرية، كان هناك العديد من اللاعبين الأعظم مني، سواء قبلي أو من سيأتون بعدي، أنا هنا لأستجيب للنداء عندما يتوجه إليّ، وعلى أن أبذل قصارى جهدي، أنا في سن يمكنني فيه مساعدة اللاعبين الأصغر سنًا بالنصائح، ومقتنع بأنني أستطيع أيضًا أن أساهم كثيرًا في المنتخب الوطني بفضل قدراتي، أشعر أني بخير، الإصابة الأخيرة كانت أكثر خطورة قليلًا، ربما واحدة من أصعب الإصابات في مسيرتي، وأثرت عليّ قليلًا بالتأكيد".

    وتابع "جئت إلى هنا وأنا صغير السن، وأعلم أن بعض الناس قد سئموا قليلًا من مشاهدتي، أتفهم هذه الأراء، ولكني لا أستمع إليها، أعرب مدى ما أملكه من تفانٍ في هذا الأمر، وما أستطيع أن أقدمه لكرة القدم.

    أزمة جديدة تضرب الأخضر

    منذ انطلاق معسكر مارس، وتوالت الإصابات على المنتخب السعودي، والتي أجبرت رينارد على استبعاد سالم الدوسري وزكريا هوساوي وحسان تمبكتي، من القائمة.

    اسم جديد طرأ على قائمة الإصابات، كما أعلن المنتخب السعودي، حيث لم يكمل سلطان مندش، الحصة التدريبية، مساء الأحد، بعد تعرضه للإصابة في مفصل الكاحل، كما اكتفى المدافع عبد الإله العمري بأداء تمارين خاصة برفقة الطاقم الطبي.

    ويستعد المنتخب السعودي لملاقاة صربيا، غدًا "الثلاثاء"، في مواجهة قد ترسم ملامح مستقبل رينارد مع الأخضر، علمًا بأن الفرنسي أجرى عدة تغييرات في القائمة المسافرة إلى بلجراد، أبرزها في استدعاء الحارس محمد العويس الذي دار جدل كبير حوله في الفترة الماضية.