نغمة رينارد: ميتروفيتش يستغل خبرته في الهلال .. ويكشف "ثغرة" المنتخب السعودي قبل ودية صربيا!

وكانت الخسارة القاسية التي تلقاها المنتخب السعودي أمام نظيره المصري بنتيجة (0-4)، من قلب ميدان الإنماء بجدة، بمثابة جرس إنذار للأخضر، خاصة بعد ظهوره بمستوى باهتٍ للغاية، في مختلف خطوط اللعب.

48 ساعة، شهدت "ضربتين" لبرنامج رينارد غير المعتاد، في المرحلة الثالثة من المعسكر الإعدادي قبل مونديال 2026، بعدما قرر الفرنسي اختيار 50 لاعبًا، على قائمتين للأخضر (A-B)، فبعد خسارة المنتخب الأول أمام مصر، جاءت خسارة "الرديف"، الذي يقوده المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو، أمام السودان بنتيجة (1-2)، في الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وبالتزامن مع سفر بعثة المنتخب السعودي إلى بلجراد، لملاقاة صربيا، خرجت تقارير إعلامية جديدة، تفيد بأن مستقبل هيرفي رينارد، بات على المحك، وأن أي تعثر أمام رفاق ميتروفيتش، قد يعني إنهاء عقد رينارد، خاصة مع ظهور سعد الشهري في الصورة، كـ"حل طارئ" لخلافة الفرنسي، أو ترشيحات إعلامية لمدربين يملكون الخبرة في دوري روشن، على غرار جورج جيسوس، سيموني إنزاجي، ماتياس يايسله، جورجيوس دونيس، بريكليس شاموسكا.