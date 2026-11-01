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Alisson Becker Liverpool Arsenal (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

أفضل حراس العالم يا أنشيلوتي؟ أليسون بيكر ضد آرسنال .. الخطأ الذي يهد المعبد على ليفربول!

فقرات ومقالات
أليسون بيكر
ليفربول
آرسنال
الدوري الإنجليزي الممتاز

أكبر من مجرد هفوة يا بيكر..

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قمة كروية هادئة، تحت شعار "الدفاع أولًا"، حقق فيها آرسنال، فوزًا ثمينًا على "مضيفه" ليفربول، بنتيجة (1-0)، في قلب آنفيلد، في مباراة الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "2026-2027".

ووقع كاي هافيرتز على هدف آرسنال، في الدقيقة 16، بعد استغلال تمريرة عرضية من ديكلان رايس، ليصبح هافيرتز رسميًا، أكثر لاعب ألماني تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي، برصيد 46 هدفًا.

انتصار تاريخي في قلب الآنفيلد بعد غياب طويل، أمّن صدارة آرسنال، حامل اللقب، لجدول البريمييرليج، برصيد 24 نقطة، مبتعدًا عن مانشستر سيتي، بفارق ثلاث نقاط، بينما جاء ليفربول في المركز الخامس، برصيد 15 نقطة.

وفيما يلي، يستعرض موقع GOAL، النقطة التي كانت بمثابة تحول كبير في سير المباراة، وقد تكون إحدى نقاط التحول في صراع البريمييرليج بشكل عام..

  • لم يكن مجرد خطأ يا أليسون!

    أكثر من مجرد خطأ؟ نعم، هذا ما فعله الحارس أليسون بيكر، الذي قدم الفوز على طبق من فضة إلى لاعبي آرسنال، في ميدان آنفيلد. قد يقول لي أحدهم: "لا تكن قاسيًا عليه"، ولكن حكمي على أليسون ليس من فراغ.

    في البداية، لنعرف ماذا فعل؟ خطأ في التمرير، أثمر عن بدء هجمة من مارتن أوديجارد، ومن ثم تمريرة مادويكي إلى ديكلان رايس، ثم عرضية إلى كاي هافيرتس الذي وضعها في شباك البرازيلي في الدقيقة 16.

    بعد ذلك، ماذا حدث في المباراة؟ لا شيء تقريبًا، صراعات في الوسط، وقرارات تحكيمية أثارت الجدل، مثل لقطتي كودي جاكبو وألكسندر إيزاك.

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    إذن، لماذا أوجه اللوم على أليسون بيكر؟ لأكثر من سبب..

    * أولًا: بسبب ما ظهر عليه آرسنال من بدء التحضير للهجمة من الخلف.

    * ثانيًا: معاناة لاعبي ليفربول مع تكتل آرسنال دفاعيًا، والحدة البدنية في التعامل مع المهاجمين، وهذا ليس غريبًا على الجانرز الذي يعد الأقوى في الدفاع بالبريمييرليج، الأمر الذي جعل الريدز يسدد 17 كرة، لم تصل منها أي كرة لما بين الخشبات الثلاث، رغم تسديدة فلوريان فيرتس التي ارتطمت في العارضة.

    ومن هذا المنطلق، فإن فرص آرسنال لهز شباك ليفربول مجددًا لم تكن متوفرة بشكل كبير، في ظل تعامل لاعبي الريدز مع إغلاق المساحات من الأطراف، وكذلك الصراع الذي ارتكز في وسط الملعب.

    وبالتالي، فإن هذا الخطأ في مثل هذا التوقيت، كان كفيلًا باعتماد كتيبة ميكيل أرتيتا على إغلاق النوافذ أمام هجوم الريدز، أكثر من تهديد مرمى بيكر.

  • ما قلته يا أنشيلوتي "لك وعليك"

    تساءل الجميع حول قرار كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، "المفاجئ" باستبعاد أليسون بيكر من قائمة السليساو في فترة التوقف الدولي، خلال شهر نوفمبر، فكانت إجابة الإيطالي إن حارس ليفربول ليس بحاجة لاختبار، فهو خياره الأول بلا منازع، وأنه الأفضل في العالم، فيما كان بحاجة فقط لاختبار الحراس الشباب.

    صحيح أن مسيرة أليسون بيكر، تجعلنا نقول إنه حارس لا غبار عليه، ولكن ربما جاء هذا الخطأ الفادح أمام آرسنال، ليمنح درسًا لأنشيلوتي بعدم منح "الثقة المطلقة" لأي لاعب كان، فرغم أنه يحسب له بناء منظومة جديدة، يطمح خلالها للحفاظ على بعض الكبار، مع تجربة العناصر الشابة الجديدة، ولكن هل يظل كارلو ثابتًا على موقفه بعد هذا الخطأ؟

    الردّ جاء من أليسون ذاته، بإنقاذ رائع لتسديدة تزوليس في الدقيقة 73، إلا أن حظه العاثر تمثّل في نتيجة المباراة التي ارتكزت على خطئه الفادح، ما يكرّس مقولة إن خطأ الشاطر بألف.

  • “نشكركم على حسن تعاونكم معنا"

    ذكرت في الفقرة قبل السابقة، سببين يجعلان ما فعله أليسون بيكر، أكثر من مجرد خطأ، وهذا هو الهدف الثالث، أن أي نتيجة فيما عدا فوز ليفربول، تجعله يتراجع للوراء من جديد، خاصة وأنه بات مبتعدًا عن آرسنال بفارق تسع نقاط.

    صحيح أنه لا ينبغي لي الحديث عن حظوظ المنافسة على اللقب من الآن، ولكن مع نهاية الموسم، تأتي التساؤلات حول لقطات كانت بمثابة "نقطة تحول" في السباق، والخوف أن هذا الخطأ الذي ارتكبه أليسون، يندرج تحت تلك اللقطات، بعدما قاد آرسنال لانتصاره الثامن في تسع مباريات.

    وما يستدعي الضحك والحزن في ذات الوقت، أن أليسون لم يكن وحده الذي ارتكب أخطاءً في المباراة، بل إن ديكلان رايس وجيريمي جاكيه، ثنائي آرسنال وليفربول، ارتكبا أخطاءً أيضًا أسفرت عن فرصتين خطيرتين، ولكن ما أنقذهما أنهما تمكنا من منع الفرص في الوقت المناسب.

    لذلك ربما كان على آرسنال أن يوجه رسالة إلى حارس ليفربول، اليوم، مرفقة بجملة "نشكركم على حسن تعاونكم معنا".

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