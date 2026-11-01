أفضل حراس العالم يا أنشيلوتي؟ أليسون بيكر ضد آرسنال .. الخطأ الذي يهد المعبد على ليفربول!

قمة كروية هادئة، تحت شعار "الدفاع أولًا"، حقق فيها آرسنال، فوزًا ثمينًا على "مضيفه" ليفربول، بنتيجة (1-0)، في قلب آنفيلد، في مباراة الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "2026-2027".
ووقع كاي هافيرتز على هدف آرسنال، في الدقيقة 16، بعد استغلال تمريرة عرضية من ديكلان رايس، ليصبح هافيرتز رسميًا، أكثر لاعب ألماني تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي، برصيد 46 هدفًا.
انتصار تاريخي في قلب الآنفيلد بعد غياب طويل، أمّن صدارة آرسنال، حامل اللقب، لجدول البريمييرليج، برصيد 24 نقطة، مبتعدًا عن مانشستر سيتي، بفارق ثلاث نقاط، بينما جاء ليفربول في المركز الخامس، برصيد 15 نقطة.
وفيما يلي، يستعرض موقع GOAL، النقطة التي كانت بمثابة تحول كبير في سير المباراة، وقد تكون إحدى نقاط التحول في صراع البريمييرليج بشكل عام..