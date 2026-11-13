ألمانيا وصربيا | كنز كلوب يطمئن البايرن على أوليسي .. سافيتش سلاح "متهالك" ولا تشتم إذا استبعدوك مجددًا يا تير شتيجن!

"وكأنه كان يركز في مباراة هولندا الحاسمة"، قد تظن أن هذه الجملة تعني غياب المنتخب الألماني عن تركيزه في مواجهة صربيا، ولكن الحقيقة تقول إن ما قدمه أصحاب الأرض يعد سببًا كفيلًا بأن تبدأ كتيبة يورجن كلوب، في التركيز بملاقاة الطواحين، منذ أول ربع ساعة من اللقاء الذي انتهى بفوز المانشافت بنتيجة (3-1)، ضمن الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية "2026-2027".

منتخب ألمانيا لم يحتج وقتًا للتقدم، فجاء الهدف الأول بخطأ ذاتي من سردان بابيتش، ثم أتبعه فلوريان فيرتس، نجم ليفربول، بالثاني، ثم جاء برايان جرودا، ليطلق رصاصة الرحمة، في الدقائق 3 و14 و50، رغم تقليص بابيتش للفارق بالدقيقة 56، ليخفف من حدة "السيناريو الحزين" الذي وقع في ملعب النجم الأحمر.

الصراع على التأهل إلى ربع النهائي، بات على أشده، حيث يتربع المنتخب الهولندي في الصدارة بـ11 نقطة، ثم يأتي الألمان بـ8 نقاط، بفارق الأهداف عن اليونان "الثالث"، فيما تذيلت صربيا بلا نقاط.