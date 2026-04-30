أخبار الهلال اليوم | سامي الجابر يصدم النصراويين .. وإنزاجي يكشف حقيقة التفاوض مع الزعيم قبل نهائي أوروبا!
موعد رحيل فهد المفرج
كشف الإعلامي وليد الفراج، عن موعد رحيل فهد المفرج، عن منصب المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الهلال، في إطار الاستعداد لتولي منصب مدير المنتخب السعودي الأول، مع تعيين جهاز فني جديد للأخضر، بقيادة جورجيوس دونيس.
وقال الفراج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن المفرج سيرحل عن منصبه في 22 مايو المُقبل، بالتزامن مع انتهاء منافسات دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026، وفق اتفاق مسبق مع إدارة الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة شركة النادي.
سامي الجابر: لن أبارك للنصر
قال سامي الجابر، أسطورة الهلال ورئيس مجلس إدارته الأسبق، إن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يعيش نفس حالة النشوة التي عاشها في موسم التتويج بدوري المحترفين السعودي "2013-2014"، إلا أنه لن يوجه التهنئة إلى الأصفر عن بطولته في موسم 2014، لأنه يعرف كيف حقق النصر الدوري.
وأضاف الجابر، عبر برنامج "نادينا"، إن النصر يعيش نفس الحالة، حيث كان متمسكًا بالفوز، وكانت هناك مباريات يقترب من خسارتها، وانتهى الموسم بفارق نقطتين، بعدما كانت تصل إلى ما بين 7 أو 9 نقاط.
نقلة بنزيما وتجاهل الهلال وإثبات التفوق على ميسي .. ملامح حوار كريستيانو رونالدو المنتظر "بشرط تتويج النصر"!
"سأتحدث أكثر في نهاية الموسم" .. بتلك الكلمات، أشعل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، جدلًا حول ظهور إعلامي مرتقب عقب انتهاء منافسات موسم 2025-2026، للحديث عمّا جرى خلال تلك النسخة.
هل سيكون عبر الموقع الرسمي لرابطة دوري المحترفين السعودي؟ هل سيظهر مجددًا مع الإعلامي الشهير بيرس مورجان أو عبر قناة عالمية؟ هل سيكون اللقاء قبل أم بعد كأس العالم؟ أسئلة كثيرة تدور في الأذهان، حول الظهور الإعلامي الجديد للدون، والذي - بالتأكيد - سيتجاوز حدود الإشادة بحياته في السعودية، وعشقه لنادي النصر.
إنزاجي يرد على الاتفاق مع الهلال قبل نهائي أوروبا
"لا أشتاق إلى إيطاليا": إنزاجي يرد على اتهامات الفضيحة التحكيمية .. كواليس رحيله للهلال وكان سيبقى مع إنتر في حالة واحدة!
أدلى الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بتصريحات مثيرة، في حوار مع صحيفة "جازيتا ديلو سبورت"، حول سبب رحيله عن إنتر، ورأيه بشأن استدعاء مسؤول تعيين الحكام، روكي، للتحقيق بشأن مزاعم فضيحة تحكيمية إيطالية، وردت فيها مباريات عن النيراتزوري، في الموسم الماضي.
آلية التأهل الآسيوي
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن آلية التأهل إلى النسخة المُقبلة من بطولات آسيا، خلال موسم 2025-2026، بعد زيادة مقاعد الأندية في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وبموجب قرار الاتحاد السعودي، يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في دوري روشن، مباشرة، إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما يتأهل صاحبا المركزين الرابع والخامس إلى الملحق، فيما يتأهل بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، إلى دوري أبطال آسيا 2.
وفي حالة إذا كان بطل كأس الملك، قد حقق أحد المراكز الخمسة الأولى في دوري روشن، يتم اعتماد صاحب المركز السادس في الدوري، للمشاركة في البطولة القارية الثانية.
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.
وحقق الهلال 21 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 29 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 71 نقطة بفارق 8 نقاط خلف النصر المتصدر، مع مباراة مؤجلة للزعيم.
أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".