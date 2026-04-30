أخبار الهلال اليوم | سامي الجابر يصدم النصراويين .. وإنزاجي يكشف حقيقة التفاوض مع الزعيم قبل نهائي أوروبا!

قال سامي الجابر، أسطورة الهلال ورئيس مجلس إدارته الأسبق، إن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يعيش نفس حالة النشوة التي عاشها في موسم التتويج بدوري المحترفين السعودي "2013-2014"، إلا أنه لن يوجه التهنئة إلى الأصفر عن بطولته في موسم 2014، لأنه يعرف كيف حقق النصر الدوري.

وأضاف الجابر، عبر برنامج "نادينا"، إن النصر يعيش نفس الحالة، حيث كان متمسكًا بالفوز، وكانت هناك مباريات يقترب من خسارتها، وانتهى الموسم بفارق نقطتين، بعدما كانت تصل إلى ما بين 7 أو 9 نقاط.

"سأتحدث أكثر في نهاية الموسم" .. بتلك الكلمات، أشعل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، جدلًا حول ظهور إعلامي مرتقب عقب انتهاء منافسات موسم 2025-2026، للحديث عمّا جرى خلال تلك النسخة.

هل سيكون عبر الموقع الرسمي لرابطة دوري المحترفين السعودي؟ هل سيظهر مجددًا مع الإعلامي الشهير بيرس مورجان أو عبر قناة عالمية؟ هل سيكون اللقاء قبل أم بعد كأس العالم؟ أسئلة كثيرة تدور في الأذهان، حول الظهور الإعلامي الجديد للدون، والذي - بالتأكيد - سيتجاوز حدود الإشادة بحياته في السعودية، وعشقه لنادي النصر.