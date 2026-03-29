أخبار الهلال اليوم | ميتي يرد على انتقاله من أجل الأموال .. "90 دقيقة حياة" لنونيز وتطورات إصابة ثنائي الزعيم!

قصة تورام ودور كريم بنزيما: محمد قادر ميتي يرد على الانتقال للهلال من أجل الأموال .. ويكشف تأثير إنزاجي!

قرر محمد قادر ميتي، موهبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الخروج عن صمته، والرد على الادعاءات حول انتقاله إلى دوري روشن، من أجل الأموال، كاشفًا عن "نقطة التحول" التي غيرت مساره إلى السعودية، رغم أنه كان يرغب "مبدئيًا" في البقاء مع فريقه السابق رين.

المهاجم صاحب الـ18 عامًا، الذي نشأ في مدينة كريتاي، ومثل الفئات السنية في فرنسا، قبل أن يغير مساره لتمثيل منتخب كوت ديفوار تحت 23 عامًا، قرر الكشف عن كواليس العرض الهلالي، ووجود المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، الذي كان محفزًا له لاتخاذ خطوة الانتقال إلى المملكة.

عقده ينتهي قريبًا .. إنزاجي يعود للتفاوض مع "قاهر السرطان" لتدعيم صفوف الهلال

أبدى سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال السعودي، رغبته في التعاقد مع واحد من أحد نجوم ناديه السابق إنتر الإيطالي، وذلك خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

اللاعب هو المدافع المخضرم فرانشيسكو أتشيربي، حيث تظهر الفرصة أمام الزعيم لضم أحد أهم اللاعبين بمركزه في إيطاليا على مدار السنوات الماضية في صفقة انتقال حر بالمجان.

تكرار تجربة زامبروتا: نجم يوفنتوس "الحل المثالي" لبرشلونة وجواو كانسيلو سيكون الضحية إلا إذا..!

في أروقة "سبوتيفاي كامب نو"، حيث لا تزال الذكرى التي تركها النجم جيانلوكا زامبروتا، تُداعب مشاعر الكتلان؛ يبدو أن إدارة نادي برشلونة، تُريد تكرار التجربة الإيطالية من جديد.

ومع اقتراب الميركاتو الصيفي "2026"، وضعت الإدارة الرياضية للعملاق الكتالوني برشلونة نصب أعينها، هدفًا لا يخطئه القناصون؛ وهو النجم أندريا كامبياسو، ظهير العملاق الإيطالي يوفنتوس.

اهتمام الإدارة البرشلونية بكامبياسو، لم يعد مجرد "شائعة عابرة"؛ بل تحرُك استراتيجي مدروس لفك شفرة الأطراف، التي أرهقت المدير الفني الألماني هانزي فليك.