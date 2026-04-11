أخبار الهلال اليوم | مالكوم وكنو في جدة رغم الإصابة .. هجوم ضد الجابر و"سالم الدوسري كان يطير في فياريال"

أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن ثنائي الهلال، مالكوم أوليفيرا ومحمد كنو، سيرافقان البعثة إلى مدينة جدة، استعدادًا لملاقاة السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، رغم إصابتهما.

وسيتواجد الثنائي مع البعثة من أجل إكمال برنامجهما العلاجي والتأهيلي، فيما يتحدد مدى إمكانية لحاقهما بالمباراة من عدمها، غدًا "ألأحد"، علمًا بأن مالكوم يعاني من ألم في عضلة الفخذ الأمامية، بينما يعاني كنو من إصابة في عضلة الساق، فيما تلقى الهلال نبأ جيدًا بعودة أحد لاعبي الفريق من الإصابة قبل المواجهة الآسيوية - طالع التفاصيل

وكانت بعثة السد القطري، أول الواصلين إلى مدينة جدة، قادمين من الدوحة، تحضيرًا لمواجهة الهلال في ثمن النهائي، الإثنين، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، حيث يقود الفريق، المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، وتواجد 10 نجوم أجانب، على غرار روبرتو فيرمينو ورومان سايس.

وحددث اللجنة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الملاعب الرديفة في مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، لاستضافة تدريبات الفرق التي ستشارك في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي ستقام في جدة بنظام التجمع، من دور الـ16 وحتى النهائي.