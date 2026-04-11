أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | مالكوم وكنو في جدة رغم الإصابة .. هجوم ضد الجابر و"سالم الدوسري كان يطير في فياريال"
ثنائي الهلال يتعالج في جدة
أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن ثنائي الهلال، مالكوم أوليفيرا ومحمد كنو، سيرافقان البعثة إلى مدينة جدة، استعدادًا لملاقاة السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، رغم إصابتهما.
وسيتواجد الثنائي مع البعثة من أجل إكمال برنامجهما العلاجي والتأهيلي، فيما يتحدد مدى إمكانية لحاقهما بالمباراة من عدمها، غدًا "ألأحد"، علمًا بأن مالكوم يعاني من ألم في عضلة الفخذ الأمامية، بينما يعاني كنو من إصابة في عضلة الساق، فيما تلقى الهلال نبأ جيدًا بعودة أحد لاعبي الفريق من الإصابة قبل المواجهة الآسيوية - طالع التفاصيل
وكانت بعثة السد القطري، أول الواصلين إلى مدينة جدة، قادمين من الدوحة، تحضيرًا لمواجهة الهلال في ثمن النهائي، الإثنين، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، حيث يقود الفريق، المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، وتواجد 10 نجوم أجانب، على غرار روبرتو فيرمينو ورومان سايس.
وحددث اللجنة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الملاعب الرديفة في مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، لاستضافة تدريبات الفرق التي ستشارك في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي ستقام في جدة بنظام التجمع، من دور الـ16 وحتى النهائي.
سيناريو صلاح وفكرة هلالية لتعويض محرز
حتى تكتمل "الصفقة المثالية": ليوناردو ليس الخيار الأفضل لتعويض صلاح في ليفربول .. بل نجم آخر في الهلال!
قبل أيام، خرج مقترح إنجليزي بإبرام صفقة تبادلية بين الهلال وليفربول، يقضي بانتقال النجم المصري محمد صلاح، إلى العملاق السعودي، مقابل ضم البرازيلي "الشاب" ماركوس ليوناردو، في الميركاتو الصيفي.
وذكر موقع Givemesport، حينها بأن تلك الصفقة ستكون بمثابة "حل مثالي للجميع"، خاصة وأن ليوناردو كان مطلوبًا من عدة أندية، بعد تألقه مع الزعيم في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
ويمكن القول إن الحديث عن محمد صلاح والهلال ليس وليد اللحظة، بل هو سيناريو يظهر في كل فترة انتقالات "تقريبًا"، والتي اشتعلت جذوتها مع نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، صورة تصميمية لصلاح بقميص الهلال، في شتوية 2025، إلا أن ليفربول حينها رد بتجديد عقد الجناح المصري، حتى صيف 2027.
محمد صلاح فرصة سوق و"ثنائي الاتحاد والهلال على خطى كريم بنزيما".. أسماء عالمية تسهل تخلص الأهلي من رياض محرز
لم تكن ليالي جدة بحاجة إلى مصباح علاء الدين لتضيء؛ فقد كان يكفي أن يلمس الساحر الجزائري رياض محرز الكرة بقدميه، ليشعل المدرجات.
ومنذ مطلع عام 2026، بدا وكأن ذلك السحر قد أصابه الشحوب؛ حيث تراجع مستوى محرز بشدة، مع عملاق جدة النادي الأهلي.
هذا التراجع في المستوى؛ أدى إلى ظهور أنباء عن عدم رغبة الأهلي في تجديد عقد محرز، بل والتفكير في الاستغناء عنه خلال الميركاتو الصيفي القادم.
فنربخشه يريد رياض محرز .. ونجم الهلال مع ليفاندوفسكي ضمن 5 مرشحين لدعم الهجوم!
فنربخشه؛ أبرز الأندية التي دائمًا ما تنظر إلى السوق السعودي، باعتباره أحد أهدافها الكبرى فيما يتعلق بالصفقات الجديدة، حيث بات الدور على ثنائي الهلال والأهلي.
ما بين آلان ماكسيمين وأندرسون تاليسكا وجون دوران، وصولًا إلى نجولو كانتي، يعد نجوم دوري روشن، مطلوبين بشكل متواصل من العملاق التركي، علمًا بأن النادي "الأصفر والأزرق" قد يدعم صفوفه بنجوم جدد من المملكة في الفترة الصيفية، في انتظار منح الضوء الأخضر لرحيلهما.
إشادة إسبانية بالدوسري وتحذير من ألم دوري اللاهزيمة
هلال إنزاجي: احذر من واقع "دوري اللاهزيمة الأليم".. عندما تضعك كرة القدم في "سلة واحدة" مع جوزيه مورينيو
في عالم كرة القدم.. يُقال إن الأرقام لا تكذب؛ ولكنها تُمارس في الحقيقة أقصى أنواع الخداع، في بعض الأحيان.
هذا الأمر قد ينطبق على عملاق الرياض الهلال، بقيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
وبينما يسير قطار "هلال إنزاجي"، بدون أي هزيمة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ تلوح سحابة سوداء، من التاريخ البعيد.
"أذهل الجميع بعد لعبه أمام ريال مدريد" .. مدافع فياريال السابق : "الكارثي" سالم الدوسري كان يطير في التدريبات!
انهال ألفارو جونزاليس لاعب النصر وفياريال السابق، بالمديح على نجم الهلال سالم الدوسري، بل قام بتشبيهه بالجناح البرازيلي نيمار من خلال فترة تواجده بالسعودية.
الدوسري انضم إلى صفوف فياريال في يناير 2018، ولكن تجربته مع الفريق الإسباني لم تستمر طويلًا، حيث عاد إلى الهلال بعد انتهاء فترة إعارته في يونيو من نفس العام.
"ارتبط بالأهلي والاتحاد بعد مرحلة برشلونة".. تشافي هيرنانديز يرد على العرض السعودي "الثالث"
لا يزال مستقبل المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز، يسيل الكثير من الحبر في وسائل الإعلام العالمية، وحتى في المملكة العربية السعودية.
تشافي لا يرتبط بعقد مع أي فريق؛ منذ الرحيل عن العملاق الكتالوني برشلونة، صيف عام 2024.
أزمة الحضور الجماهيري ومفاجأة حول أخطاء الحكام
فيديو | 5 ركلات جزاء تقلب صراع الصدارة .. "الأهلي والهلال هما الأكثر استفادة من أخطاء الحكام هذا الموسم"!
يؤمن الإعلامي متعب الهزاع، أن الأهلي والهلال، هما الأكثر استفادة من الأخطاء التحكيمية في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي.
ضجة واسعة شهدتها وسائل الإعلام هذا الأسبوع، بعد ما حدث في مباراة الأهلي والفيحاء يوم الأربعاء الماضي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين.
"ما تفعله عيب" .. هجوم على سامي الجابر بعد تعليقه على أزمة مواجهة الأهلي والفيحاء
فتح سامي الجابر؛ أسطورة الهلال والناقد الرياضي الحالي، على نفسه باب هجوم كبير من الإعلاميين النصراويين، على خلفية تعليقه على أزمة مواجهة الأهلي والفيحاء الأخيرة.
رغم مبادرة ابن طلال: رسالة دفاع عن جماهير الهلال بعد أزمة تذاكر مباراة الخلود .. "أغلى من بطولة إسبانية كبرى"
على الرغم من مبادرة صاحب السمو الملكي، الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي بنادي الهلال، بشراء نصف تذاكر مباراة الخلود، إلا أن مدرجات المملكة أرينا عانت من "قلة" الحضور، ليتم فتح باب التساؤلات حول تراجع التواجد الجماهيري، رغم منافسة الأزرق على لقب دوري روشن السعودي.
الهلال في دوري روشن والنخبة الآسيوية
موعد مباراة الهلال القادمة ضد السد في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد السد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026....
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2025-2026
تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2025-2026...
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي...
من يفوز بدوري روشن السعودي 2025-2026؟ جدول مباريات النصر والأهلي والهلال المتبقية؟
تعرف على طرق حصول النصر أو الهلال أو الأهلي على دوري روشن السعودي وجدول مبارياتهم المتبقية في موسم 2025-2026
جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات وترتيب الهلال في دوري روشن السعودي موسم 2025-2026، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم يُعاني من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.
وحقق الهلال 20 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 28 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 7 انتصارات مقابل تعادل وحيد؛ ليتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، كمتصدر لمنطقة الغرب، ويضرب موعدًا مع السد القطري.
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".