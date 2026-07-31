أخبار الهلال اليوم | رد على مؤامرة يايسله .. معاقبة كانسيلو ووالد ندياي يؤكد استمرار معاناة "الجناح الأيمن"!

هذا موقفنا من الصفقة!.. رد حاسم على مفاوضات الهلال مع ماتياس يايسله وتحريضه ضد الأهلي

منذ قدّم المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، "استقالته" من منصبه في عملاق جدة الأهلي؛ واسمه يرتبط بفريق الهلال الأول لكرة القدم، بشكلٍ قوي للغاية.

يايسله "استقال" من القيادة الفنية للأهلي، صباح أمس الخميس؛ وذلك بعد 3 سنواتٍ كاملة مع الفريق، حقق خلالها دوري أبطال آسيا للنخبة "مرتين" وكأس السوبر السعودي.

نيوكاسل يونايتد قد يصبح "كوبري" ماتياس يايسله إلى الهلال.. لكن "ليس كل شيء مؤامرة"!

يعيش الشارع الرياضي السعودي حالة من الانقسام الشديد؛ وذلك بعد رحيل المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، عن عملاق جدة الأهلي.

يايسله قدّم "استقالته" من القيادة الفنية لفريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ وذلك قبل عام واحد من نهاية عقده، الذي كان ممتدًا حتى 30 يونيو 2027.

هُنا.. أخذ قطاع من الجماهير الأهلاوية، يُهاجم مجلس إدارة ناديهم، وخاصة الرئيس التنفيذي أحمد الشنقيطي؛ متهمين إياه بالتسبب في رحيل المدير الفني الألماني الشاب، بسبب عدم تلبية مطالبه المشروعة.

بينما آخرون زعموا بوجود "مؤامرة" لهدم الأهلي؛ برعاية صندوق الاستثمارات السعودي - مالك هذا الكيان الرياضي الكبير -، وعملاق الرياض الهلال.