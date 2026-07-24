Goal.com
مباشرالتذاكر
SummervilleGetty Images
محمود خالد

أخبار الهلال اليوم | سامرفيل في قلعة الزعيم رسميًا .. وفوز ودي يطمئن الأهلي بعد "مفاجأة" صنداونز!

الهلال
ماميلودي صن داونز
دوري روشن السعودي
خاليدو كوليبالي
مالكوم

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الجمعة 24 يوليو 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من يوليو 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

  • رسميًا.. سامرفيل في الهلال

    أعلن نادي الهلال، عن تعاقده رسميًا مع الدولي الهولندي كريسنسيو سامرفيل، جناح وست هام يونايتد، بعقد لمدة أربعة مواسم، حتى صيف 2030.

    تحت عنوان "العاشرة بتوقيت (المملكة).. كل الطرق تؤدي إلى الهلال"، كشف النادي عن مقطع تقديمي للصفقة الهولندية الجديدة، برسالة "في كرة القدم، اللحظات لا تنتظر، إنها تُكتب لمن يستعد لاقتناصها. قصة جديدة تُكتب اليوم. أزرق جديد. أهلًا بك في الهلال".

    • إعلان

  • الهلال يفوز وديًا على صنداونز

    ربما كانت "ودية" ماميلودي صنداونز، محل اهتمام من قِبل جماهير الأهلي، باعتباره المنافس المحتمل في بطولة كأس القارات للأندية، إلا أن المباراة "المغلقة"، شهدت رسالة طمأنينة من الهلال، الذي حقق فوزًا على منافسه الجنوب إفريقي، بهدفين دون مقابل.

    وكان نادي صنداونز قد قرر بث المباراة الودية عبر قناته على منصة (يوتيوب)، قبل أن يتقرر إنهاء البث المباشر دون إذاعة اللقاء بشكل مفاجئ.

    وتمكن الهلال من تحقيق الفوز على حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، بهدفين دون مقابل، حيث واصل البرازيلي مالكوم أوليفيرا، تألقه في "وديات" ما قبل الموسم الجديد، حيث تمكن من هز شباك شتورم جراتس النمساوي، في الودية الماضية، ثم وقّع على الهدفين ضد صنداونز.

    ويستعد الأهلي لبدء رحلته في كأس الإنتركونتينينتال 2026، بملاقاة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في 26 أغسطس، في مرحلة "الملحق"، وفي حالة التأهل، فإنه يضرب موعدًا مع ماميلودي صنداونز، في 19 سبتمبر المُقبل، للمنافسة على لقب كأس القارات الثلاث "إفريقيا، آسيا، المحيط الهادئ".

  • Yassine Bounou Malcom HilalGetty

    استبعاد كوليبالي ورسالة مدرب مالكوم

    وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، قرر استبعاد المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، من لقاء صنداونز، في ظل عدم جاهزية اللاعب البدنية، حيث اكتفى ببرنامج تدريبي خاص، صباح الجمعة.

    وخلال مجريات اللقاء، نشر إيجور أندرادي، أخصائي العلاج الطبيعي لمالكوم، في قصة عبر حسابه على منصة (إنستجرام)، تحمل فيديو لهدف مالكوم، من صناعة رائعة للصربي سيرجي سافيتش، مرفقة بعبارة "نحن نسعى إلى الأفضل".

    Malcom Physiotherapist message

    وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن سباق من أجل التعاقد مع مالكوم، في الفترة الصيفية، بين ناديي فنربخشة التركي والسد القطري، في ظل تبقي موسم واحد في عقد البرازيلي، فضلًا عن وضع الجزيرة الإماراتي، للاعب ضمن حساباته، لتعويض رحيل نبيل فقير، فيما خرج وكيل اللاعب، مؤكدًا عدم وجود أي عروض برازيلية، أو اتصالات رسمية، من أجل التعاقد معه.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • الهلال يتسابق على نجم الرياض

    أشارت صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن نادي الهلال، دخل خط السباق، من أجل التعاقد مع أحمد السياحي، لاعب الرياض، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

    يأتي ذلك في ظل اهتمام نادي القادسية بضم السياحي، حيث قررت الإدارة القدساوية، رفع قيمة العرض المقدم إلى الرياض، لضم السياحي وكذلك سلطان هارون، وذلك بعد رفض العرض الأول لضعف المقابل المادي.

  • Hilal Nassr AI

    روزنامة دوري روشن وديربي النصر في "آخر جولة"

    "حظ الهلال أفضل" ومباراة النصر تخالف دوريات العالم .. ورسالة تحذير للأهلي بعد إعلان روزنامة روشن!

    وأخيرًا، تم الكشف عن جدول مباريات الموسم الجديد، من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027"، والذي سينطلق في 13 أغسطس، وينتهي في 29 مايو من العام المُقبل.

    306 مباراة، خلال 102 يوم، وسط روزنامة تشهد العديد من التوقفات، في ظل مشاركة "ثمانية" أندية سعودية في أربع بطولات خارجية، ما بين دوري أبطال آسيا للنخبة، دوري أبطال آسيا 2، دوري أبطال الخليج، كأس الإنتركونتينينتال، فضلًا عن التوقفات الدولية، ومشاركة المنتخب الأول في بطولتي كأس الخليج وكأس آسيا 2027.

    الإعلان عن جدول دوري روشن 2026-2027 .. تعرف على مباريات الجولة الأولى والأخيرة وموعد القمم والديربي

    كشفت رابطة الدوري السعودي عن جدول مباريات دوري روشن في موسمه المقبل 2026-2027 مساء الجمعة، وذلك عقب الكشف عن المعايير التي على أساسها تم اعتماد جدول المسابقة في وقت سابق من نفس اليوم.

  • Al hilal Salem Al Dawsary Saudi Pro LeagueGetty Images

    تحليل غريب لرسالة سالم الدوسري

    تحليل غريب لرسالة سالم الدوسري الغامضة.. "اللاعب يهدد الهلال بالانتقال إلى النصر وهذا الدليل"!

    أصبح مستقبل النجم المخضرم سالم الدوسري مع عملاق الرياض الهلال، يسيل الكثير من الحبر في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي؛ وسط معاناة اللاعب من إصابة وخضوعه لعملية جراحية، في اليومين الماضيين.

    سالم خضع لعملية جراحية في "وتر الركبة"، بعد مشاركته مع منتخب السعودية في بطولة كأس العالم 2026؛ حيث يحتاج من 6 إلى 8 أسابيع، للعودة إلى الملاعب مجددًا.

دوري جنوب إفريقيا الممتاز
ماميلودي صن داونز crest
ماميلودي صن داونز
صن داونز
ميلانو يونايتد crest
ميلانو يونايتد
MGA