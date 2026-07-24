أخبار الهلال اليوم | سامرفيل في قلعة الزعيم رسميًا .. وفوز ودي يطمئن الأهلي بعد "مفاجأة" صنداونز!

ربما كانت "ودية" ماميلودي صنداونز، محل اهتمام من قِبل جماهير الأهلي، باعتباره المنافس المحتمل في بطولة كأس القارات للأندية، إلا أن المباراة "المغلقة"، شهدت رسالة طمأنينة من الهلال، الذي حقق فوزًا على منافسه الجنوب إفريقي، بهدفين دون مقابل.

وكان نادي صنداونز قد قرر بث المباراة الودية عبر قناته على منصة (يوتيوب)، قبل أن يتقرر إنهاء البث المباشر دون إذاعة اللقاء بشكل مفاجئ.

وتمكن الهلال من تحقيق الفوز على حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، بهدفين دون مقابل، حيث واصل البرازيلي مالكوم أوليفيرا، تألقه في "وديات" ما قبل الموسم الجديد، حيث تمكن من هز شباك شتورم جراتس النمساوي، في الودية الماضية، ثم وقّع على الهدفين ضد صنداونز.

ويستعد الأهلي لبدء رحلته في كأس الإنتركونتينينتال 2026، بملاقاة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في 26 أغسطس، في مرحلة "الملحق"، وفي حالة التأهل، فإنه يضرب موعدًا مع ماميلودي صنداونز، في 19 سبتمبر المُقبل، للمنافسة على لقب كأس القارات الثلاث "إفريقيا، آسيا، المحيط الهادئ".