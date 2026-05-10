أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | كواليس أزمة فهد المفرج مع المصور .. ورد نصراوي يكشف حقيقة سرقة تذاكر الزعيم!
كواليس أزمة فهد المفرج مع المصور
كشف الإعلامي عبد الرحمن الجماز، عن كواليس أزمة فهد المفرج، المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الهلال، وواقعة جذب أحد المصورين أثناء قيامه بتصوير اللاعبين خلال الاحتفال بالتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال الجماز، عبر برنامج "ملاعب" على أثير العربية FM، إن المصور كان يتعامل بطريقة تفتقد للباقة، في الوقت الذي طالبه فيه فهد المفرج بمنتهى الاحترام، بأن يترك المساحة للاعبين من أجل تحية الجماهير الغفيرة التي حضرت مدرجات ملعب الإنماء.
وأوضح أن المفرج أبلغ المصور بطريقة هادئة بأن الفريق مرتبط بموعد، وما يفعله يؤثر على التوقيت وجولة اللاعبين لتحية الجماهير، إلا أن لم يحترم مكانة هذا الشخص في النادي، مضيفًا أن هذا المصور ينتمي إلى جهة إعلامية، ومسؤول هذه الجهة تواصل مع المفرج وقدم الاعتذار إليه.
عودة البليهي وموقف كوليبالي في الديربي
أفادت صحيفة "الرياضية"، بأنه تقرر عودة المدافع علي البليهي، المُعار للشباب، إلى الهلال مع نهاية الموسم الحالي، ومع تبقي موسم واحد في عقده مع الزعيم، فإنه سيتم اتخاذ القرار النهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، مع الإشارة إلى إمكانية انضمامه لمعسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد.
من ناحية أخرى، تضاءلت حظوظ المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، في اللحاق بمباراة الديربي أمام النصر، المقررة الثلاثاء، في قمة الجولة الثانية والثلاثين من دوري روشن، حيث لا يزال يواصل العلاج في عيادة النادي، إثر إصابته بتجمع دموي وتمزق في عضلة الفخذ.
من جانبه، حرص متوسط الميدان البرتغالي، روبن نيفيش، على زيارة أكاديمية الهلال، في الرياض، حيث التقى بالمواهب ليتحدث معهم عن تجاربه الاحترافية.
اتهام لجنة الانضباط بـ"الخوف" بسبب حركة رونالدو اللاأخلاقية .. و"البليهي تحت الوصاية الهلالية"!
لا يزال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يثير الجدل بين الحين والآخر، بتصرفات داخل أرض الملعب، تخرج معها المطالبات بمعاقبته.
كان آخر تلك الأحداث الجدلية، عندما ظهر في مباراة الديربي أمام الشباب، حيث قاد النصر للفوز بنتيجة (4-2)، في قمة الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
"بيئتنا تتطلب عدم وجود عبدالرزاق" .. الشباب يوضح رسميًا: هذا فارق المعاملة بين حمدالله وكاراسكو، وما فعله علي البليهي استنقاص لنا
أعلن عبدالعزيز المالك؛ رئيس نادي الشباب، رسميًا رحيل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، مؤكدًا أنه لم يعد يناسب البيئة الحالية لليوث.
حقيقة سرقة تذاكر الهلال ومصير داروين نونيز
بعد اتهام النصر بـ"سرقة" تذاكر الهلال قبل الديربي .. نصراوي يكشف الحقيقة: "كفاية دلع وتبكبك"
لا تزال تذاكر ديربي الرياض المرتقب تمثل أزمة كبرى بالنسبة للهلاليين تحديدًا، إذ تحاصر الاتهامات الجانب النصراوي، حتى منذ إعلان الأسعار وحتى طرحها للبيع.
على طبق من ذهب بعدما كلف ليفربول 85 مليون يورو .. ثنائي إنجليزي يراقب قرار الهلال بشأن داروين نونيز
وفقًا لصحيفة «ذا ميرور» البريطانية، فإن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا على وشك إنهاء عقده مع نادي الهلال السعودي بالتراضي، وهذا ما أكدته بالفعل صحيفة "الرياضية" السعودية قبل أيام، إذ بدأ الطرفان المفاوضات.
بشت بن هاربورج وعلى فيرنانديش الهرب
من رحلة مصر إلى البشت السعودي: نجاح بن هاربورج في مواجهة الهلال وريال مدريد .. احذر من "فقاعة" كأس الملك!
أطلّ علينا الأمريكي بن هاربورج، مالك نادي الخلود، بالحلة السعودية التي خطفت قلوب الجماهير، أثناء صعوده لمصافحة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ليتسلم الكأس الفضية المصغرة، بعد فوزه بالمركز الثاني في كأس خادم الحرمين الشريفين، بموسم 2025-2026.
رغم أنه خسر في أرض الميدان، بعد فوز الهلال على الخلود في النهائي، بهدفين مقابل هدف، إلا أنه فاز "مرتين"؛ الأولى حينما سمح بمنح الهلال النسبة الكبرى في المدرجات، والثانية حينما ارتدى الزي والبشت السعودي، الأمر الذي جعله محل إعجاب وتقدير من الجميع.
تمرد رونالدو والعودة إلى أوروبا: يايسله يروي كواليس اختياره للأهلي .. و"هذه أفضل مباراة شاهدتها منذ فترة طويلة"!
تحدث الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، باستفاضة حول مدى تطور المشروع السعودي، كاشفًا عن كواليس موافقته على تدريب الراقي، وموقفه من العودة إلى أوروبا.
يايسله أبدى رأيه - بدوره - حول إضراب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر، عن بعض المباريات، بسبب أزمة الإنفاقات في الميركاتو الشتوي، كما كشف عن مدربه المفضل، ورأيه حول مواجهة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، في دوري أبطال أوروبا.
حتى لا تلحق به "لعنة صلاح" .. على برونو فيرنانديش الهرب من مانشستر فورًا لأن أبواب "المجد" والسعودية لن تنتظره طويلًا !
وسط كل التقلبات والأحداث الكارثية المتغيرة في مانشستر يونايتد، يبقى برونو فيرنانديش أحد أهم الثوابت لدى الشياطين الحمر، فعال وحاسم ومؤثر وقائد بكل ما تعنيه الكلمة.
أشياء لو وُجدت لدى نصف لاعبي الفريق فقط سيكون يونايتد في مكانة أخرى تمامًا، وهو أمر يدركه النادي الإنجليزي جيدًا، محاولًا بشتى الطرق التغلب على جميع المحاولات السعودية لاقتناص صانع الألعاب البرتغالي.
برونو حصل على جائزة لاعب العام من رابطة الكتاب الإنجليزيين، وهي مفاجأة وليست مفاجآة في نفس الوقت، لأنه أمر غريب أن يكون الفائز من مانشستر يونايتد، وليس آرسنال ومانشستر سيتي، الطرفان المتنافسان على اللقب!
الهلال في دوري روشن
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
يمر فريق الهلال الأول لكرة القدم، بتقلبات بين الإنجازات والإخفاقات، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.
وحقق الهلال 23 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 31 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي؛ مع التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نادي الخلود في النهائي.
أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث بدأ إنزاجي مهمته بقيادة الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".