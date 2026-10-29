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محمود خالد

أخبار الهلال اليوم | موعد عودة جابرييل مارتينيلي .. خطة دونيس للدوسري ومشجع يكرم الزعيم بـ"متحف خاص"!

الهلال
دوري روشن السعودي
جابرييل مارتينيلي
سالم الدوسري

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم 29 أكتوبر 2026

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الهلال

الهلال

دوري روشن السعودي

31 أكتوبر 2026

الفتح

الفتح

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

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المباريات التالية
الهلال

الهلال

دوري روشن السعودي

31 أكتوبر 2026

الفتح

الفتح