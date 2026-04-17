أخبار الهلال اليوم | حقيقة رحيل إنزاجي .. مفاجآت الزوري وشخصية هلالية "منتظرة" في جهاز دونيس الجديد!

تعاطفًا مع خروج الهلال؟ أنباء سارة لأندية دوري روشن بعد زيادة المقاعد السعودية في دوري أبطال آسيا للنخبة

أكد بدر بالعبيد المختص بكرة القدم الآسيوية، أنه من المتوقع زيادة عدد الأندية السعودية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة خلال الموسم القادم.

بالعبيد تحدث عبر برنامج "دورينا غير" مع الإعلامي خالد الشنيف، وتطرق إلى النظام الجديد للمسابقة بموسم 2026/2027، مشيرًا إلى بعض التغييرات الأخرى.

نكسة السد ليست بغريبة: روبرتو مانشيني "نصف فاشل".. يفعل المستحيل محليًا ويُصاب بلعنة قاريًا

في عالم كرة القدم، هُناك مدربون يُصنفون كـ"مهندسي دوريات"؛ حيث يمتلكون النفس الطويل لترويض النقاط وتصدُر الجداول المحلية، والإيطالي روبرتو مانشيني واحدًا منهم.

لكن.. خلف بريق الدوريات التي توِّج بها مانشيني، طوال مسيرته التدريبية في عالم الساحرة المستديرة، يختبئ ظل داكن طالما لاحق هذا المدير الفني الإيطالي المُخضرم؛ وهو "الفشل القاري الصارخ".

تتويج الاتحاد بالنخبة الآسيوية: أكثر من مجرد لقب إن تحقق.. ضرب عصفوري الهلال بحجر واحد و"سيناريو لن ينساه الأهلي أبدًا"

حين تقرع طبول القارة الآسيوية؛ ينهض عملاق جدة الاتحاد مستحضرًا إرثًا لا يصدأ، لكن هذه المرة ليست مثل السابق.

نعم.. الاتحاد يخوض مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ تحت شعار "حياة أو موت"، نظرًا للظروف التي مر بها مؤخرًا.

وعانى العميد الاتحادي كثيرًا، في الموسم الرياضي الحالي؛ لذلك فإن التتويج باللقب القاري الغالي، سيكون له فوائد لحظية ومستقبلية.