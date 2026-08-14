أخبار الهلال اليوم | تجهيز لمرحلة ما بعد إنزاجي .. أسطورة الأهلي سخر منه لأجل البليهي ومالكوم في حساباته!

أكد الناقد الرياضي أحمد الحربي، أن إدارة الهلال تحضر لمرحلة ما بعد الإيطالي سيموني إنزاجي، تحسبًا لفكرة رحيله في أي وقت، خلال الموسم الرياضي الجديد "2026-2027"، في ظل حالة الجدل الدائر بشأن استمراره مع الزعيم، رغم تذبذب النتائج في الموسم السابق.

وأوضح الحربي، عبر برنامج "نادينا"، أنه وفق الاجتماعات الأخيرة داخل الهلال، فإن هناك تحضيرًا لمرحلة ما بعد إنزاجي، والعمل على إمكانية استقطاب مدرب جديد يناسب إمكانيات الهلال، وطبيعته الهجومية، فيما انتقد كثرة تعاقدات الهلال، التي وصفها بالكثيرة وبلا معنى، وتسببت في "حمل" على النادي، وخاصة في الفترة الشتوية الماضية.

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وسط حالة من عدم الرضا بين جماهير نادي الهلال، يستعد الإيطالي سيموني إنزاجي، لبداية جديدة مع الفريق الأول لكرة القدم، في موسم 2026-2027، في ظل عدم استقرار ميركاتو الزعيم "الصيفي".

المؤشر العام هو استياء قطاع كبير من جماهير الهلال، التي كانت ترى الأفضلية في رحيل المدرب الإيطالي، في ظل الاعتراض على اسلوبه "الدفاعي" الذي لا يتناسب مع الطبيعة الهجومية للفريق، فضلًا عن الاكتفاء بلقب وحيد في الموسم الماضي، وهو كأس خادم الحرمين الشريفين، وعدم تحقيق لقب الدوري، وكذلك الخروج المبكر من دوري أبطال آسيا للنخبة.