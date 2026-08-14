أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | تجهيز لمرحلة ما بعد إنزاجي .. أسطورة الأهلي سخر منه لأجل البليهي ومالكوم في حساباته!
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تحضير لمرحلة ما بعد إنزاجي
أكد الناقد الرياضي أحمد الحربي، أن إدارة الهلال تحضر لمرحلة ما بعد الإيطالي سيموني إنزاجي، تحسبًا لفكرة رحيله في أي وقت، خلال الموسم الرياضي الجديد "2026-2027"، في ظل حالة الجدل الدائر بشأن استمراره مع الزعيم، رغم تذبذب النتائج في الموسم السابق.
وأوضح الحربي، عبر برنامج "نادينا"، أنه وفق الاجتماعات الأخيرة داخل الهلال، فإن هناك تحضيرًا لمرحلة ما بعد إنزاجي، والعمل على إمكانية استقطاب مدرب جديد يناسب إمكانيات الهلال، وطبيعته الهجومية، فيما انتقد كثرة تعاقدات الهلال، التي وصفها بالكثيرة وبلا معنى، وتسببت في "حمل" على النادي، وخاصة في الفترة الشتوية الماضية.
"لا يريدون رحيله لهذا السبب" .. نواف التمياط لعب دورًا في بقاء إنزاجي مع الهلال!
وسط حالة من عدم الرضا بين جماهير نادي الهلال، يستعد الإيطالي سيموني إنزاجي، لبداية جديدة مع الفريق الأول لكرة القدم، في موسم 2026-2027، في ظل عدم استقرار ميركاتو الزعيم "الصيفي".
المؤشر العام هو استياء قطاع كبير من جماهير الهلال، التي كانت ترى الأفضلية في رحيل المدرب الإيطالي، في ظل الاعتراض على اسلوبه "الدفاعي" الذي لا يتناسب مع الطبيعة الهجومية للفريق، فضلًا عن الاكتفاء بلقب وحيد في الموسم الماضي، وهو كأس خادم الحرمين الشريفين، وعدم تحقيق لقب الدوري، وكذلك الخروج المبكر من دوري أبطال آسيا للنخبة.
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رغم اقترابه من الدرعية .. مالكوم في حسابات إنزاجي
أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن الجناح البرازيلي مالكوم أوليفيرا، دخل خيارات المدير الفني سيموني إنزاجي، في انتظار اتخاذ القرار النهائي بشأن مدى إمكانية مشاركته في مباراة الفيصلي، اليوم، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، على الرغم من أنباء اقترابه من الرحيل إلى صفوف الدرعية.
وفي السياق ذاته، تأكد غياب الثنائي داروين نونيز وجواو كانسيلو عن معسكر الهلال، دون تحديد أسباب استبعادهما من المباراة، كما يغيب القائد سالم الدوسري، وكذلك حسان تمبكتي وحمد اليامي، بداعي الإصابة.
فيديو | "تصريح جوارديولا أثبت فشل إنزاجي" .. الهلال في ورطة بسبب سوق الانتقالات والوليد بن طلال يفض الاشتباك!
خرج الإعلامي وليد الفراج، من أجل الكشف عن بعض مستجدات سوق الانتقالات الصيفية بالنسبة للهلال السعودي، وسط حالة من ضبابية المشهد بالنسبة للزعيم.
إلى أين وصلت تطورات صفقة انتقال مالكوم إلى الدرعية؟ وما هو موقف الوليد بن طلال من الإنفاق رغم عدم اكتمال نقل الملكية الكاملة؟ العديد من التساؤلات التي تحدث عنها الإعلامي السعودي المعروف عبر برنامجه الجديد "سبورت مع وليد" على شبكة روتانا.
إنزاجي استبعده والهلال أعطاه رقمًا .. غموض بخصوص انتقال كانسيلو إلى برشلونة
أدرج الهلال المدافع جواو كانسيلو ضمن قائمته للموسم الجديد فيما تتواصل المفاوضات مع برشلونة. ومنح النادي السعودي اللاعب القميص رقم 20 في ظل تعثر المحادثات بشأن انتقاله بشكل دائم.
أسطورة الأهلي يرد على تصريح إنزاجي
وجه حسين عبد الغني، أسطورة الأهلي، ردًا على حديث المدرب سيموني إنزاجي، بشأن استبعاد المدافع المخضرم علي البليهي وتحويله للتدريبات الانفرادية، بداعي رغبته في إعطاء الفرصة للاعبين الشباب.
وقال عبد الغني، عبر برنامج "نادينا"، إن إنزاجي يدعي بأنه يريد منح الفرصة للاعبين الشباب، على أساس أن كريم بنزيما عمره 20 عامًا، وكذلك خاليدو كوليبالي 21 عامًا، في إشارة ساخرة من حديثه.
وانتقد عبد الغني، قرار تحويل البليهي للتدريبات الانفرادية، مؤكدًا ضرورة إعطائه الفرصة ولو من باب التكريم، لحين تسويق عقده لأحد الأندية، كما أن اللاعب لم يرتكب مخالفة يستحق عليها التحول للتدريبات الانفرادية.
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ما ينتظر صفقة أوسيمين
بعد رفض عرض الهلال .. آرسنال يقتحم سباق أوسيمين
تشير التقارير إلى أن آرسنال بدأ مفاوضات مع جلطة سراي بشأن صفقة مذهلة للتعاقد مع فيكتور أوسيمين، ما قد يجلب النجم النيجيري الكبير إلى الدوري الإنجليزي الممتاز أخيرًا.
ويدرس آرسنال هذه الصفقة كجزء من محادثات أوسع مع العملاق التركي تشمل عدة أسماء بارزة أخرى تنتقل في الاتجاه المعاكس.
مبلغ ضخم لكنه بلا فائدة حاليًا! .. الكشف عن قيمة عرض الهلال لجلطة سراي وفيكتور أوسيمين
إن ذكرنا اسم المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين فالهلال لا يتردد في فتح خزائنه أمامه على أمل أن يوافق على ارتداء القميص الأزرق، لكن في كل مرة يعود بخفي حنين!
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وليد الفراج يحسم الجدل حول خدمة الهلال
سخر من دفاع الطواقي وتوقع سقوط النصر .. وليد الفراج يرد على خدمة الهلال و"بطل الدوري خارج دائرة الرباعي الكبار"!
وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، ردًا قاطعًا على حملات التشكيك، حول تبعيته لنادي الهلال، بالتزامن مع انتقاله لوجهة إعلامية جديدة، في الوقت الذي وجّه فيه رسالة صادمة لعشاق النصر.
وبدأ وليد الفراج، أولى حلقاته عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، عبر فضائية "روتانا خليجية"، من أجل الاستعداد لتغطية الموسم الرياضي الجديد "2026-2027" في ملاعب المملكة.
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طلب دونيس ينذر بأزمة مع كبار دوري روشن
يهدد كلاسيكو الهلال والاتحاد .. طلب خاص من دونيس ينذر بخلاف حاد مع ثلاثي دوري روشن
أصبحت الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، مهددة بالترحيل عن موعدها، بسبب توجه المدرب جورجيوس دونيس، ورغبته في التحضير لبطولة كأس الخليج 27.
المدرب اليوناني الذي قاد الأخضر في كأس العالم 2026، طلب تمديد معسكر الفريق لمدة 7 أيام إضافية قبل المشاركة في البطولة المقامة في جدة يوم 23 سبتمبر المقبل.
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027 .. القنوات الناقلة والترتيب
دليلك الشامل للتعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027 .. القنوات الناقلة والترتيب
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2026-2027
أصبح دوري روشن السعودي هو الوجهة الأولى لعشاق كرة القدم العربية بل وتعدت شهرته حدود الشرق الأوسط ليصبح متابعًا عبر العالم.
كل جولة تحمل معها مفاجآت وتقلبات، وسط تنافس محتدم بين الكبار الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى جانب فرق طموحة تسعى لكسر الهيمنة التقليدية.
ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
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