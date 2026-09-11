أخبار الهلال اليوم | توقع بمركز جديد لسالم الدوسري .. "رحيل إنزاجي مسألة وقت" ورد على اتهام التمياط بمنع إقالته!

أثار الثنائي كريسنسيو سامرفيل وسايمون بوابري، تفاؤل المدير الفني للهلال، سيموني إنزاجي، بتواجدهما في مقر النادي، وسط مؤشر حول جاهزيتهما للمشاركة في مباراة التعاون، غدًا "السبت".

ويحل الهلال ضيفًا على التعاون، على ملعب الأخير في بريدة، ضمن حساب الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".