أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | "مفاوضات لاعب الاتحاد موضوع تافه" .. الدوسري على أعتاب التاريخ والقحطاني عن أسطورة مصر: خلع كتفي!
عقوبة نيمار .. وحقيقة صفقة الشنقيطي
كشف سعود كريري، مدير الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الهلال، عن رأيه إزاء بعض الملفات، خاصة فيما يتعلق بـ"انضباط" اللاعبين وحقيقة مفاوضاته مع مهند الشنقيطي، ظهير الاتحاد، التي أثيرت في مارس الماضي، وشهدت جدلًا واسعًا، أعقبه تقارير حول اعتزام العميد، تقديم شكوى رسمية ضد الزعيم.
وعلّق كريري، في حديث عبر بودكاست "على بياض" مع فيصل زيدان، على ما تداول حول تفاوضه مع مهند الشنقيطي عبر مكالمة هاتفية، بقوله "موضوع تافه، ومن روّج له أتفه، بعض الإعلاميين طرحوا الأمر دون التطرق للهلال أو لسعود، والجماهير المحبة التي تغار على ناديها بدأت تهاجم، كما يُقال "رميت السنارة والعالم أُزلقت".
وحول رأيه في الشنقيطي، قال كريري إنه لاعب متميز ويتمنى له التوفيق مع الاتحاد، فيما لم يرجح بأنه كان ضمن خيارات الهلال في وقت سابق.
أما عن ملف الانضباط، فقد أكد سعود كريري، أن أي لاعب، سواءً كان نيمار جونيور أو غيره، كان ليتعرض للعقوبة إذا ما خالف اللوائح الداخلية، والذي لا ينضبط مع المجموعة يرحل عن النادي، مضيفًا أنه عند التعاقد مع اللاعب، تُرسل له اللائحة الداخلية عبر البريد الإليكتروني، ويوقّع على استلامها".
"هذا الوقت تستغرقه من بيتك للنادي!".. سعود كريري يرد بسخرية على تصريح محمد كنو ويدافع عن احترافية الهلال
رد سعود كريري، نجم وإداري عملاق الرياض الهلال سابقًا، على تصريحات محمد كنو، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.
كريري لعب في صفوف الهلال، في الفترة من يناير 2014 إلى صيف 2016؛ قبل أن يعمل مديرًا لإدارة كرة القدم في النادي، من 2019 وحتى 2026.
ذكرى طريفة مع نجم الفراعنة
استعاد ياسر القحطاني، أسطورة نادي الهلال والمنتخب السعودي، ذكريات خوضه مباراة ودية دولية أمام مصر، قبل تصفيات كأس العالم 2006، حيث كان منتخب الفراعنة قويًا بشكل غير طبيعي، على حد وصفه.
وخصّ القحطاني بالذكر، المدافع الدولي السابق وائل جمعة، بقوله إنه عجز عن المرور بالكرة منه، ولم يقدر على تخطيه، مضيفًا بمزحة "في الحلقة الأخيرة خلع كتفي"، فيما وصفه بأنه قوي ويلعب بشخصية كبيرة.
- GOAL AR
سالم الدوسري يترشح لجائزة الأفضل في آسيا
جائزة أفضل لاعب في آسيا.. ثنائي سعودي ينافس نجم إيران في المونديال
تتجه الأنظار إلى العاصمة التايلاندية بانكوك بالتاسع عشر من الشهر المقبل، التي تستضيف حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعام 2026، في ظل منافسة سعودية لافتة على جائزة أفضل لاعب في القارة، بعدما دخل الثنائي سالم الدوسري وفراس البريكان سباقًا قويًا إلى جانب الإيراني علي رضا بيرانفاند، وسط طموحات بتحقيق إنجاز جديد لكرة القدم السعودية.
جائزة الأفضل في آسيا: ترشيح سالم الدوسري "منطقي" ولكن .. نجم النصر و5 لاعبين استحقوا المنافسة وكأس العالم لا يكفيهم!
"إن لم يترشح هذا العام، فمتى يترشح؟"، لعلّ هذا السؤال الذي تبادر إلى أذهان الكثير من المتابعين، عند رؤية القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026، والتي شهدت تواجد الثنائي السعودي سالم الدوسري وفراس البريكان، والحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند، في انتظار الإعلان عن الفائز في بانكوك، في التاسع عشر من نوفمبر.
في سابقة "سعودية" لأول مرة، قرر الاتحاد الآسيوي، أن يمنح سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، فرصة تاريخية ليتنافس على نيل الجائزة للمرة الثالثة بعد 2022 و2025، والتي ستجعله أول من يحقق هذا الإنجاز بلا منازع، فيما ترشح فراس البريكان، الذي قاد الأهلي لإنجاز التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة، لأول مرة للجائزة، فضلًا عن مشاركة علي رضا بيرانفاند الذي ترشح للمرة الثانية بعد 2019.
- Getty
عدم عودة بنزيما إلى ليون
"فكر كثيرًا في الصفقة" .. وكيل بنزيما السابق يكشف عن "سبب سعودي" منعه من الانتقال لهذا الفريق!
فكّر كريم بنزيما في العودة بشكل عاطفي إلى ليون، نادي طفولته، بعد إنهاء عقده مع الهلال هذا الصيف. لكن وكيله السابق كريم الجزيري، كشف عن السبب الذي جعل هذه الخطوة الحلم مستحيلة التنفيذ في النهاية.
شهادة اتحادية وصلة قرابة نجم الفيصلي بجوميس
فيديو | "تربطه صلة قرابة بجوميس أسطورة الهلال" .. صدفة غريبة تتحول لحقيقة لصاحب هاتريك الفيصلي ضد الخلود!
تمكن المهاجم الغيني ألكساندر ميندي، من خطف الأنظار بشكل لافت خلال مباراة الفيصلي التي تفوق فيها على الخلود في الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي، لدرجة جعلت البعض يربطه بأحد أهم المحترفين في تاريخ المسابقة.
الفيصلي نجح في التفوق على الخلود، أمس، الخميس، بنتيجة 3/2، حيث جاءت جميع أهداف الفريق عن طريق ميندي "صاحب الهاتريك"، ليتم التساؤل حول علاقته بالمهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس عن طريق الصدفة.
فيديو | الكشف عن حقيقة رحيل فيسينج .. وإعلامي اتحاداوي : لا زعيم في آسيا إلا الهلال!
قام الإعلامي السعودي عبد الله فلاته، بإبداء رأيه في إمكانية رحيل المدرب ينس فيسينج عن تدريب الاتحاد، بعد النتائج الأخيرة للعميد على المستويين المحلي والقاري.
ويؤمن فلاته بأن المدرب الألماني لا يمتلك الإمكانيات اللازمة من أجل النجاح مع الفريق، متطرقًا إلى رأيه في مكانة الهلال السعودي الآسيوية.
الهلال يخسر الصدارة لصالح القادسية
القادسية في الصدارة: رودجرز يجهز الجوير لـ"اللاعب الشامل" .. وعذرًا نبيل فقير "ميسي لا يدافع"!
من أجل الظروف اللوجستية، تأجلت مباريات الهلال والاتحاد، والنصر مع الأهلي، وقبل القادسية هدية القدر، ليعتلي صدارة ترتيب دوري روشن، بفوزه على أبها، بنتيجة (2-1)، في مباراة الجولة التاسعة.
أهمها النصر والأهلي .. "أسباب لوجستية" تجبر رابطة دوري روشن على تعديل مواعيد 3 مباريات!
قررت رابطة دوري روشن السعودي، تعديل مواعيد 3 مباريات من الجولة التاسعة للمسابقة، وذلك من أجل اعتبارات لوجستية على خلفية الأزمة السياسية الحالية.
وشهدت الأيام القليلة الماضية، حالة من التوتر الأمني في المملكة العربية السعودية، وذلك بعدما استهدفت صواريخ الحوثيين مطار الرياض، وما صاحب ذلك من أحداث أثرت على كافة المجالات.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا