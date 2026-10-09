أخبار الهلال اليوم | جوهرة كأس الخليج يهدد سالم الدوسري .. وتغيير طارئ لحكام النصر من أجل الكلاسيكو!

أفاد الإعلامي أحمد العجلان، بأن الحكم خالد الطريس كان من المقرر أن يقود مباراة النصر والدرعية، في الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي، قبل أن يتم استبداله بالحكم محمد السماعيل

وجاء التغيير الطارئ في ظل عدم التأكد بشأن إمكانية قيادة طاقم أجنبي لمباراة الهلال والاتحاد، وفي تلك الحالة، سيتم إسناد المباراة للحكم خالد الطريس، حال التأكد من عدم حضور الأجانب.

وفي سياق متصل، أشار الإعلامي وليد الفراج، إلى أن الفترة المُقبلة من دوري روشن، ستشهد اعتمادًا رئيسًا على طواقم التحكيم السعودية، معربًا عن تمنياته بأن يدعم الجمهور الرياضي هذا التوجه؛ نظرًا للظروف الراهنة التي تقلل من حضور الطواقم الأجنبية، متابعًا "نحن أقوى من أي تحديات، الله يحفظ بلدنا من كل شر".