أخبار الهلال اليوم | مفاجأة سالم الدوسري قبل قمة الاتحاد .. وموقف تمبكتي من مواجهة العراق في كأس الخليج!

وجه حسان تمبكتي، حارس مرمى المنتخب السعودي، رسالة طمأنينة للجماهير، بعد خروجه برابط طبي على ساقه، ورغم صعوبة الحركة، إلا أنه قال إن إصابته بسيطة، وهو جاهز للمباراة المُقبلة أمام العراق، في الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي.

ثأر مزدوج: البريكان خدم الحمدان وحسم الصراع .. لا تأمن المنتخب السعودي بعد "مقالب" ثنائي الهلال أمام عمان!

"تم الثأر بنجاح"، هكذا جاء ردّ المنتخب السعودي، لدين عمره 634 يوم، لينجح في تحقيق انتصار ساحق على سلطنة عمان بنتيجة (3-0)، في قمة كروية ابتسمت للأخضر، وأعادته لزمن الكرة الجميلة، من قلب ميدان الإنماء، في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

مباراة انتهت "عمليًا"، في شوطها الأول، بثلاثية حملت توقيع فراس البريكان "هدفين د11 و34"، وحسن كادش "د18"، ليضمن المنتخب السعودي مكانًا في الدور نصف النهائي، من البطولة المُقامة في جدة، قبل مواجهة "حسم الصدارة" أمام العراق.

"لست معتادًا على كشف عورات النساء" .. بيان شديد اللهجة من العويران بعد حملة الهجوم ضده بسبب أزمة الجوير!

خرج النجم السعودي السابق سعيد العويران، من أجل الرد على الهجوم العنيف ضده من جماهير الهلال، بسبب أزمة استبعاد مصعب الجوير من معسكر الأخضر لبطولة خليجي 27.

ويأتي ذلك بعدما تعرض العويران لحملة هجوم عنيفة في الأيام القليلة الماضية، بسبب حديثه عن أن استبعاد الجوير يرجع لخلافات قديمة بين نجم القادسية وفهد المفرج المدير التنفيذي للمنتخب.

والد الحمدان وصفها بتصفية حسابات: مطالبة هلالية بـ"التجنيس" .. سؤال يورط الفراج و"سخرية قديمة" ترد على النصراويين!

لم تمرّ الـ72 ساعة الماضية، مرور الكرام على عبد الله الحمدان، مهاجم المنتخب السعودي، والذي قرر والده، حارس الشباب المعتزل، عبد الرحمن الحمدان، الخروج من أجل التنديد برسائل الهجوم ضد نجله، والتي تجاوزت حد النقد الفني، ووصلت إلى حد التجريح والخوض في الأعراض.

الهلال في عالم آخر: فرصة ذهبية للنصر والأهلي و"ضربة للاتحاد قبل الكلاسيكو ولكن!".. التوقف الدولي بين الربح والخسارة

في كل فترة توقف دولي؛ نجد أنفسنا أمام سؤال واحد دائمًا بخصوص الأندية العالمية المختلفة، وهو: "من المستفيد.. ومن المتضرر الأكبر؟!".

نعم.. فترات التوقف الدولي؛ تأتي في أوقاتٍ تحتاجها بعض الأندية التي تُعاني من سوء نتائج، بينما تُعطِل سير فرق أخرى مُتألقة.

وقد تكون فترة التوقف الدولي الحالي، هي الأكثر تأثيرًا "إيجابيًا أو سلبيًا" على الأندية المختلفة؛ لأنها تصل إلى 3 أسابيع كاملة، وليس 14 يومًا فقط كالمعتاد.