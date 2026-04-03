أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | إنزاجي يدافع عن الجهاز الطبي .. حقيقة تهرب سالم الدوسري وسخرية نصراوية من "كذبة القرن"
- Getty Images Sport
إنزاجي: الهلال الفريق الوحيد الذي ينافس على كل البطولات
أكد الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أن مواجهة التعاون، صعبة، كونه أحد فرق المقدمة في الدوري، ولكن يبقى طموح الزعيم هو الفوز بأي بطولة يشارك فيها، خاصة وأنه الفريق الوحيد حاليًا الذي ينافس في جميع البطولات.
ويلتقي الهلال بنظيره التعاون، على ملعب المملكة أرينا، مساء الغد "السبت"، ضمن حساب الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
وقال إنزاجي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة، إن الهلال أمامه شهر ونصف، ويجب أن يظهر بشكل جيد، من أجل تحقيق نهاية طيبة للموسم، مضيفًا أن هناك بعض المباريات التي كان يستطيع الزعيم أن يظهر فيها بشكل أفضل.
ونوّه إنزاجي بأنه سعى للعمل في فترة التوقف الدولي، فيما انضم اللاعبون الدوليون، عدا البرتغالي روبن نيفيش الذي يصل اليوم.
دفاع عن الجهاز الطبي بالهلال
وفي سياق متصل، وجه إنزاجي رسالة دفاعية عن الجهاز الطبي بالهلال، والذي تلقى انتقادات خلال الفترة الماضية، بسبب كثرة الإصابات، بقوله إن المنظومة الطبية مميزة، ولكن هناك حالات تكون خارجة عن السيطرة، مثل ناصر الدوسري الذي أصيب في احتكاك بعد مواجهة الاتحاد، وتبقى له ستة أيام كي يصير جاهزًا، أما عن سايمون بوابري فقد تعرض لإصابة عضلية مع منتخب بلاده، ويوسف أكتشيشيك يحتاج إلى تدخل جراحي.
وأضاف إنزاجي أن ناصر الدوسري قدم أداء مميزًا للغاية في كأس العالم للأندية، وخلال أول ستة شهور في الموسم، واصفًا غيابه بـ"العبء" ومتمنيًا عودته في أسرع وقت، كما تحدث عن حمد اليامي، بقوله إنه أعطى كل ما يملك للهلال حتى تعرض للإصابة، ورغم أزمة نقص العناصر في مركزه، ولكن الفريق يمتلك لاعبين جيدين سيحاول توظيفهم لتغطية هذا النقص.
وحول موقف الثنائي محمد كنو وخاليدو كوليبالي، من مباراة التعاون، قال إنزاجي إنه سيقف على مدى جاهزيتهم في مران اليوم، وكذلك روبن نيفيش، فيما أكد غياب سالم الدوسري بسبب عدم الجاهزية.
- Getty Images Sport
دفاع رئيس سابق عن سالم الدوسري واتفاق مع النصر حول "الحكام الأجانب"
"إصابة تبدأ قبل التوقف وتنتهي بعده" .. رد قوي من رئيس الهلال الأسبق على اتهام سالم الدوسري بالتهرب من المنتخب السعودي!
خرج الإعلامي السعودي محمد الدويش، من أجل التشكيك في مدى صحة إصابة سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي وفريق الهلال، قبل مباراة التعاون في دوري روشن.
موقف سالم الدوسري من هذه المباراة كان محل تساؤلات، بين تفاؤل بمشاركته وتوقعات بغيابه عن اللقاء، وعلى جانب آخر ظهرت حلقة من النقاش حول أساس إصابته!
"اتفاق مع الهلال" .. تفسير جديد وسبب غامض لإصرار النصر على تجاهل الحكام الأجانب هذا الموسم!
مرة أخرى يظهر النقاش حول السبب الحقيقي وراء عدم اعتماد النصر على الحكام الأجانب خلال الموسم الجاري 2025/2026، والإصرار على الاستعانة بالسعوديين لإدارة أغلب مباريات الفريق.
العالمي يحتل صدارة دوري روشن السعودي، ومع الدخول في الجولات الأخيرة من المسابقة، خرج أحدهم بسؤال عن السر الحقيقي وراء إصرار النادي على تجاهل الأجانب.
- Getty Images Sport
إصابة كوليبالي وسخرية نصراوية من كذبة القرن
الهلال يعلن إصابة كاليدو كوليبالي .. والسنغالي: هذه علاقتي بجاري النصراوي وكواليس مكالمة ياسين بونو بعد أزمة المغرب
لم يمر التوقف الدولي لشهر مارس بسلام على السنغالي كاليدو كوليبالي؛ مدافع الهلال، إذ عاد مصابًا، ويبدو أنه لن يلحق بمواجهة التعاون المقبلة.
"كذبة القرن" .. سخرية نصراوية من موقف الوليد بن طلال تجاه أسعار تذاكر مباريات الهلال المرتفعة
بالتزامن مع طرح تذاكر مباريات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي 2025-2026، المقرر انطلاقها الجمعة، بدأ "التلاسن" الهلالي – النصراوي، بشأن موقف مسؤولي الناديين تجاه الأسعار.
"يتمادى ويتجاوز داخل الملعب وخارجه" .. تشكيك في تدخل كريستيانو رونالدو لمنع نجم عالمي عن الانضمام إلى الهلال ومطالب بمعاقبته
رغم قيمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، الكبيرة داخل دوري روشن السعودي، باعتراف حتى منافسي العالمي إلا أن مطالب معاقبته تخرج بين الحين والآخر مع اختلاف المواقف والأسباب، وهذه المرة "صفقات الهلال" السبب.
رفض تجديد عقده مع ناديه .. الاتحاد والأهلي يتصارعان على لاعب الهلال السابق
صفقة جديدة يتنافس عليها قطبا جدة؛ الاتحاد والأهلي، قبل أشهر من الميركاتو الصيفي المقبل (2026)، وما يزيد الصراع عليها أنها "مجانية".
- Getty Images
تبعات الرفض السعودي لمحمد صلاح
لا يحزنك الهجوم يا صلاح .. خذ العبرة من "التجربة السعودية" لليونيل ميسي!
وسط كل ما يعج به الوسط الرياضي من أزمات خلال الفترة الحالية سواء الخاصة بالأندية ومعاناة الوصول للأمتار الأخيرة من دوري روشن والتحكيم وما شابه، أو متعلقة بالوقت العصيب للمنتخب السعودي، حيث الغضب الجم من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد ومطالب إقالته .. يفرض النجم المصري محمد صلاح نفسه على الحدث!
نجم ليفربول حرك الماء الراكد في سوق الانتقالات الخاص به قبل أيام قليلة، وقتما أعلن بشكل رسمي رحيله عن النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، رغم تمديد عقده قبل أشهر قليلة حتى نهاية الموسم المقبل.
أين تشاهد مباراة الهلال والتعاون؟
ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
يستضيف الهلال، نظيره التعاون، في مواجهة ضمن الجولة السابعة والعشرين في دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب المملكة أرينا.
الهلال يبحث عن مواصلة سلكة الانتصارات بعدما بات في المركز الثاني حاليًا وهو يواجه طموح التعاون صاحب المركز الخامس في تحسين موقعه بجدول الترتيب.
- Getty
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم يُعاني من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.
وحقق الهلال 19 انتصارًا مع 7 تعادلات، في 26 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 7 انتصارات مقابل تعادل وحيد؛ ليتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، كمتصدر لمنطقة الغرب.
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".