أخبار الهلال اليوم | موقف سافيتش ومحزري أمام الفتح .. و"قلوب جماهير الأزرق لا تتحمل هدف رونالدو الألف"!

أكد الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الفتح، أن اللقاء سيكون قويًا من أجل المحافظة على الصدارة، مشيدًا بتنظيم "النموذجي" وقوته الهجومية الضارية التي يجب الحذر منها، كما أن الفتح لم يلعب منذ 8 أيام، ما يعني أن نشاطه البدني سيكون عاليًا ضد الزعيم.

وأوضح إنزاجي إن سيرجي سافيتش ومحمد محزري تدربا مع الفريق بشكل طبيعي، كما أن المؤشرات إيجابية بشأن مشاركة روبن نيفيش، فيما رفض الجزم بشأن هوية اللاعب الذي سيعوض غياب مارتينيلي، بقوله إن التمرين الأخير هو الذي سيحدد ذلك، لأن الفريق يملك خيارات متعددة.

ونوّه إنزاجي بأن الهلال يخوض تدريبات مكثفة على الكرات الثابتة، والتي تطور فيها الفريق كثيرًا ما يعطيه قوة إضافية.