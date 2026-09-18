أخبار الهلال اليوم | زيدان يبعد نجم الزعيم .. صدمة إنجليزية وعقوبة ضخمة في انتظار سامرفيل!

واستكمالًا لمتابعة نجوم الهلال في فترة التوقف الدولي، فقد قرر مدرب السنغال الجديد، باتريك فييرا، استدعاء المدافع كاليدو كوليبالي، لقائمة أسود التيرانجا، بالتزامن مع اعتزال حارس الأهلي إدوارد ميندي، واستبعاد نجم النصر، ساديو ماني، بداعي الإصابة، في إطار الاستعداد للمشاركة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

أيضًا، أعلن جورج جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن قائمته للمشاركة في دوري الأمم الأوروبية، والتي شهدت تواجد روبن نيفيش، فيما تواجد سيرجي سافيتش، في قائمة منتخب صربيا.

الطواحين تصالح روشن والأسود تدير ظهرها.. تشافي يفي بوعده وتوخيل ينقلب على رجاله في الدوري السعودي!

جاءت اختيارات المدربين في التوقف الدولي الحالي لتكشف بوضوح عن طريقة تفكير كل مدير فني في التعامل مع التغييرات الكبيرة التي تشهدها كرة القدم اليوم.

في الوقت الذي تحلى فيه الإسباني تشافي هيرنانديز بالشجاعة ونفذ كلامه مع منتخب هولندا دون تردد، فضل الألماني توماس توخيل التراجع والعودة إلى حساباته القديمة مع إنجلترا، ليظهر الفارق الكبير بين مدرب يثق في خياراته وآخر يتراجع عنها عند أول اختبار.