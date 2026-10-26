أخبار الهلال اليوم | روبن نيفيز يفوز بجائزة .. وكواليس جديدة في صفقة الحربي ومستقبل إنزاجي!

"حتى لا نلجأ لقروض البنك": المنجم يبرر تخفيض صفقة متعب الحربي للهلال .. وسر عدم شكوى الاتحاد بعد حديث كاراسكو!

أعاد محمد المنجم، رئيس نادي الشباب الأسبق، فتح الملفات حول جدل صفقة انتقال متعب الحربي إلى صفوف الهلال، وكذلك أنباء انتقال البلجيكي يانيك كاراسكو، قائد الفريق الحالي، إلى الاتحاد، الذي لم يكلل بالنجاح، رغم التأكيدات بأن رحيله كان مسألة وقت.

وكان الهلال قد انتزع صفقة متعب الحربي في صيف 2024، قادمًا من الشباب، بعد منافسة شرسة مع النصر الذي كان قريبًا للغاية من حسم صفقة الظهير الأيسر، ليسجل الحربي أغلى صفقة للاعب سعودي في دوري روشن، بعدما بلغت قيمة الصفقة 123 مليون ريال.

صفقة الحربي أثارت الكثير من الجدل، خاصة بعد تأكيد فهد بن نافل، رئيس الهلال السابق، بشأن دور الوليد بن طلال بعد اتصاله به في باريس، في منتصف الليل، من أجل حسم الصفقة، ثم بيان النصر الذي أكد فيه أنه كان قد توصل لاتفاق مع الشباب، وكان الأمر يتوقف على توقيع العقود فقط من قِبل الإدارة.

لمنع انتقاله إلى الهلال.. الكشف عن "عرض الشباب الضخم" لتجديد عقد همام الهمامي ولكن!

لا يزال مستقبل همام الهمامي، نجم نادي الشباب، يشغل الشارع الرياضي السعودي؛ وذلك في ظل اقتراب نهاية عقد اللاعب بشكلٍ رسمي.

الهمامي تألق مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، خلال بطولة كأس الخليج العربي 2026؛ إذ أسهم في تتويج "الأخضر" باللقب، وحصل على جائزة "أفضل لاعب" في البطولة.