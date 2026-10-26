أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | روبن نيفيز يفوز بجائزة .. وكواليس جديدة في صفقة الحربي ومستقبل إنزاجي!
أسرار جديدة حول صفقة متعب الحربي
"حتى لا نلجأ لقروض البنك": المنجم يبرر تخفيض صفقة متعب الحربي للهلال .. وسر عدم شكوى الاتحاد بعد حديث كاراسكو!
أعاد محمد المنجم، رئيس نادي الشباب الأسبق، فتح الملفات حول جدل صفقة انتقال متعب الحربي إلى صفوف الهلال، وكذلك أنباء انتقال البلجيكي يانيك كاراسكو، قائد الفريق الحالي، إلى الاتحاد، الذي لم يكلل بالنجاح، رغم التأكيدات بأن رحيله كان مسألة وقت.
وكان الهلال قد انتزع صفقة متعب الحربي في صيف 2024، قادمًا من الشباب، بعد منافسة شرسة مع النصر الذي كان قريبًا للغاية من حسم صفقة الظهير الأيسر، ليسجل الحربي أغلى صفقة للاعب سعودي في دوري روشن، بعدما بلغت قيمة الصفقة 123 مليون ريال.
صفقة الحربي أثارت الكثير من الجدل، خاصة بعد تأكيد فهد بن نافل، رئيس الهلال السابق، بشأن دور الوليد بن طلال بعد اتصاله به في باريس، في منتصف الليل، من أجل حسم الصفقة، ثم بيان النصر الذي أكد فيه أنه كان قد توصل لاتفاق مع الشباب، وكان الأمر يتوقف على توقيع العقود فقط من قِبل الإدارة.
لمنع انتقاله إلى الهلال.. الكشف عن "عرض الشباب الضخم" لتجديد عقد همام الهمامي ولكن!
لا يزال مستقبل همام الهمامي، نجم نادي الشباب، يشغل الشارع الرياضي السعودي؛ وذلك في ظل اقتراب نهاية عقد اللاعب بشكلٍ رسمي.
الهمامي تألق مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، خلال بطولة كأس الخليج العربي 2026؛ إذ أسهم في تتويج "الأخضر" باللقب، وحصل على جائزة "أفضل لاعب" في البطولة.
غضب هلالي .. ووصول البعثة عبر طائرة خاصة
وصلت بعثة الهلال، إلى العاصمة القطرية الدوحة، عبر طائرة خاصة، تحضيرًا لملاقاة الشمال الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.
خاص | "موقف متناقض" .. غضب في الهلال بعد تأجيل مباراة النصر في دوري النخبة الآسيوية!
تسيطر حالة من الاستياء على إدارة نادي الهلال، على خلفية قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتأجيل مباراة جاره النصر مع الوصل الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر تأجيل مباراة النصر والوصل والتي كان من المقرر إقامتها، مساء غد الإثنين في البطولة الآسيوية، بسبب اعتبارات لوجستية والتطورات التي تمر بها المنطقة حاليًا.
روبن نيفيش يكشف عن "معاناة الهلال" بعد قمة القادسية.. ويهاجم الاتحاد الآسيوي!
خرج البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان عملاق الرياض الهلال، بتصريحات شديدة اللهجة؛ وذلك بعد الفوز على نادي القادسية، مساء يوم الجمعة.
نيفيش يفوز بجائزة في دوري روشن
أعلن الحساب الرسمي لرابطة دوري المحترفين السعودي، عن فوز البرتغالي جواو نيفيش، متوسط ميدان الهلال، بجائزة أفضل هدف في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن، عن هدفه في مرمى القادسية.
فيديو | "لديهم سوء تغذية" .. هدف نيفيش أمام القادسية يتسبب في سخرية من بعض اللاعببين بدوري روشن!
قام الناقد الرياضي تركي العجمة، بالتغني والإشادة بالهدف الذي سجله روبن نيفيش لاعب وسط الهلال في شباك القادسية، مؤكدًا انبهاره بتقنية التسديد التي يمتلكها البرتغالي.
جابرييل مارتينيلي ضد القادسية: ليلة مميزة انتهت بـ"صدمة كبيرة".. وإنجاز آرسنال "أفضل" من الهلال!
عندما أعلن عملاق الرياض الهلال عن صفقاته الصيفية؛ أجمع الكثيرون على أن الفريق الأول لكرة القدم حسن من "الجودة الفنية" بالفعل، بالمقارنة مع الموسم الرياضي الماضي.
لا تترك يوفنتوس يطارد إنزاجي يا الهلال .. سالم حسم التاريخ ضد القادسية وكينيونيس تعلم الدرس رغم السقوط!
قمة كروية "مُرهقة" زادت من حدة إشعال الدوري، أعادت الهلال إلى الصدارة، بعد فوز ثمين في ميدان القادسية بنتيجة (3-2)، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
مصير إنزاجي
أفاد الإعلامي بن جاكوبس، بأن أوناي إيمري كان جزءًا من عملية اختيار مدرب مانشستر يونايتد، قبل تعيين مايكل كاريك، ولا يزال من الصعب إقناعه بمغادرة أستون فيلا، فيما يعد سيموني إنزاجي، أحد المرشحين، مع أنطونيو كونتي وإيدي هاو وسيسك فابريجاس.
معلومة تقلب الموازين .. إنزاجي يرحب بيوفنتوس والنادي الإيطالي يستقر على موعد قدومه!
تطورات جديدة تظهر حول مستقبل المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، وإمكانية عودته مرة أخرى لبلاده من أجل قيادة يوفنتوس بسبب التكهنات المستمرة حول مستقبل لوتشيانو سباليتي.
الصحفي سيموني إتيرنو، حل ضيفًا على برنامج "في المرمى" من أجل الحديث عن ما يفكر فيه يوفنتوس حاليًا بالنسبة لإنزاجي، وموقف مدرب الهلال من مغادرة الزعيم.
موهبة الهلال
دراسة "الأسوأ في العالم" جرس إنذار: تجميع النجوم ليس حلًا .. أنت تملك كنزًا يا الهلال فلا تظلم البريكان بحمل راية الدوسري!
افتح سيناريو الهلال، مشهد "ليل خارجي"، الدقيقة 90 في مباراة الحزم، سالم الدوسري يشارك بديلًا، إنزاجي يحيّر الجماهير، هل بات ذلك مصير القائد أم عودة تدريجية من الإصابة؟ وما بين هذا وذاك، تقارير تفيد بأن الزعيم سيغري فراس البريكان، مهاجم الأهلي، للانضمام إلى صفوفه بعد دخول الفترة الحرة، وكأن السباق لن يحدث فقط على جائزة أفضل لاعب في آسيا، ولكن أيضًا على مقعد "النجم المحلي الأول" في قلعة الأزرق.
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