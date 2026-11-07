أخبار الهلال اليوم | تحذير من "سوابق" جورج جيسوس بعد طلب نيفيش .. إنزاجي يطير إلى إيطاليا ونجم ليفربول يرحب بالزعيم!

وجه الإعلامي حمود القحطاني، رسالة تحذير إلى إدارة الهلال، بشأن قرار جورج جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، باستدعاء روبن نيفيش، متوسط ميدان الزعيم، لقائمة "البحّارة" خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر الحالي.

وقال القحطاني، في رسالة عبر منصة (إكس)، إن جورج جيسوس هو من أنهى مسيرة ألكسندر ميتروفيتش (مع الهلال)، وكذلك جواو كانسيلو الذي أصرّ جيسوس على استكماله لمباراة، رغم إصابته، موجهًا تحذيرًا للهلال من الموافقة على سفر نيفيش لمعسكر البرتغال.

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