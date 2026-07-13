أخبار الهلال اليوم | رد اتحادي على مفاوضات البليهي .. "الآسيوية" تنتظر كوليبالي وقصة اشتباك بنزيما وإنزاجي!

هبّت رياح التغيير: الهلال يرد رسميًا على عرض أياكس لضم ليوناردو .. صراع من أجل مالكوم وسالم يرفض الرحيل!

وبدأت ثورة التغيير في نادي الهلال، في ظل الحديث عن "تخمة" الأجانب، والاتجاه نحو الاستغناء عن عدد من لاعبيه، في فترة الميركاتو الصيفي، من أجل تنفيذ وعد الأمير الوليد بن طلال، الذي وصف الفترة الماضية بأنها "هدوء ما قبل العاصفة".

الهلال امتلك 16 لاعبًا أجنبيًا مع دخول النصف الثاني من موسم 2025-2026، والمحصّلة كانت الاكتفاء بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، مع الخروج المبكر من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، من دور الـ16، على يد السد القطري بركلات الترجيح.

ومع تعميم الاتحاد السعودي على أندية دوري روشن، بأن قرار قيد الأجانب الثمانية في القائمة المحلية، مستمر في الموسم الجديد، كان لزامًا على نادي الهلال، أن يتخذ قرار رحيل عدد من لاعبيه الأجانب في الفترة الصيفية.

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"الهلال مهووس برافينيا" .. هكذا وصفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، محاولات وسعي الزعيم للتعاقد مع الجناح البرازيلي من برشلونة خلال هذا الصيف.

النادي السعودي سبق أن قام بأكثر من محاولة لضم رافينيا، ولكنه لم ينجح حتى الآن في إقناع اللاعب بمغادرة أوروبا والانتقال إلى دوري روشن.

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عاش عملاق الرياض الهلال موسمًا صعبًا للغاية، في 2025-2026؛ حيث خسر جميع البطولات الكبيرة، مع الاكتفاء بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين فقط.

وبالطبع.. نادٍ بحجم الهلال، لا يُمكن أن يقبل تكرار نفس هذا الموسم السيئ مجددًا؛ لذا بات على مسؤوليه أن يصححوا الأخطاء، في أسرع وقتٍ ممكن.

وحسب التحركات الأخيرة؛ يبدو أن تصحيح الأخطاء بدأ بالفعل، وذلك بعد استخواذ الأمير الوليد بن طلال على الزعيم الهلالي.