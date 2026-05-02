أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | استبعاد الفرنسيين أمام الحزم .. مفاجأة وراء صفقة نيمار وصدارة آسيوية رغم تتويج الأهلي!
استبعاد ثلاثي فرنسي من قائمة مباراة الحزم
أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قرر استبعاد الثلاثي الفرنسي سايمون بوابري، محمد قادر ميتي، ماتيو باتوييه، من قائمة مباراة الحزم، لأسباب فنية.
وتقرر أيضًا، استبعاد المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي وحمد اليامي، اللذين يواصلان العلاج والتاهيل في العيادة الطبية، ليتم استدعاء كل من ياسين بونو، يوسف أكتشيشيك، تيو هيرنانديز، كريم بنزيما، روبن نيفيش، سيرجي سافيتش، مالكوم أوليفيرا، ماركوس ليوناردو.
ويحل الهلال ضيفًا على الحزم، على ملعبه بالرس، اليوم، ضمن حساب الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي، علمًا بأن الزعيم يحل في الوصافة، بفارق 5 نقاط عن الأهلي "الثالث".
مفاجأة حول صفقتي بنزيما ونيمار
كشف الإعلامي حمد الصويلحي، المقرب من البيت الهلالي، عن كواليس مثيرة حول صفقتي التعاقد مع نيمار في صيف 2023، وكريم بنزيما في الفترة الشتوية الماضية.
وقال الصويلحي، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن الهلال تعاقد مع نيمار فقط بسبب اسمه، والنجم البرازيلي لم يكن خيارًا فنيًا أول بالنسبة للزعيم الذي كان منهجه هو البحث عن لاعبين صغار السن، ومفيدين للفريق، ومطلوبين لأندية أوروبا، مثل سيرجي سافيتش وروبن نيفيش وخاليدو كوليبالي.
على النقيض، قال الصويلحي إن تعاقد الهلال مع كريم بنزيما، كان خيارًا فنيًا لإنزاجي، حيث كان الزعيم يبحث عن تدعيم هجومه، وكان بنزيما الخيار الوحيد أمامه قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية.
زكام الهلال ورسالة إنذار من مصر
بين زكام الهلال وإرهاق الأهلي: وليد الفراج يوجه تحذيرًا للنصر .. و"خط أحمر من الوليد بن طلال"!
مع الوصول إلى الأمتار الأخيرة، بات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أمام فرصة تاريخية من أجل الظفر بلقب دوري روشن السعودي، في ظل الصراع مع الهلال والأهلي.
وفي هذا السياق، وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، رسالة تحذير إلى النصر، بعدم التفريط في لقب دوري روشن، في ظل دخوله معترك الحسم، بأكثر من مواجهة صعبة خلال شهر مايو الجاري.
لا تأمن غدر الجريح: هدية الزمالك أعادت "روح" الأهلي .. ورسالة إنذار من مصر إلى السعودية!
"بالروح .. بالحماس"، هكذا رفعت جماهير الأهلي، وطبق اللاعبون فوق أرضية ستاد القاهرة الدولي، ليحققوا الانتصار على الغريم التقليدي الزمالك، بنتيجة (3-0)، في القمة 132 من الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025-2026".
في قمة رابع جولات مجموعة التتويج، انتصر الأهلي بثلاثية عن طريق أشرف بنشرقي "ثنائية د18 و74"، وحسين الشحات "د32".
الحكم الألماني ماتياس بولنبيك، قرر احتساب ركلتي جزاء، تم إهدارهما، سواءً بتصدي الحارس مصطفى شوبير لتسديدة حسام عبد المجيد للزمالك، في الدقيقة 55، أو محمود ترزيجيه الذي سدد جزائية الأهلي في العارضة، بالدقيقة 66.
الهلال يبكي بينما هناك من يسير على درب الكبار أمام الأخدود .. حماية خالد الغنام أصبحت واجبة وإلا ستدفع الكرة السعودية الثمن غاليًا!
جولة جديدة يثبت بها خالد الغنام؛ جناح أيسر الاتفاق، أنه واحد من أفضل اللاعبين السعوديين في الموسم الجاري، بل وسيكون الأفضل على الإطلاق في قادم المواسم، إن استمر على نفس المنوال.
صاحب الـ25 عامًا قاد النواخذة يوم الخميس، للفوز أمام الأخدود بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
الاتفاق افتتح التسجيل أولًا عن طريق ألفارو ميدران في الدقيقة 1+45، لكن سيباستيان بيدروزا أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 60 من عمر المباراة.
صدارة آسيوية ورد على أنباء رفض صلاح
"هذا الفريق يتصدر رغم تتويج الأهلي" .. الكشف عن تصنيف آسيا لكأس العالم للأندية وسر استبعاد دوري الأبطال 2
كشف بدر بالعبيد، الصحفي المختص بشؤون الكرة الآسيوية، عن تصدر الهلال لترتيب الأندية في القارة على مستوى آخر 4 سنوات، بغض النظر عن فوز الأهلي بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة.
وظهر بالعبيد عبر برنامج "دورينا غير" مع الإعلامي خالد الشنيف، وتطرق إلى العديد من الموضوعات الهامة، مثل النسخة القادمة من النخبة وطريقة اختيار أفضل لاعب في آسيا.
"العروض العالية أصبحت من الماضي" .. رد حاسم من وليد الفراج على أنباء رفض صلاح للدوري السعودي!
لا يزال مستقبل محمد صلاح، ووجهته المُقبلة بعد ليفربول، لغزًا تتسابق الأوساط الرياضية في حله، بعد 9 سنوات خلّد فيها الجناح المصري، اسمه كواحد من أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بفضل الأرقام القياسية التي حققها في ملعب الآنفيلد.
وأعلن صلاح، خلال شهر مارس الماضي، عن قراره بمغادرة ليفربول، في الصيف، فيما أكد وكيل أعماله رامي عباس، أنه لم يحدد وجهته المُقبلة.
"قاتلنا للحفاظ عليه" .. مدرب لانس يؤكد تلقي ناديه لعدة عروض من أجل التخلي عن سعود عبدالحميد
كشف بيير ساج المدير الفني لنادي لانس الفرنسي، عن تلقي سعود عبدالحميد العديد من العروض في الفترة الأخيرة، من أجل مغادرة اللاعب بصفوف فريقه.
سعود يعيش فترة انتفاضة مميزة في رحلته الأوروبية مع لانس، وأصبح من العناصر الرئيسية في الفريق الذي ينافس على لقب الدوري الفرنسي هذا الموسم.
تحريض سعودي لماتياس يايسله: صناعة ألمانية رائعة على طريقة يورجن كلوب.. لكن لا تنسوا إنه "نصف فاشل مع الأهلي"!
منذ اللحظة الأولى التي وطأت فيها قدماه الأراضي السعودية، في صيف عام 2023؛ ظهر أن المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله لم يأتِ لمجرد تدريب فريق ما، وإنما لبناء "هوية كروية".
نعم.. يايسله نجح في انتشال عملاق جدة الأهلي من الانهيار؛ وأعاده إلى المُنافسة على البطولات والتتويج بها، بعد سنواتٍ من الغياب.
إلا أنه كما يُقال "الحلو لا يكتمل"؛ حيث كان لهذا المدير الفني الألماني الشاب بعض الهفوات، التي أهدرت على الفريق الأهلاوي الكثير من البطولات الاخرى.
إشارة قوية لرحيل مورينيو .. بنفيكا يوجه أنظاره نحو "هدف الهلال السابق" لخلافة البرتغالي
وضع نادي بنفيكا مدرب فولهام ماركو سيلفا نصب عينيه باعتباره المرشح الأول لخلافة جوزيه مورينيو في ملعب «إستاديو دا لوز».
ويشكل هذا التحرك المحتمل عقبة كبيرة أمام نادي تشيلسي، الذي أدرج المدرب البرتغالي أيضًا في قائمته المختصرة في إطار سعيه لإيجاد خليفة دائم لليام روسينيو قبل عملية إعادة بناء الفريق الحاسمة المقررة في الصيف.
الهلال في دوري روشن
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
يعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.
وحقق الهلال 21 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 29 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 71 نقطة بفارق 8 نقاط خلف النصر المتصدر، مع مباراة مؤجلة للزعيم.
أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".