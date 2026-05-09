أخبار النصر اليوم | حالة وفاة تفجع لاعب الفريق .. ميسي يكشف علاقته برونالدو وطلب تجاهل الهلاليين!

فيديو | "بن نافل ليس الرئيس الذهبي والموسم القادم سيكون أسوأ" .. شهادة براءة لإنزاجي من "أكذوبة" المستوى المتواضع للهلال!

علق الإعلامي هاني الداود، على نجاح الهلال في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بالفوز على نظيره الخلود، أمس، الجمعة، بهدفين مقابل هدف، بالمباراة النهائية للبطولة.

وسجل ثنائية الزعيم الهلالي، كل من ناصر الدوسري والفرنسي تيو هيرنانديز، في الدقيقتين 42 و45+2؛ بعدما تقدّم الأرجنتيني راميرو إنريكي للخلود، في الدقيقة الرابعة من زمن اللقاء.

ويؤمن الداود أن مستوى الفريق تحت قيادة سيموني إنزاجي ليس سيئًا كما يتحدث البعض، بل ما نراه حاليًا هو أمر طبيعي بسبب قوة المنافسة بين الأندية السعودية داخل وخارج الملعب.

بعد لقب الكأس: صرخة روبن نيفيش بسبب "المملكة أرينا".. إصابة نجم الهلال و"هل سينظم النصر ممرًا شرفيًا؟"

توج عملاق الرياض الهلال، بقيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ وذلك بعد الفوز على نادي الخلود (2-1)، في المباراة النهائية.

وأثناء وبعد المباراة النهائية، التي أُقيمت مساء يوم الجمعة، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة؛ كانت هُناك بعض اللقطات والتصريحات المثيرة، التي يجب الوقوف أمامها.

الأرقام ليست كل شيء: لقب كأس الملك يعلن "انقلاب" جماهير الهلال ضد كريم بنزيما.. والنصر فرصته الكبيرة!

من يقلب في "دفاتر الأرقام"؛ سيعتقد أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما يبدع مع نادي الهلال، الذي انضم إليه في الميركاتو الشتوي الماضي.

بنزيما الذي لعب مع نادي الاتحاد، في الفترة من صيف 2023 إلى يناير 2026؛ قرر الانضمام إلى الهلال بالفعل، بحثًا عن السيطرة على كافة الألقاب.

لكن.. لم يكن هذا المهاجم الفرنسي المخضرم، يعتقد أن جماهير الزعيم الهلالي، من الممكن أن تنقلب عليه سريعًا؛ خاصة مع تسجيله العديد من الأهداف، وصناعته أخرى.

في زيارة إلى ألمانيا.. مايكل إيمينالو يطلب ضم ثنائي بايرن ميونخ إلى دوري روشن السعودي

يواصل مايكل إيمينالو، المدير الرياضي للرابطة السعودية المحترفة، عمله المكثف؛ لضم عدد من النجوم العالميين إلى دوري روشن، في الصيف القادم.

دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى عملاق الرياض النصر، في يناير 2023.