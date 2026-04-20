أخبار النصر اليوم | حقيقة تدخل والد الحمدان في رحيله عن الهلال .. جلسة علاج لثنائي الفريق ورد الجابر على الانحياز لجيسوس!

أكد عبد الرحمن الحمدان، حارس مرمى الشباب السابق، ووالد عبد الله الحمدان، مهاجم النصر، أنه لم يتدخل في قرار نجله بالانتقال إلى قلعة العالمي في الفترة الشتوية، وأن دوره اقتصر على النصيحة فقط، ولكن نجله صاحب قرار وهو من اختار ناديه.

وأوضح الحمدان، في تصريح لصحيفة "الرياضية"، أنه رغم كونه لا يزال مشجعًا لنادي الشباب، إلا أنه بات يشجع النصر أيضًا من أجل نجله، معربًا عن فخره بأن عبد الله مطلوب في الأندية الكبرى، بدءًا من الشباب والهلال ثم النصر.