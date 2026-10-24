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أخبار النصر اليوم | الفيصل النهائي في احتساب هدف رونالدو .. ذكرى التأسيس وسباق الهلال على "صفقة الموسم"!
من يفصل في هدف رونالدو؟
كشف مصدر مسؤول في رابطة دوري المحترفين السعودي، لصحيفة "الرياضية"، بأن الأصل في تدوين الأهداف المسجلة يعتمد بشكله النهائي على لجنة الحكام الرئيسة في اتحاد الكرة، والرابطة لا تعتمد على احتساب تسجيل الأهداف من المواقع والتطبيقات العالمية، مثل شركة "أوبتا"، وإنما يُعتمد على تقرير الحكم بعد نهاية المباراة، وإذا حدث اختلاف مع تقرير الحكم، يتم الرفع من أجل التغيير، ولجنة الحكام هي من يبتّ في هذا الأمر.
فيديو | تعليق طريف لرونالدو عن هدفه في الفيصلي، ومحمد نور: هذا ما حدث بالضبط بكأس العالم!
حالة من الجدل أثيرت حول الهدف الذي سجله كريستيانو رونالدو مع النصر في شباك الفيصلي، والذي تم احتسابه في النهاية لصالح النجم البرتغالي.
وسط مطالبات إعادة واقعة ميتروفيتش .. الحكم يحسم الجدل حول حرمان كريستيانو رونالدو من هدفه الـ982 ضد الفيصلي!
أثار الهدف الذي سجله الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في مرمى الفيصلي، جدلًا كبيرًا حول مدى صحة احتسابه باسم قائد النصر، في مباراة الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي "2026-2027"، والتي أقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
واحتفل جمهور نادي النصر، بتسجيل كريستيانو رونالدو للهدف رقم 982 في مسيرته الكروية، ليقترب أكثر من تحقيق حلم الألفية، بعدما استغل كرة عرضية أرسلها جواو فيليكس، خلال تنفيذ ركلة حرة، ليضعها برأسه في شباك الحارس فيرناندو باتشيكو.
وثائقي النصر في ذكرى التأسيس
أعلن نادي النصر عن تدشين فيلم وثائقي عبر قناته على "يوتيوب"، بمناسبة الاحتفال بذكرى التأسيس الـ71، بحكايات وقصص عن تاريخ وإرث من رجال ساهموا في صناعة تاريخ "فارس نجد".
وكشف نادي النصر أيضًا عن تنظيم احتفال جماهيري في اليور ووك بالرياض، بمشاركته أساطيره ونجومه السابقين، مساء اليوم، من خلال تنظيم شاشات رقمية تستعرض مسيرة النادي وبطولاته، ومسابقات للحضور حول تاريخ النادي، وجولة في متحف يحمل مقتنيات تاريخية.
ماذا قدم رونالدو أمام الفيصلي؟ .. وتفسير إشارته الغريبة
ليلة كريستيانو رونالدو ضد الفيصلي: سجلت ولكن.. "اللعنة على حظك يا رجل"! وثنائيتك مع نجم النصر تستحق الدراسة
للقصة فصول أخرى؛ هكذا قالها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في مباراة عملاق الرياض النصر ضد مضيفه نادي الفيصلي.
نعم.. رونالدو لم يعد هو نفس اللاعب الأسطوري السابق، كما بات يقدم مستويات متذبذبة من مباراة إلى أخرى؛ ولكن صاحب الـ41 عامًا لم يستسلم يومًا، ويواصل كتابة قصته الشخصية في الملاعب.
احتفال مقلوب لنجم الاتحاد وبيدرو: كريستيانو رونالدو يمارس عادته في الإشارات الغريبة .. كيف فُسّرت حركته؟
من جديد، يعيد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إثارة الجدل، ليس بالضرورة داخل الملعب، وإنما خارجه أيضًا، فبعيدًا عن الهدف الذي أحرزه أمام الفيصلي، والذي كثرت حوله الأقاويل بشأن ما إذا كان الهدف يستحق أن يُسجل باسمه أم هدف عكسي، فإن نادي النصر، فضّل أن يبقي "الدون" على ألسنة الجميع، بتصرف آخر خارج الملعب.
كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع النصر؟
نجح النصر في التعاقد مع كريستيانو رونالدو، في صفقة تاريخية في الانتقالات الشتوية لموسم 2022-23، بعدما فسخ صاروخ ماديرا عقده مع مانشستر يونايتد، وانضم للعالمي في صفقة انتقال حر.
فكم عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع النصر في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا وجميع البطولات المحلية والقارية؟
دفاعًا عن كريستيانو رونالدو .. نجم النصر السابق: هذا الأمر حدث مع ماجد عبد الله!
في الوقت الذي صار محور الحديث فيه عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، هو التساؤل بشأن ما إذا كان النصر يملك البديل له، إذا ما تراجع مستواه خلال المباريات، جاءت رسالة يوسف خميس، نجم العالمي السابق، للدفاع عن القائد الحالي بعد مباراة نيوم.
فيديو | "لا أحد يجرؤ على مناقشته في النصر" .. بتال القوس يجد الحل الأمثل لإنهاء أزمة رونالدو
قام الإعلامي السعودي بتال القوس، بتوجيه نصيحة إلى رونالدو، بخصوص سماعه إلى الآراء المختلفة، بغض النظر عن الأمور التي يفضلها من وجهة نظره الشخصية.
"آلة حرب" .. بيولي يتغنى بفترته في النصر وكريستيانو رونالدو
ستيفانو بيولي يكسر حاجز الصمت، إذ مرّ قرابة عام على آخر تصريحات المدرب، منذ الخامس من نوفمبر 2025 عندما كان قد أُقيل حديثًا من قِبل فيورنتينا. ومنذ ذلك الحين لم يُدلِ بأي تصريحات ولم يدرّب أي فريق آخر: "لكنني لم أنتهِ بعد، ما زال لديّ الكثير لأقدّمه".
ماذا قال خبراء التحكيم في لقطتي النصر الجدليتين؟
أكد الخبير التحكيمي عبدالله القحطاني، أن لقطة الدقيقة 11، بإمساك الحارس بينتو للكرة بعد إعادتها بالقدم من قِبل نواف بوشل، لا تعد مخالفة، حيث تنتهي منها صفقة "التعمد" في إرجاع الكرة، كما أن النصر لم يستحق ركلة جزاء عن لقطة لمسة يد على المدافع عبد الله سيك، كونه تصدى للكرة بقدمه أولًا، ومن ثمّ ارتدادها إلى ذراعه.
عين على الحكم | لم يتأثر بتذمر رونالدو ولكن .. خطأ داخل المنطقة وركلة جزاء مرفوضة بين الفيصلي والنصر!
لم تمرّ مباراة الفيصلي والنصر بدون بعض القرارات الجدلية، التي أثارت التساؤلات حول حكم الساحة عبد الله العويدان، في اللقاء المُقام على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن حساب الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".
النصر ينافس الهلال على صفقة الموسم
"النصر داخل بقوة في صفقة الهلال المرتقبة".. والرد يأتي سريعًا!
هل سيدخل عملاق الرياض النصر في منافسة مع غريمه التاريخي الهلال؛ لحسم إحدى أهم الصفقات المحلية الكبيرة حاليًا؟!.
سؤال يستحق أن يطرح نفسه بقوة؛ وذلك بعد الجدل الذي أثاره برنامج "زخم"، مساء اليوم الجمعة.
فيديو | "لا نمانع تطبيقه ولكن نخشى عليكم" .. رد هلالي لإعلان التحدي بخصوص اللعب المالي النظيف
مرة أخرى يعود الحديث في دوري روشن السعودي، عن الإمكانيات المالية للهلال، وموقفه في حالة تطبيق اللعب المالي النظيف في المسابقة، وتأثير ذلك على تعاقداته.
الإعلامي السعودي محمد الشيخ، ظهر عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد" للحديث عن رأيه في اعتماد هذا النظام، من أجل إخضاع للأندية للمزيد من الرقابة المالية.
النصر يتخطى عقبة الفيصلي
النصر والفيصلي | إليكم وصفة "كيف تُخرج أفضل نسخة من الحمدان" .. وقليل من الإنصاف للمجهول "المرشح للكرة الذهبية"!
الفيصلي ليس لقمة سائغة، ولكن النصر لم يجد معاناة في الوصول إلى شباك المجمعة، فجاء فوز منطقي لكتيبة بوستيكوجلو بنتيجة (3-1)، في مباراة الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027 .. القنوات الناقلة والترتيب
دليلك الشامل للتعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027 .. القنوات الناقلة والترتيب
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2026-2027
أصبح دوري روشن السعودي هو الوجهة الأولى لعشاق كرة القدم العربية بل وتعدت شهرته حدود الشرق الأوسط ليصبح متابعًا عبر العالم.
كل جولة تحمل معها مفاجآت وتقلبات، وسط تنافس محتدم بين الكبار الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى جانب فرق طموحة تسعى لكسر الهيمنة التقليدية.
جدول مباريات وترتيب النصر في دوري روشن السعودي 2026-2027
كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 ونتائجه وترتيبه...
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