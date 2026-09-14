أخبار النصر اليوم | أهم عنصر في نظام رونالدو الغذائي .. و"العالمي الأكثر تضررًا من التحكيم في هذه الحالة"

كشف أخصائي التغذية الرياضية جوني أوندينا، عن السر وراء حفاظ الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، على لياقته البدنية العالية، التي جعلته رابع أكبر لاعب يشارك في تاريخ كأس العالم، وثاني أكبر لاعب يسجل هدفًا بعد روجيه ميلا.

وأوضح أوندينا أن رونالدو لم يلجأ إلى استراتيجيات سخرية أو صيحات رائحة، بل إن سر النظام الغذائي لكريستيانو، في عنصر يفتقر إليه 90% من الأناس العاديين أو الرياضيين المحترفين، وهو النظام أو الاستمرارية.

وأضاف "في كثير من الأحيان، نعمد على حلول سحرية وما نراه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متجاهلين مبدأ الاستمرارية، بإمكاننا جميعًا الحصول على أي من المكونات التي يستخدمها في المنزل، وفي الحقيقة، أؤكد أن نظامه الغذائي بسيط للغاية".

ونوّه أوندينا بأن مطبخ رونالدو مليء بالمكونات الطبيعية، في الوقت الذي يلجأ فيه شباب في الثامنة عشر من عمرهم، لشراء ملح الهيمالايا أو قراءة معلومة عبر التواصل الاجتماعي، بأن الصيام لمدة 15 يومًا سيمكنهم من إحراز هدف رائع، وهذا الأمر غير صحيح.