أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | أسطورة الهلال يعود لتحدي رونالدو .. أزمة غريب والعقيدي وتوقع صادم من الفراج!
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محمد الدعيع: رونالدو لم يستعد جيدًا
أكد محمد الدعيع، أسطورة حراسة مرمى الهلال والمنتخب السعودي، أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، سيواجه صعوبة كبرى هذا الموسم، بسبب عدم الاستعداد الجيد، في ظل ضيق الوقت ما بين مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، ناهيك عن أحكام عمر اللاعب صاحب الـ41 عامًا.
رونالدو الذي احتفل مؤخرًا بزواجه من الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، يُنتظر عودته اليوم إلى النصر، فيما قال الدعيع، عبر برنامج "دورينا غير"، إن وصول كريستيانو إلى الـ1000 هدف، يحتاج لعمل كبير منه، وكان لزامًا على النصر أن يضم مهاجمًا بديلًا لرونالدو، لأنه من الصعب أن يكمل المباريات خلال الموسم الحالي.
بعد إثارة الجدل وانخداع الجمهور .. كريستيانو رونالدو يعلن زواجه بجورجينا رسميًا
في مفاجأة من ناحية الموعد، أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، رسميًا اليوم الثلاثاء، زواجه من صديقته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز.
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رفض تسجيل غريب والنجار
ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن لجنة الرقابة المالية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، رفضت طلب نادي النصر، بتسجيل عقد الجناح عبد الرحمن غريب، رغم إعادة رفعه مجددًا عقب إتمام التعاقد مع المحور البرتغالي سامو كوستا، كما تم رفض تسجيل الحارس راغد النجار، حيث تعمل الإدارة النصراوية على تقديم ضمانات وخطط مالية للجهات المعنية لرفع القيود المفروضة على النادي.
وكان النصر قد توصل لاتفاق مع عبد الرحمن غريب، لتجديد عقده لمدة ثلاثة مواسم، مقابل 30 مليون ريال، إلا أن أزمة الرقابة المالية تحول دون الإعلان عن إتمام إجراءات التجديد بشكل نهائي.
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سيدات النصر يستعدن لدوري الأبطال
يتأهب فريق السيدات بنادي النصر، للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للسيدات، حيث تقام منافسات المجموعة الخامسة في ملعب هيسور المركزي في طاجيكستان؛ والتي أسفرت عن وقوع الأصفر بجانب الاتحاد الأردني، وبام خاتون الإيراني وسسكا دوشنبه الطاجيكي، خلال الفترة بين 17-23 أغسطس.
وكان فريق النصر قد توج بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا للأندية للسيدات، قبل أيام، بعد فوزه على الهلال السوري برباعية نظيفة، في إنجاز تاريخي للكرة السعودية.
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مفاجأة العقيدي
تعثرت مفاوضات ناديي النصر والفتح، بشأن ضم الحارس نواف العقيدي والمهاجم محمد مران، مقابل انتقال الظهير الأيمن سعيد باعطية والحارس عبد الهادي علوان، إلى صفوف العالمي، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة النصر لتمديد بقاء العقيدي لمدة 3 مواسم، بحسب ما أشارت "الشرق الأوسط".
في المقابل، ربط الإعلامي وليد الفراج، اسم نواف العقيدي، بنادي الأهلي، فيما كشف عن صعوبة إتمام الصفقة، بسبب رفض العقيدي للتواجد على مقاعد البدلاء، فضلًا عن صعوبة رحيل الحارس عبد الرحمن الصانبي، الذي يتقاضى راتبًا سنويًا كبيرًا.
يقصد العقيدي؟ وليد الفراج يحذر السعوديين من "توجه صادم" .. ورد نصراوي : تشعر بالغيظ بعد أنباء تجديده!
خرج الإعلامي وليد الفراج، من أجل توجيه نصيحة إلى اللاعبين السعوديين، بشأن طلباتهم المالية من أنديتهم عند التوقيع على عقد جديد.
وجاءت هذه التصريحات من الإعلامي السعودي المعروف، في ظل التكهنات المحيطة بمستقبل نواف العقيدي حارس النصر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
ملف حارس النصر.. الهلال خطف تدعيم الصيف والعالمي يجدد لأحدهم وآخر مطلوب في الشباب!
شهد ملف حراسة المرمى داخل أروقة نادي النصر السعودي تطورات متسارعة تحكمت بها الاشتراطات المالية والمفاوضات الصيفية الحالية.
"صفقة تبادلية جديدة" .. فشل مفاوضات الفتح ينقل نواف العقيدي إلى وجهة مفاجئة!
أصبحت صفقة انتقال الحارس نواف العقيدي من النصر إلى الفتح مهددة بالفشل، بسبب حالة التعثر التي تمر بها المفاوضات في الفترة الأخيرة.
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توقع صادم من الفراج
سخر من دفاع الطواقي وتوقع سقوط النصر .. وليد الفراج يرد على خدمة الهلال و"بطل الدوري خارج دائرة الرباعي الكبار"!
وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، ردًا قاطعًا على حملات التشكيك، حول تبعيته لنادي الهلال، بالتزامن مع انتقاله لوجهة إعلامية جديدة، في الوقت الذي وجّه فيه رسالة صادمة لعشاق النصر.
وبدأ وليد الفراج، أولى حلقاته عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، عبر فضائية "روتانا خليجية"، من أجل الاستعداد لتغطية الموسم الرياضي الجديد "2026-2027" في ملاعب المملكة.
شرط واحد فقط لرحيله عن ميلان .. رومانو يكشف حقيقة اهتمام النصر بضم مايك مينيان
انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، بعض الأنباء التي تخص اهتمام النصر السعودي، بالتعاقد مع مايك مينيان حارس ميلان الإيطالي، في ظل تأخر عودة اللاعب لناديه بعد المشاركة في كأس العالم.
أسبوع واحد فقط: هذا هو الوقت المتاح لماينان ليكون جاهزًا تحت قيادة روبن أموريم، وليفكر في إمكانية الدفاع عن المرمى في المباراة الأولى من موسم الدوري الإيطالي.
هل هذه المدة قصيرة؟ بالتأكيد. هل هي كافية للاستعداد؟ هذا أمر صعب، ولكن ما حقيقة انتقاله لصفوف النصر خلال الميركاتو الصيفي الجاري؟
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6 صفقات وضربة لإينيجو وبينتو
تمهيدًا للقيام بـ6 صفقات محلية وأجنبية.. النصر يوجه ضربة قوية لإينيجو مارتينيز وبينتو!
كشف الإعلامي السعودي علي العنزي، عن بعض التفاصيل المفاجئة، بخصوص نشاط نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال العنزي إن إدارة العالمي تخطط لخطوة مفاجئة، بخصوص وضع الثنائي بينتو وإينيجو مارتينيز، وإدراجهما ضمن قائمة الفريق الآسيوية فقط في الموسم الجديد.
صدمة وتفسير.. كوستا استنفد ميزانية النصر والرابطة توضح سر الصفقات رغم المشاكل المالية!
تعرضت إدارة نادي النصر السعودي لضربة قوية تتصل بملف تعاقداتها الصيفية قبيل قص شريط الموسم الكروي الجديد 2026-2027، عقب إعلان إتمام التعاقد مع البرتغالي سامو كوستا قادمًا من ريال مايوركا الإسباني.
وتزامن هذا المستجد مع عقد رابطة دوري روشن للمحترفين مؤتمرًا صحفيًا حاسمًا، أوضحت خلاله الضوابط القانونية التي سمحت للنصر بإبرام الصفقة رغم الأزمات والالتزامات المالية المسجلة عليه.
ما هي صفقات أندية الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2026؟
تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2026..
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أديداس و نادي النصر يطلقان الطقم الاحتياطي لموسم 2026-2027 المستوحى من الفضاء اللا محدود للرياض
الطقم الاحتياطي لموسم 2026/2027 المستوحى من آفاق الرياض التي ليس لها حدود يحتفل بطموح نادي النصر لتجاوز الحدود واستكشاف آفاق جديدة. ألوان زرقاء عميقة وتفاصيل صفراء نابضة مستوحاة من لقاء سماء الصحراء والرمال الذهبية التي تشتهر بها المناظر في المنطقة. هذا القميص يمثل أول ظهور لشعار أديداس أوريجينالز الأسطوري على طقم نادي النصر الذي يجمع إرث كرة القدم برؤية جريئة للمستقبل
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