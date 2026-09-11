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أخبار النصر اليوم | 3 لاعبين خارج مباراة الخليج .. كريستيانو جونيور يسقط أمام الهلال و"اللعب النظيف" شرط الاستحواذ!
كريستيانو جونيور يسقط أمام الهلال
شارك كريستيانو جونيور، في مباراة الديربي بين النصر والهلال، التي شهدت سقوط "أشبال" الأصفر على ملعبه الرديف، أمام غريمه الأزرق، بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري السعودي الممتاز تحت 17 عامًا.
ثلاثية هلالية حملت توقيع شامان القحطاني وعلي عبد الله حريصي، وسيف عرفات، في الدقائق 16 و40 و57، فيما شارك نجل رونالدو في دقائق المباراة كاملة، دون أن ينجح في هز شباك الزعيم.
أنج يقرر .. سفر مباشر إلى الإمارات
أكد الإعلامي علي العنزي، أن الأسترالي أنج بوستيكوجلو، المدير الفني للنصر، قرر أن تتوجه البعثة مباشرة إلى الإمارات، من الدمام، من أجل تجنب الإرهاق، وكذلك إعطاء الفريق مساحة وراحة أكبر.
ويحل النصر ضيفًا على الخليج، السبت، على ملعب إيجو في الدمام، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن، قبل التوجه إلى الإمارات، من أجل ملاقاة العين، الثلاثاء، في مستهل جولات دوري أبطال آسيا للنخبة.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "الرياضية" بأن النصر سيفتقد لجهود الثلاثي كينجسلي كومان وأيمن يحيى وعبد الرحمن غريب، الذين يغيبون عن قائمة مباراة الخليج؛ حيث يعاني كومان من آلام في العضلة الخلفية، فيما يخضع لفحوصات جديدة، بعد اللقاء، للكشف عن مدى إمكانية مشاركته أمام العين، فيما يغيب أيمن يحيى بعد إصابة في العضلة الضامة، بينما اشتكى غريب من إصابة في مشط القدم.
ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
بروزوفيتش يقترب من هذا النادي
بعد رحيله عن النصر ورفض الأهلي له.. مارسيلو بروزوفيتش يتفق مع هذا النادي!
اقترب النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، من الاتفاق مع ناديه الجديد؛ وذلك بعد انتهاء عقده مع عملاق الرياض النصر، في 30 يونيو 2026.
وأساسًا.. بروزوفيتش ارتبط بأكثر من نادٍ سعودي، بعد انتهاء عقده مع النصر؛ خاصة عملاق جدة الأهلي، الذي توج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة" آخر موسمين.
"مارسيلو بروزوفيتش يعاني من إصابة مزمنة".. أسرار اجتماع أحمد الشنقيطي مع أعضاء شرف الأهلي
يعيش عملاق جدة الأهلي أوقاتًا صعبة للغاية، بالتزامن مع بداية الموسم الحالي 2026-2027؛ ما أدى إلى "إقالة" المدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو باراز من منصبه، بشكلٍ رسمي.
أزمة الاستحواذ
ملف هائل يضم رونالدو: توقع "مُحبط" بانسحاب الشركات من امتلاك النصر .. وشرط الاستمرار يقيّد الهلال!
لا يزال الحديث بشأن مستقبل نادي النصر مع التوجه نحو "الخصخصة"، في ظل توجه صندوق الاستثمارات العامة نحو نقل استحواذه على الأندية الأربعة الكبار، فيما كانت البداية مع الهلال، بعد الإعلان رسميًا - مطلع سبتمبر الجاري - عن اكتمال إجراءات استحواذ شركة المملكة القابضة على نسبة (70%) من أسهم شركة الهلال.
عقب مزاعم تهكمه على أحد أفراد الأسرة المالكة .. أول تعليق من وليد الفراج بعد أنباء شطب رخصته الإعلامية
"تحويل وليد الفراج للتحقيق" .. أصبحت هي "الشائعة" المعتادة في كل موسم كروي بدوري روشن السعودي، ومع مرور ست جولات فقط من 2026-27، تصدرت هذه الأنباء المشهد مرة أخرى، حتى خرج مقدم برنامج "كورة روتانا" لكشف الحقيقة.
رونالدو بطل اللقطات الجدلية: حقيقة الغش أمام الاتحاد ومشهد إنساني رائع
لقطة هدف أبها: تصرف يفعله القادة دائمًا.. لكنه وضع كريستيانو رونالدو في "مرمى الاتهامات" داخل النصر!
رغم مرور يومين كاملين، على مباراة عملاق الرياض النصر ضد نادي أبها؛ إلا أن "لقطة واحدة" بطلها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، أثارت جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي.
"دخل مع رونالدو؟" .. دليل واضح يحسم الجدل في اتهام شكري الحنفوش بمرافقة بعثة النصر ضد أبها!
وسط عاصفة من الانتقادات والشكوك تجاه الحكم السعودي شكري الحنفوش، خرج أحدهم لتوضيح الأمر فيما يتعلق بدخوله مع بعثة النصر في مباراة أبها الأخيرة.
العديد من الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مقطع فيديو للحنفوش وهو يتقدم بعثة النصر، مما تسبب في موجة غضب واتهامات بالتحيز للعالمي.
فيديو | ليست المرة الأولى .. رونالدو يخطف الأنظار بمشهد إنساني رائع بعد الانتصار على أبها
لفتة إنسانية قام بها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك عقب انتهاء مباراة النصر مع أبها، التي جمعت بين الفريقين في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي لموسم 2026/2027.
بطل هذه الواقعة كان أليمامي جوري لاعب أبها، والذي تعرض لإصابة قوية خلال المواجهة، وسط شكوك حول غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.
"شرف كبير أن يساهم في تطور كرتنا كما فعل كريستيانو رونالدو" .. تيباس يعلق على اقتراب ميسي من شراء نادٍ إسباني
رد رئيس الدوري الإسباني خافيير تيباس على التقارير التي تشير إلى احتمال قيام ليونيل ميسي بشراء نادي «سي دي إلدينسي» الذي يلعب في الدرجة الثانية الإسبانية.
كريستيانو رونالدو أمام أبها .. بطل لقطة تحكيمية كوميدية وبدأ رحلة التخلص من وصف "عبء" فتحول إلى "مسخ"!
بعد مباراة عصيبة، نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في قيادة النصر للفوز أمام أبها بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2026-27.
بين إهانة كريستيانو رونالدو وإنصاف ساديو ماني .. الكرة الذهبية تفي بـ"الوعد المبطن" للدوري السعودي!
في شتاء 2023 وقتما انضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر في خطوة فاجأت العالم أجمع؛ هناك من سخر من الحلم الكروي للمملكة العربية السعودية، وهناك من أكد أنهم مهما حاولوا لن يجدوا لهم مكانًا على خارطة الكرة العالمية، تمامًا مثلما حاول الدوري الصيني قبلهم وفشل.
"هذا كل ما حدث" .. نجم الاتحاد يكشف الحقيقة الكاملة وراء قصة "تجسس رونالدو"
خرج دانيلو بيريرا لاعب وسط فريق الاتحاد السعودي، من أجل توضيح القصة الكاملة لواقعة تجسس البرتغالي كريستيانو رونالدو عليه خلال مباراة العميد مع النصر في دوري روشن السعودي.
عندما يوقف النصر "مراكب الاتحاد السائرة".. من واقعة 2008 الجماهيرية والمفاوضات غير القانونية وصولًا لأنيس حاج موسى!
إن كان كلاسيكو النصر والاتحاد دائمًا ما يكون حاميًا داخل المستطيل الأخضر، فأحيانًا تلك الحمية تنتقل إلى خارج الملعب .. حينها يلعب العالمي دورًا في جعل العميد يدفع الثمن وربما يكون ثقيلًا!
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كيفية شراء تذاكر الدوري السعودي للمحترفين 2026/27: الأسعار، المباريات، الفرق والمزيد
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