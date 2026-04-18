أخبار النصر اليوم | جيسوس يرد على "الصدام البرتغالي" .. تطورات حالة رونالدو الصحية ومطالب بالتجديد لنجم الفريق!

أعرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن طموحه بالتأهل مع العالمي، الأحد، إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2، مشيدًا بالمواجهة التي ستجمعه بمدرب الوصل، روي فيتوريا، والتي تعكس قيمة المدرسة البرتغالية التي تثبت حضورها في مختلف أنحاء العالم.

وقال جيسوس، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة النصر والوصل، إنه كان يتمنى أن تقام المواجهة بنظام الذهاب والإياب، كونه يمنح عدالة أكبر، ولكن الواقع الحالي يفرض إقامة مباراة واحدة، وخوض المنافس للقاء على أرضه يمنحه أفضلية نسبية، ولكن هذه قواعد اللعبة ويجب تقبلها.

وبشأن حديثه حول عدم فوز النصر بالبطولات منذ سنوات، قال جيسوس إن التركيز الحالي منصب بالكامل على دوري أبطال آسيا، وليس الدوري السعودي، والتفكير في مباراة الغد فقط.

ونوه جيسوس بأن النصر يخوض منافستين مهمتين، بين الدوري وأبطال آسيا 2، ولكنه يتعامل مع كل بطولة على حدة، وأنه بحكم تاريخه، يدخل جميع البطولات من أجل التتويج، ما يجعل الضغط أمرًا ملازمًا للفريق.

ما القنوات الناقلة لمباراة الوصل والنصر في ربع نهائي دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

