أخبار النصر اليوم | جيسوس يدرس الرحيل .. أزمة لمس كأس آسيا ورئيس جامبا أوساكا يخشى هذا اللاعب أكثر من رونالدو!

فيديو | أزمة بسبب لمس الكأس .. كواليس المشادة التي وقعت في المؤتمر الصحفي لمواجهة النصر وجامبا أوساكا

كشف الإعلامي السعودي رياض المنّاع عن ما حدث في المؤتمر الصحفي، الذي سبق مباراة النصر وجامبا أوساكا الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا 2.

بعد فترة من الانتظار، حانت اللحظة أخيرًا، النصر ضد جامبا أوساكا مساء اليوم، السبت، في النهائي المنتظر على ملعب الأول بارك، ويبدو أن هناك بعض الأحداث المثيرة قد وقعت قبل المواجهة المرتقبة.

الآن تقول الخطأ وارد؟ الآسيوية تفضح سياسة الكيل بمكيالين لجيسوس .. وليس كل تناقضاته مدمرة للنصر!

"أسمع كلامك أصدقك، أرى أمورك أتعجب"، مثل شعبي مصري، يعبر عن حالة التناقض، التي قد تراها في شخص واحد، يفعل الشيء ثم نقيضه، ولعل البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يعد مثالًا واضحًا على ذلك.

لا أقصد هنا أن جورج جيسوس يتراجع في كلماته، إلا أنه على مدار مسيرته في السعودية، شاهدنا أمورًا متناقضة خرجت من المدرب البرتغالي، ربما تجعلنا نتوقف عندها، خاصة وأن منها ما هو إيجابي، وآخر سلبي.

نظرة للتأمل، وليس للهجوم، تجاه هذا المدرب المخضرم، الذي يحلم بأسبوع تاريخي مع النصر، حيث يواجه، السبت، جامبا أوساكا الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا 2، فيما يلتقي بنظيره ضمك، الخميس، في ختام مباريات دوري روشن السعودي، والفوز بأي نتيجة، يكفي من أجل حسم اللقب رسميًا.