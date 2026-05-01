Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi Final
محمود خالد

أخبار النصر اليوم | سيطرة على جوائز الأفضل في إبريل .. تشكيك في رونالدو وتهديد بالانسحاب من "النخبة الآسيوية"

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم الجمعة 1 مايو 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

    جيسوس وبينتو "الأفضل" في إبريل

    كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن قائمة الفائزين بجوائز الأفضل خلال شهر إبريل، في مسابقة دوري روشن، لموسم 2025-2026.

    واحتفل النصر بتتويج البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بجائزة أفضل مدرب في الشهر، فيما فاز البرازيلي بينتو كريبسكي، بجائزة أفضل حارس، بعدما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 5 مباريات من ست جولات.

    وفاز لاعب ضمك، فالنتين فادا، بجائزة أفضل لاعب في إبريل، بعدما قدم 6 مساهمات تهديفية في 6 جولات، بينما فاز عبد العزيز العليوة، لاعب الخلود، بجائزة أفضل لاعب واعد في الشهر.

  • رسالة استفزازية جديدة؟

    أثار الحساب الرسمي لنادي النصر، جدلًا برسالة جديدة عبر منصة (إكس)، تحمل لقطات من مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي، التي شهدت فوز رفاق كريستيانو رونالدو، بهدفين دون مقابل.

    بعبارة "ارفع الصوت وعش معنا اللحظة"، نشر النصر مقطع فيديو، لهتافات الجماهير، مع لقطات لإصابة ويندرسون جالينو، بعد تدخل من الحارس بينتو بإبعاد الكرة، وكذلك تدخل عبد الإله العمري على ميريح ديميرال، وأيضًا، لقطة هدف كريستيانو رونالدو واحتفاله بـ"العقال" مع الجماهير.

    الأحداث لا تزال مستمرة بعد الكلاسيكو

    إيقاف يصل لمدة عام .. عقوبة ضخمة تنتظر ديميرال بسبب تصريحات "العار" أمام النصر!

    كشف المستشار القانوني رياض الزهراني، عن العقوبات المتوقعة ضد مريح ديميرال مدافع الأهلي السعودي، بعد تصريحاته التي خرج بها عقب خسارة فريقه ضد النصر.

    العالمي اقترب من حسم لقب دوري روشن لموسم 2025/2026، بعد الانتصار على الأهلي يوم الأربعاء الماضي بثنائية نظيفة، وهي المواجهة التي شهدت العديد من التوترات والأحداث المثيرة للجدل.

    صديق رونالدو وخصم النصراويين: ديميرال "رمز الأهلي" للرد على استفزاز العالمي .. هل والدته هي السبب؟

    رغم أنه لم يكن الوحيد الذي دخل في صدام مع جماهير النصر، ولكن قصته ربما تستحق الوقوف عندها، خاصة بعدما حدث في مباراة الكلاسيكو الأخيرة، ذلك هو المدافع ميريح ديميرال.

    مدافع الأهلي، الذي بات مهددًا بعقوبة انضباطية، بسبب شكوى نصراوية، أثار الكثير من الجدل، حيث بدا وكأنه يتعامل مع النصر باعتباره "مواجهة شخصية"، أكثر من كونها منافسة تتوقف عند حدود المستطيل الأخضر.

    "تم وضع اللاعب في مكان غريب"!.. الأهلي يكشف "سوء التعامل" مع جالينو بعد إصابته ضد النصر

    عاش عشاق النادي الأهلي ساعات من القلق؛ وذلك بعد إصابة النجم البرازيلي ويندرسون جالينو، في كلاسيكو المملكة الكبير ضد عملاق الرياض النصر.

    الأهلي خسر (0-2) ضد النصر، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    بين ميدالية ديميرال و"لن يُمحى...": الأهلي يرد على استفزاز العالمي، وخلاف حاد بسبب "هبوط النصر"!

    "هل هبط النصر؟"، سؤال أثار جدلًا في الأوساط الكروية السعودية، حيث تم تداوله مجددًا، أعقاب الفوز على الأهلي بثنائية نظيفة، في قمة الجولة الثلاثين من مسابقة دوري روشن.

    أجواء مشحونة ومتوترة، ما قبل مباراة الكلاسيكو، وداخل اللقاء أيضًا، بمناوشات وتدخلات عنيفة بين لاعبي الفريقين، قبل أن يحسم كريستيانو رونالدو وكينجسلي كومان المواجهة، في الدقيقتين 76 و90.

    وقطع النصر خطوة جديدة، نحو لقب دوري روشن، بعدما رفع رصيده إلى 79 نقطة، ليبعد بفارق ثماني نقاط عن الهلال "الوصيف"، مع تبقي مباراة مؤجلة للزعيم، فيما يحل الأهلي في المركز الثالث بـ66 نقطة ولقاء مؤجل.

    برسالة تهنئة لخالد الغامدي .. فهد الهريفي يرد على "دوري كريستيانو" ويؤكد: جورج جيسوس رحم الأهلي!

    وجه فهد الهريفي، أسطورة نادي النصر، رسالة من العيار الثقيل، حول الفوز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم، على حساب الأهلي، في قمة الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي، واصفًا الأمر بقوله إن "جورج جيسوس رحم الراقي".

    تشكيك في رونالدو ومطالبته بمعاقبة لاعبي الأهلي

    فيديو | "هل يسجل الحمدان نفس هدفه بالأهلي؟" .. تشكيك جديد في رونالدو والسبب "عدم مجاراة لاعبي النصر"!

    قام الناقد السعودي إبراهيم العنقري، بتوضيح وجهة نظره، فيما يخص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والإضافة التي يقدمها حاليًا مع فريق النصر.

    رونالدو تصدر المشهد خلال الأيام الأخيرة، بسبب هدفه المذهل في شباك الأهلي، والذي قاد العالمي للفوز على الراقي بثنائية نظيفة يوم الأربعاء الماضي، ليصبح قريبًا من حسم دوري روشن.

    مؤسس حركة التشكيك يمتعض الآن .. كريستيانو رونالدو "لم ينل أحد من نزاهة الدوري السعودي مثلك"!

    على مدار مسيرته الكروية، لطالما وُصف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأنه "ملك التناقضات"، حيث تختلف مواقفه بين الحين والآخر دون ثبات .. والآن يتجلى هذا بوضوح في دوري روشن السعودي!

    عقب كلاسيكو النصر والأهلي في الجولة الـ30 من دوري روشن، خرج علينا صاروخ ماديرا منددًا بمواقف لاعبي الراقي المشككة في نزاهة البطولة وتلميحهم بتعمد المسؤولين توجيه اللقب نحو العالمي تكريمًا لنجمه البرتغالي.

    "كريستيانو أحرجني في الساونا" .. أنتوني يكشف عن علاقته "غير الكروية" مع رونالدو

    تحدث الجناح البالغ من العمر 26 عامًا أخيرًا عن الفترة «المعقدة» التي مر بها في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتقاله المثير للجدل من نادي أياكس مقابل 95 مليون يورو (82 مليون جنيه إسترليني/111 مليون دولار). اعترف أنتوني بأن مشاكل شخصية خارج كرة القدم لعبت دوراً رئيسياً في فشله في تبرير قيمته الباهظة قبل أن يغادر في النهاية إلى بيتيس. على الرغم من معاناته، لا يزال يشعر بالامتنان تجاه الشياطين الحمر، ويرى أن التجربة الصعبة كانت حافزاً أساسياً لنضجه المهني مؤخراً.

    "نهاية مسيرتي تقترب" .. كريستيانو رونالدو عن حلمه مع النصر: نرغب بشدة في هذا الشيء!

    لا يزال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يواصل الخطى، بحثًا عن النهاية المثالية لمسيرته المليئة بالإنجازات، من أجل الاستعداد للحظة الاعتزال النهائي.

    نقلة بنزيما وتجاهل الهلال وإثبات التفوق على ميسي .. ملامح حوار كريستيانو رونالدو المنتظر "بشرط تتويج النصر"!

    "سأتحدث أكثر في نهاية الموسم" .. بتلك الكلمات، أشعل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، جدلًا حول ظهور إعلامي مرتقب عقب انتهاء منافسات موسم 2025-2026، للحديث عمّا جرى خلال تلك النسخة.

    هل سيكون عبر الموقع الرسمي لرابطة دوري المحترفين السعودي؟ هل سيظهر مجددًا مع الإعلامي الشهير بيرس مورجان أو عبر قناة عالمية؟ هل سيكون اللقاء قبل أم بعد كأس العالم؟ أسئلة كثيرة تدور في الأذهان، حول الظهور الإعلامي الجديد للدون، والذي - بالتأكيد - سيتجاوز حدود الإشادة بحياته في السعودية، وعشقه لنادي النصر.

    عن أي ملفات سيتحدث كريستيانو رونالدو؟ هذا ما يمكن أن نعرضه أمامكم، كمقترحات حول ملامح "مضمون" اللقاء الإعلامي الذي سيظهر فيه حامل الكرات الخمس الذهبية، وفي انتظار آرائكم أيضًا..

    رياض محرز: هذا سبب كره الجميع للنصر .. وكريستيانو رونالدو: يجب أن تعاقبوا كما يحدث في إنجلترا!

    لم ينته كلاسيكو النصر والأهلي عند حدود ما نُشر بالأمس عقب المباراة، بل كشف برنامج "ريو جاي" عن كواليس جديدة أكثر جدلًا، بقيادة الجزائري رياض محرز؛ جناح الراقي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد العالمي.

  • تصنيف النصر وتهديد بالانسحاب من الآسيوية

    "هذا الفريق يتصدر رغم تتويج الأهلي" .. الكشف عن تصنيف آسيا لكأس العالم للأندية وسر استبعاد دوري الأبطال 2

    كشف بدر بالعبيد، الصحفي المختص بشؤون الكرة الآسيوية، عن تصدر الهلال لترتيب الأندية في القارة على مستوى آخر 4 سنوات، بغض النظر عن فوز الأهلي بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وظهر بالعبيد عبر برنامج "دورينا غير" مع الإعلامي خالد الشنيف، وتطرق إلى العديد من الموضوعات الهامة، مثل النسخة القادمة من النخبة وطريقة اختيار أفضل لاعب في آسيا.

    لسبب صادم!.. النصر يهدد بـ"الانسحاب" من النخبة الآسيوية ويضع شرطًا للتراجع

    يقدّم فريق النصر الأول لكرة القدم مستوياتٍ مبهرة، في الموسم الرياضي الحالي؛ تحت قيادة المدير الفني البرتغالي المخضرم جورج جيسوس.

    وبفضل هذه المستويات؛ ضمن النصر مقعدًا مؤهلًا إلى النخبة الآسيوية الموسم القادم، مع الاقتراب من التتويج بلقب دوري روشن السعودي 2025-2026.

    رد حاسم على صفقة صلاح

    "العروض العالية أصبحت من الماضي" .. رد حاسم من وليد الفراج على أنباء رفض صلاح للدوري السعودي!

    لا يزال مستقبل محمد صلاح، ووجهته المُقبلة بعد ليفربول، لغزًا تتسابق الأوساط الرياضية في حله، بعد 9 سنوات خلّد فيها الجناح المصري، اسمه كواحد من أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بفضل الأرقام القياسية التي حققها في ملعب الآنفيلد.

    وأعلن صلاح، خلال شهر مارس الماضي، عن قراره بمغادرة ليفربول، في الصيف، فيما أكد وكيل أعماله رامي عباس، أنه لم يحدد وجهته المُقبلة.

  • النصر في دوري روشن

    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 79 نقطة من 30 مباراة؛ وبفارق 8 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

