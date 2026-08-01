أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | فيليكس يرفض عرضًا أوروبيًا من أجل الدون .. موعد عودة رونالدو وإشادة خاصة به من نجم برشلونة!
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جواو فيليكس يرفض عرضًا من تركيا
أكد موقع 365Scores، أن الدولي البرتغالي جواو فيليكس، رفض عرضًا من الدوري التركي خلال الأيام الماضية، حيث أصر على الاستمرار في اللعب بجوار كريستيانو رونالدو في النصر.
وفيما يتعلق بلاعب الوسط مارسيلو بروزوفيتش، الذي تأكد رحيله عن النصر، فقد تم عرضه على الاتحاد من أجل التعاقد معه هذا الصيف، دون اتخاذ أي خطوة رسمية حتى اللحظة، علمًا بأن الكرواتي يرحب بالاستمرار في دوري روشن، بشرط الحصول على راتبه السنوي الحالي.
ويتوجه النصر بقوة نحو الاستغناء عن الحارس البرازيلي بينتو كريبسكي، هذا الصيف، مع ضم لاعب أجنبي جديد في مركز الظهير أو خط الوسط، ليصبح الصفقة الثانية بعد البرتغالي سامو كوستا.
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بعد رسالته الغامضة .. موعد عودة رونالدو من الإجازة
بعد جدل إجازته.. الكشف عن "موعد مفاجئ" لانضمام كريستيانو رونالدو إلى تدريبات النصر
جدل كبير صاحب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، خلال فترة إجازته الصيفية؛ وذلك بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده، في بطولة كأس العالم 2026.
رونالدو ودع مونديال القارة الأمريكية، مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم؛ بعد الخسارة (0-1) ضد إسبانيا، في دور ثمن النهائي.
وسط أزمات النصر والهجوم عليه.. رسالة "غامضة" من كريستيانو رونالدو تثير الجدل
يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد استفاق من أحداث كأس العالم 2026 وقضى فترة الراحة السلبية بشكل جيد، حتى حان موعد خروجه برسالة تثير الجدل حول مقصده.
إجازة كريستيانو رونالدو .. "الكذبة" التي صدقها الجمهور وزادت العبث في النصر!
"هو منقذنا"، بل "هو نعمة من الله لنا"، "إنه أسطورتنا وآخذ حق نصرنا في زمن ضاعت به الحقوق وسط الهيمنة الزرقاء"..
عبارات رددها الإعلام المنتمي لنادي النصر على مدار الأسابيع الماضية، يمكننا أن نذكر المزيد والمزيد، لكن لنكتفي بهذا القدر، كي لا يطول حديثنا، فهم مبدعون في التغزل بصاروخ ماديرا وسط كل أزمة.
كريم أديمي : لا أخشى لامين يامال ورونالدو هو أفضل من واجهت على الإطلاق!
بعد أسبوع من انتقاله من بوروسيا دورتموند إلى نادي برشلونة مقابل 22 مليون يورو، أجرى كريم أديمي أول مقابلة مفصلة له، حيث أكد في البداية على الدور الذي لعبه المدرب هانسي فليك في انتقاله.
وقال أديمي لصحيفة «موندو ديبورتيفو»: «اتصل بي ببساطة وسألني إن كنت أرغب في الانضمام لبرشلونة، أخبرته أنني سأفعل ذلك بالطبع، لأنه أكبر نادٍ في العالم، ومثل هذه الفرص لا تتاح إلا مرة واحدة في العمر». وأضاف: «لم يكن عليه إقناعي. فأنا أثق به منذ فترة طويلة وأكن له احترامًا كبيرًا».
أزمة النصر المالية ومفاجأة الآسيوية
الأزمة لن تحل بسهولة.. سر منع النصر من تسجيل صفقاته الجديدة رغم حصوله على "الكفاءة المالية"
لا صوت يعلو على أزمة منع عملاق الرياض النصر، من تسجيل صفقاته الجديدة في الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك رغم حصوله على شهادة "الكفاءة المالية"، بشكلٍ رسمي.
النصر تحصل على "الكفاءة المالية"، في السابع عشر من يوليو 2026؛ لتخرج بعدها بـ9 أيام كاملة، أخبار تفيد بمنع النادي من تسجيل صفقاته الصيفية الجديدة.
"سيميدو بريء والديون الجميع يعلم مصدرها" .. رسالة كريستيانو رونالدو تعيد الأمور إلى نصابها في النصر ويطالب بتجديد عقد زميله
في وقت أكد به بعض صحفيي النصر خلال الأيام الماضية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قرر أن يدير ظهره لأزمات النادي، يبدو أنها لم تكن معلومات دقيقة، بحسب ما كشف المستشار القانوني النصراوي سعود الرمان.
فرصة ذهبية للنصر والهلال ولن تكون سهلة يا الأهلي .. الآسيوي يكافئ السعودية بقرارات جديدة في دوري أبطال النخبة!
كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن قراراته الجديدة، بشأن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد زيادة عدد الأندية المشاركة إلى 32 فريقًا بدلًا من 24، كما في النسختين الماضيتين.
وكان الاتحاد الآسيوي قد اعتمد النظام الجديد لبطولة دوري أبطال آسيا، لتقام بنظام "النخبة"، في 2023، حيث تقام بنظام مرحلة الدوري، والتي تقسم الأندية المشاركة إلى مجموعتين "الشرق والغرب"، ثم يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى دور الـ16، الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، فيما تقام الأدوار من ربع النهائي وحتى المباراة النهائية، بنظام "التجمع"، من مباراة واحدة، وتقام جميعها في دولة واحدة.
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كواليس رحيل يايسله وحقيقة انتقال العمري إلى الاتحاد
تتعلق بالهلال والنصر .. رواية جديدة تنزع وجه ماتياس يايسله "الملائكي" أمام جمهور الأهلي!
لا تزال قصة رحيل الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بمثابة "الزلزال" الذي هزّ الوسط الرياضي السعودي، بعدما كان المدرب الشاب صاحب الـ38 عامًا، رمز الاستقرار بين الأندية الكبار، والذي قاد الراقي لحصد لقبين في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وبينما كان الحديث حول مطالبة اللجنة التنفيذية بالنادي الأهلي، بالإبقاء على يايسله بأي طريقة من أجل ضمان استقرار الفريق، خاصة وأنه قاده خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد، وسط تعثر المفاوضات حول تجديد عقده، قرر ماتياس "مفاجأة" الجميع، برحيله إلى نيوكاسل يونايتد، من أجل خلافة إيدي هاو الذي استقال من منصبه.
حقيقة انتقال عبدالإله العمري من النصر إلى الاتحاد.. وأنجي بوستيكوجلو يقول "كلمته الأخيرة" في مستقبل نواف العقيدي
اتخذ مجلس إدارة عملاق الرياض النصر، بالاتفاق مع المدير الفني الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، مجموعة من القرارات المهمة؛ وذلك قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.
النصر يرغب في الحفاظ على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الجديد؛ مع المنافسة القوية على باقي البطولات "المحلية والقارية".
ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وإستريلا أمادورا الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
يحتضن ملعب كامبو إستريلا المباراة الودية التي تجمع بين النصر وإستريلا أمادورا، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027.
وتمثل فترة الإعداد الحالية فرصة للمدرب أنجي بوستيكوجلو لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وبناء الانسجام داخل فريق النصر قبل انطلاق الموسم الجديد.
أديداس والنصر.. قميص جديد يجمع أصالة الهوية السعودية والطموح العالمي
كشفت أديداس مع نادي النصر عن الطقم الأساسي للفريق لموسم 2026/2027 تحت عنوان "نشارك هويتنا مع العالم"، احتفالاً بالإرث والثقافة السعودية والعلاقات العالمية المتنامية للنادي.
استُلهم التصميم من الطوابع البريدية؛ إحدى أكثر رموز التواصل والتبادل الثقافي شهرة في العالم، ويعيد تشكيل لغة مرئية مألوفة من خلال هوية نادي النصر. حملت الطوابع على مدى الأجيال القصص والتقاليد والثقافة عبر الحدود. ويستمد الطقم الأساسي لموسم 2026/2027 الإلهام من هذا الإرث ويحوّله إلى تعبير عصري للهوية السعودية.
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