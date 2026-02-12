أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | حقيقة جلسة الرابطة لإنهاء "إضراب" رونالدو .. واتهام الاتحاد السعودي بالتحيز ضد العالمي!
- AFP
حقيقة جلسة الرابطة مع رونالدو
رد عمر بترجي، مدير الاتصال المؤسسي والإعلام في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، على سؤال حول ما إذا عقدت الرابطة جلسة مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر، من أجل إنهاء أزمة إضرابه عن المباريات، بعد أنباء اقترابه من العودة للمشاركة في مباراة الفتح، المقررة السبت، ضمن الجولة 22 من المسابقة.
وقال بترجي، عبر برنامج "في 90"، على فضائية الرياضية السعودية، "العلاقة هنا بين اللاعب وناديه، وهذا شأن النادي، ولا نصرّح بلسانه، ولكن يجب أن أوضح أن وجود لاعب مثل كريستيانو قد خدم المشروع بشكل كبير، كونه ذا قيمة عالمية ولا أحد ينكر قيمته".
ونوّه بترجي بأن أزمة رونالدو الماضية، تعد شأنًا داخليًا في النصر، في إشارة لعدم تدخل الرابطة من أجل حل أزمته، حيث رفض المشاركة في المباريات الثلاث الماضية، بسبب اعتراضه على عدم دعم النادي بالصفقات في الميركاتو الشتوي، فضلًا عن تجميد صلاحيات سيماو كوتينيو وجوزيه سيميدو، المدير الرياضي والرئيس التنفيذي للنادي.
خبير تحكيمي: النصر أكبر مستفيد من الجزائيات "الخاطئة"
أكد الخبير التحكيمي فهد المرداسي، أن فريق الكرة بنادي النصر، يأتي على رأس الفرق الأكثر استفادة من احتساب ركلات جزاء غير صحيحة له، حتى منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
وقال المرداسي، عبر برنامج "نادينا"، إن النصر هو أكثر فريق احتسبت له ركلات جزاء خاطئة، برصيد ركلتين غير صحيحتين، تم احتسابهما خلال مباراتي الفيحاء ونيوم.
- Getty Images Sport
اتهام الاتحاد السعودي بالتحيز ضد النصر .. ودفاع عن العقيدي
"لم يعاقبوا بنزيما ولاعب الهلال بنفس حركة رونالدو" .. اتهام الاتحاد السعودي بالتحيز ضد النصر!
أطلق الأمير الوليد بن بدر، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق، العديد من التصريحات المثيرة للجدل، فيما يتعلق بعمل الاتحاد الحالي، برئاسة ياسر المسحل، ولجانه، والتحيز ضد نادي النصر، فضلًا عن أزمة النقل التليفزيوني.
"عندما حضر أسكت الجميع" .. رد دفاعي شديد اللهجة عن نواف العقيدي بعد أنباء خروجه من حسابات جيسوس!
من الحارس الأول إلى استبعاد متواصل، هكذا بات وضع نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، الذي وجد نفسه بين عشية وضحاها، حبيسًا مجددًا لمقاعد البدلاء، لصالح البرازيلي بينتو كريبسكي، بعد أن كان عنصرًا أساسيًا في كتيبة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.
وأثار غياب العقيدي عن مباراة أركاداج التركماني، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2، حالة من الجدل، حيث لم يتواجد كأساسي أو بديل، في ظل تواجد بينتو في القائمة، ومبارك البوعينين على الدكة.
وفسّر سعد السبيعي، مدير الإدارة القانونية السابق بنادي النصر، استبعاد نواف العقيدي من قائمة مباراة أركاداج، بأنها لا تتعلق بأي مشكلة بين الحارس والمدرب، وأن اللاعب يعاني من مشكلة طبية بالجيوب الأنفية، ولا يستطيع السفر عبر الطائرات الصغيرة، ويتطلب الأمر السفر عبر الترانزيت، ليقرر المدرب توجيه العقيدي بأن يستعد للمباراة المُقبلة، تفاديًا لإجهاده في طول السفر.
مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.
وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري؛ وذلك بتحقيقه الفوز في 6 مباريات متتالية، آخرها (2-0) ضد الاتحاد في الجولة 21.
أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، كما حقق فوزًا على أركاداج، في تركمنستان، بهدف نظيف.
وتمكن النصر من العبور إلى دور الـ16، من كأس خادم الحرمين الشريفين، بالتغلب على نادي جدة، قبل أن يتلقى ضربة موجعة، بالخسارة أمام الاتحاد، ليودع البطولة.